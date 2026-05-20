De discussie over meerdere Formule 1-teams met dezelfde eigenaar is weer opgelaaid. Nu Mercedes interesse lijkt te hebben in de aandelen van Alpine, ligt het onderwerp weer op tafel. Dat kan nadelig uitpakken voor het Red Bull-concern, dat nu echt kan worden gedwongen om Racing Bulls te verkopen.

Het gonst momenteel van de geruchten over de toekomst van het team van Alpine. Investeringsmaatschappij Otro Capital wil hun aandelenpakket verkopen, en naar verluidt heeft Mercedes verregaande interesse. Dit zorgt voor frustratie bij McLaren-CEO Zak Brown, die tegen het hebben van meerdere F1-teams is. Momenteel is dat alleen het geval bij Red Bull Racing en Racing Bulls, die allebei eigendom zijn van het Red Bull-concern. Als er wordt ingegrepen, kan dat nadelig zijn voor de invloedrijke Oostenrijkers.

Wat gaat er rond?

Volgens het magazine Auto Action probeert de Formule 1-top nu een oplossing te vinden voor dit probleem. Naar verluidt zijn ze op zoek naar een oplossing die acceptabel is voor het Red Bull-concern, al is het nog niet helemaal duidelijk wat dit precies moet gaan inhouden. Wel zouden de hoge heren van de Formule 1 het het beste vinden als Red Bull Racing Bulls van de hand doet.

Aan welke eisen moet een eventuele koper zich houden?

Volgens Auto Action kan er worden gedacht aan een constructie waarbij een mogelijke koper van Racing Bulls bepaalde toezeggingen moet doen aan Red Bull. Zo stelt het magazine dat er bijvoorbeeld wordt gedacht over een deal waarbij de koper van Racing Bulls verplicht met krachtbronnen van Red Bull Powertrains moet rijden. Ook wordt er gesteld dat de F1-bazen ervan uitgaan dat het team dan tenminste één Red Bull-coureur moet inzetten en dat er technologieën van Red Bull moeten worden gekocht.

Flink prijskaartje

Als Red Bull daadwerkelijk Racing Bulls moet verkopen, dan kan de kassa rinkelen. Auto Action stelt namelijk dat het prijskaartje dat aan Racing Bulls hangt, zo'n 1,5 miljard pond bedraagt. De FIA en de Formule 1 hebben nog niets over mogelijke regelwijzigingen op dit gebied gecommuniceerd, maar daar kan dus verandering in komen.