'F1-top wil Red Bull dwingen om team te verkopen'

De discussie over meerdere Formule 1-teams met dezelfde eigenaar is weer opgelaaid. Nu Mercedes interesse lijkt te hebben in de aandelen van Alpine, ligt het onderwerp weer op tafel. Dat kan nadelig uitpakken voor het Red Bull-concern, dat nu echt kan worden gedwongen om Racing Bulls te verkopen.

Het gonst momenteel van de geruchten over de toekomst van het team van Alpine. Investeringsmaatschappij Otro Capital wil hun aandelenpakket verkopen, en naar verluidt heeft Mercedes verregaande interesse. Dit zorgt voor frustratie bij McLaren-CEO Zak Brown, die tegen het hebben van meerdere F1-teams is. Momenteel is dat alleen het geval bij Red Bull Racing en Racing Bulls, die allebei eigendom zijn van het Red Bull-concern. Als er wordt ingegrepen, kan dat nadelig zijn voor de invloedrijke Oostenrijkers.

Wat gaat er rond?

Volgens het magazine Auto Action probeert de Formule 1-top nu een oplossing te vinden voor dit probleem. Naar verluidt zijn ze op zoek naar een oplossing die acceptabel is voor het Red Bull-concern, al is het nog niet helemaal duidelijk wat dit precies moet gaan inhouden. Wel zouden de hoge heren van de Formule 1 het het beste vinden als Red Bull Racing Bulls van de hand doet.

Aan welke eisen moet een eventuele koper zich houden?

Volgens Auto Action kan er worden gedacht aan een constructie waarbij een mogelijke koper van Racing Bulls bepaalde toezeggingen moet doen aan Red Bull. Zo stelt het magazine dat er bijvoorbeeld wordt gedacht over een deal waarbij de koper van Racing Bulls verplicht met krachtbronnen van Red Bull Powertrains moet rijden. Ook wordt er gesteld dat de F1-bazen ervan uitgaan dat het team dan tenminste één Red Bull-coureur moet inzetten en dat er technologieën van Red Bull moeten worden gekocht.

Flink prijskaartje

Als Red Bull daadwerkelijk Racing Bulls moet verkopen, dan kan de kassa rinkelen. Auto Action stelt namelijk dat het prijskaartje dat aan Racing Bulls hangt, zo'n 1,5 miljard pond bedraagt. De FIA en de Formule 1 hebben nog niets over mogelijke regelwijzigingen op dit gebied gecommuniceerd, maar daar kan dus verandering in komen.

F1 Nieuws Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.377

    Prima, maar dan moet je wel alle klantenteams hun stemrecht ontnemen, want nu hebben Mercedes en Ferrari als fabrikanten ook een enorme vinger in de pap. Ow, en dan is er nog het vetorecht van Ferrari. Ook zo ontzettend democratisch. Met andere woorden: Brown, flikker gewoon een eind op.

    • + 16
    • 20 mei 2026 - 14:12
    • MLTG

      Posts: 1.203

      Nou nee, dat zou betekenen dat alleen motoren fabrikanten stemrechten hebben. Dat slaat ook nergens op. Dat een team een motor koopt betekend niet dat ze geen stemrecht mogen hebben.
      De samenwerking tussen Red Bull Racing en Racing Bulls is toch echt een heel stuk anders als bijvoorbeeld tussen McLaren en Mercedes.

      • + 2
      • 20 mei 2026 - 14:16
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.377

      Dus jij dat Williams, McLaren en Alpine snel tegen Mercedes in zullen gaan? Geen idee hoe lang je de sport volgt, maar ik heb de afgelopen 33 jaar meestal toch iets anders gezien.

      • + 9
      • 20 mei 2026 - 14:22
    • Pietje Bell

      Posts: 34.859

      @MLTG, ALLE klanten teams stemmen ALTIJD wat hun motor leverancier wil.

      • + 7
      • 20 mei 2026 - 14:23
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.377

      Van mij mag het gewoon blijven zoals het is, maar als Brown het zo moeilijk heeft met de invloed van Red Bull, moet hij consequent zijn en elke vorm van machtsmisbruik onmogelijk maken. Dat is waar ik op doel.

      • + 9
      • 20 mei 2026 - 14:24
    • Patrace

      Posts: 6.718

      @MLTG: de samenwerking tussen Red Bull en RB is vergelijkbaar met de samenwerking tussen Ferrari en Haas.
      Haas neemt zoveel mogelijk onderdelen van Ferrari over en dat is ook wat Racing Bulls doet met Red Bull onderdelen.
      Het enige verschil is dat personeel onderling eenvoudiger kan overstappen tussen de beide Red Bull teams, dus zonder gardening leave.
      Maar ik weet eigenlijk niet of er al personeel van Haas naar Ferrari is gegaan en of dat met of zonder tuinieren was.

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 15:50
  • Polleken

    Posts: 1.007

    Prima maar dan zou Mercedes ook geen meerderheid moeten krijgen bij Alpine.
    Want daar is Wolf ook mee bezig wat ik begrepen heb

    • + 2
    • 20 mei 2026 - 14:19
    • skibeest

      Posts: 2.068

      Dat is wel een andere situatie. Wolf is geen MB maar een prive persoon die aandelen heeft in een team en straks mogelijk 2 teams. Het gaat in beide gevallen niet om een meerderheidsbelang.

      Bij RB is er 1 eigenaar die een meerderheidsbelang in twee teams heeft en daarmee volledige zeggenschap in beide teams.

      Wat RB kan doen is Racing Bulls aan 3 verschillende partijen verkopen, waarbij RB wel een meerderheidsbelang in heeft twee van deze partijen. Dan ontstaat een vergelijkbare situatie als bij Wolf maar met dit verschil dat RB wel volledig zeggenschap houdt

      • + 1
      • 20 mei 2026 - 14:42
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.377

      Op dit moment is geen wijziging mogelijk, want alle partijen zijn tot eind 2030 gebonden aan de huidige Concorde Agreement. Brown is gewoon aan het proberen de regels die vanaf 2031 ingaan zoveel mogelijk in het voordeel van McLaren te laten werken.

      In theorie zouden ze de huidige constructie reglementair onmogelijk kunnen maken, maar het is zeer de vraag of je als sportorganisatie ruzie moet maken met twee van je teams én motorfabrikant en waar een bedrijf achter zit dat de FIA en FOM nog wel een tijdje juridisch kan aanpakken, mocht het gebeuren.

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 14:47
    • Beri

      Posts: 6.906

      En daar zit de crux voor McLaren;
      Mercedes zal Alpine (wellicht) als "junior team" hebben
      Red Bull heeft Toro Rosso
      Ferrari heeft Haas
      Dan heb je teams met fabriekssteun als Audi, Aston Martin en Cadillac (vanaf het moment dat GM haar motor klaar heeft).
      Dan blijven enkel Williams en McLaren over die beiden geen fabriekssteun genieten of een B team hebben. En met McLaren die voor kampioenschappen wilt gaan, is dat een vreselijk scenario. Dus Brown heeft wel degelijk een punt. Maar in dat opzicht hadden ze verder vooruit moeten kijken en een fabrikant aan zich moeten binden. Porsche was geïnteresseerd, maar die wilden teveel invloed waardoor zowel Red Bull als McLaren de mannen uit Stuttgart naar de deur hebben gewezen. Maar waar Red Bull door is gegaan en Ford heeft gevonden, is McLaren het niet gelukt fabriekssteun te vinden. Dat is eigen falen. En dat klinkt gek als je 3 kampioenschappen wint.

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 15:50
  • Rimmer

    Posts: 13.294

    Laten we eerst beginnen met het feit dat de eigenaar/teambaas van Mercedes het bed deelt met de president van de FOM.
    Hoewel beide bedpartners bij hoog en laag zweren dat ze in bed niet met elkaar praten snapt ieder normaal denkend mens dat hier sprake is van een enorme belangenverstrengeling.
    Dat diezelfde Mercedes baas vervolgens ook nog Williams, McLaren en Alpine van motoren voorziet EN nu jaagt op aandelen in Alpine betekent ook niks.
    Maar dat RBR al sinds jaar en dag een kleiner team heeft, daar zeer transparant over is en 100% transparant kan aantonen dat dit team niet misbruikt wordt om in de windtunnel onderdelen te testen of financiën over te hevelen laten we voor het gemak maar even buiten beschouwing. Niet te vergelijken met de roze Force India die opeens 1 op 1 gekopieerd was van Mercedes en met dezelfde krachtbron plots vooraan de grid stond.
    Kortom, als er 1 persoon is die niet moet zeuren dan zal dat iemand zijn die met een Mercedesmotor rijdt.

    • + 7
    • 20 mei 2026 - 14:34
    • The Wolf

      Posts: 846

      Huh? Stefano Domenicali (alias de Parasiet) is toch president van de FOM? Gaat Toto met de Parasiet naar bed?

      • + 2
      • 20 mei 2026 - 14:46
  • Need5Speed

    Posts: 3.823

    Wanneer is een team zelfstandig? Er zijn zat teams die toevallig veel dezelfde aandeelhouders hebben.
    Natuurlijk kan Red Bull Visa Cash App Alpha Rosso verkopen maar dat gaat geen klap uitmaken.

    • + 0
    • 20 mei 2026 - 15:02

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

