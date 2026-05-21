Ook de Vries haalt uit naar Formule 1: "Dit is kunstmatig"

Nyck de Vries heeft zich kritisch uitgelaten over de huidige staat van de Formule 1. De Nederlander, die als test- en simulatorcoureur verbonden is aan McLaren, begrijpt de kritiek op de koningsklasse en plaatst vooral vraagtekens bij de manier waarop inhaalacties tegenwoordig tot stand komen. Tegelijkertijd benadrukt De Vries dat hij in de Formule E juist veel voldoening haalt uit de technische uitdaging en intense concurrentie.

In gesprek met de media gaf De Vries toe dat hij zich deels kan vinden in de opmerkingen die regelmatig over de huidige Formule 1 worden gemaakt. Volgens de voormalig AlphaTauri-coureur voelen veel duels op de baan minder natuurlijk aan dan vroeger.

De Vries ziet kunstmatige elementen in huidige F1

De Vries stelde dat de manier waarop coureurs elkaar passeren hem niet altijd kan bekoren. Volgens de Nederlander missen veel inhaalacties spontaniteit en worden ze te veel beïnvloed door hedendaagse reglementen en hulpmiddelen. “Als ik eerlijk ben, voelen veel inhaalmanoeuvres tegenwoordig nogal geforceerd aan. Het oogt soms meer gecreëerd dan echt verdiend op de baan”, klinkt het in duidelijke bewoordingen.

Toch haalt De Vries veel voldoening uit zijn werk in de Formule E, waar hij momenteel actief is. De coureur geniet naar eigen zeggen vooral van de technische complexiteit en het hoge niveau binnen de elektrische raceklasse. “Voor mij is Formule E op technisch vlak enorm boeiend. Het niveau ligt ontzettend hoog en je wordt elk weekend opnieuw getest”, aldus De Vries.

Ervaring uit Formule E helpt McLaren en blik op Le Mans

De Vries benadrukte bovendien dat zijn expertise in batterijmanagement steeds waardevoller wordt binnen de Formule 1. Door de technologische evolutie van de auto’s kan zijn ervaring uit de Formule E volgens hem rechtstreeks van pas komen in zijn rol bij McLaren. “Die kennis is relevanter geworden dan ooit. Wat ik in de Formule E heb geleerd, kan vandaag ook perfect toegepast worden binnen de Formule 1”, legde hij uit.

Vergelijkingen tussen beide raceklassen wil De Vries echter liever vermijden. Volgens hem moeten Formule E en Formule 1 op hun eigen merites beoordeeld worden. Intussen richt de Nederlander zijn blik op de 24 Uur van Le Mans met Toyota, een uitdaging die hij met vertrouwen tegemoet ziet. “Je blijft als coureur altijd leren. Zeker in het WEC merk ik dat ik elk seizoen completer word en mezelf verder ontwikkel”, besloot hij.

TylaHunter

Posts: 10.680

  • Bertrand Gachot

    Posts: 606

    Zegt een formule e coureur….

    • 21 mei 2026 - 18:39
    • TylaHunter

      Posts: 10.680

      Mee eens. Ook al kijk ik graag Formule E... bij Formule E hoort het... bij F1 natuurlijk niet... maar dat het van een FE coureur komt is lachwekkend.

      Is een beetje alsof een Nascar coureur zegt: ach dat Indycar is ook alleen maar linksaf

      • 21 mei 2026 - 18:51
    • snailer

      Posts: 33.034

      In de scheepvaart had men er wel een antwoord op: Recht zo die gaat!

      • 21 mei 2026 - 20:38

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

