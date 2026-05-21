Nyck de Vries heeft zich kritisch uitgelaten over de huidige staat van de Formule 1. De Nederlander, die als test- en simulatorcoureur verbonden is aan McLaren, begrijpt de kritiek op de koningsklasse en plaatst vooral vraagtekens bij de manier waarop inhaalacties tegenwoordig tot stand komen. Tegelijkertijd benadrukt De Vries dat hij in de Formule E juist veel voldoening haalt uit de technische uitdaging en intense concurrentie.

In gesprek met de media gaf De Vries toe dat hij zich deels kan vinden in de opmerkingen die regelmatig over de huidige Formule 1 worden gemaakt. Volgens de voormalig AlphaTauri-coureur voelen veel duels op de baan minder natuurlijk aan dan vroeger.

De Vries ziet kunstmatige elementen in huidige F1

De Vries stelde dat de manier waarop coureurs elkaar passeren hem niet altijd kan bekoren. Volgens de Nederlander missen veel inhaalacties spontaniteit en worden ze te veel beïnvloed door hedendaagse reglementen en hulpmiddelen. “Als ik eerlijk ben, voelen veel inhaalmanoeuvres tegenwoordig nogal geforceerd aan. Het oogt soms meer gecreëerd dan echt verdiend op de baan”, klinkt het in duidelijke bewoordingen.

Toch haalt De Vries veel voldoening uit zijn werk in de Formule E, waar hij momenteel actief is. De coureur geniet naar eigen zeggen vooral van de technische complexiteit en het hoge niveau binnen de elektrische raceklasse. “Voor mij is Formule E op technisch vlak enorm boeiend. Het niveau ligt ontzettend hoog en je wordt elk weekend opnieuw getest”, aldus De Vries.

Ervaring uit Formule E helpt McLaren en blik op Le Mans

De Vries benadrukte bovendien dat zijn expertise in batterijmanagement steeds waardevoller wordt binnen de Formule 1. Door de technologische evolutie van de auto’s kan zijn ervaring uit de Formule E volgens hem rechtstreeks van pas komen in zijn rol bij McLaren. “Die kennis is relevanter geworden dan ooit. Wat ik in de Formule E heb geleerd, kan vandaag ook perfect toegepast worden binnen de Formule 1”, legde hij uit.

Vergelijkingen tussen beide raceklassen wil De Vries echter liever vermijden. Volgens hem moeten Formule E en Formule 1 op hun eigen merites beoordeeld worden. Intussen richt de Nederlander zijn blik op de 24 Uur van Le Mans met Toyota, een uitdaging die hij met vertrouwen tegemoet ziet. “Je blijft als coureur altijd leren. Zeker in het WEC merk ik dat ik elk seizoen completer word en mezelf verder ontwikkel”, besloot hij.