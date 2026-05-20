Controversiële Sky Sports-analist vindt nieuwe baan

Voormalig Sky Sports-analist en oud-coureur Danica Patrick heeft een nieuwe baan gevonden na haar vertrek bij de Britse zender. Patrick vertrok voorafgaand aan het huidige F1-seizoen bij Sky Sports, maar zal aankomend weekend aan de slag gaan als analist voor de Indianapolis 500 op het Amerikaanse Fox Sports.

Voormalig IndyCar-coureur Patrick was in de afgelopen jaren veelvuldig in de Formule 1-paddock te vinden als analist van Sky Sports. De Amerikaanse deed regelmatig stof opwaaien met opvallende uitspraken die voor frustratie zorgden bij fans. Begin dit jaar werd duidelijk dat ze zou stoppen als analist bij de Britse zender, en het was onduidelijk waar haar toekomst zou liggen.

Wat gaat Patrick doen?

Nu is bekend geworden dat ze aankomend weekend haar comeback gaat maken als analist in de autosport. Patrick maakt namelijk deel uit van de groep presentatoren en analisten van Fox Sports voor de Indianapolis 500. Patrick is tijdens de Indianapolis 500 één van de analisten voor de prerace coverage. De commentatoren van de Indy 500 bij de Amerikaanse zender zijn ook bekende namen: voormalig F1 TV-presentator Will Buxton is de hoofdcommentator en hij wordt bijgestaan door oud-coureurs James Hinchcliffe en Townsend Bell.

Waarom lag Patrick onder vuur?

Het vertrek van Patrick zorgde begin dit jaar voor positieve reacties bij Formule 1-fans. De Amerikaanse lach onder vuur, en dat kwam niet alleen door haar analyses. Ze is een uitgesproken voorstander van de Amerikaanse president Donald Trump en verspreidde daarnaast complottheorieën in haar podcast. Er werd zelfs een petitie gestart om Sky Sports te dwingen Patrick te ontslaan. Hier werd geen gehoor aangegeven, maar de petitie werd wel ondertekend door ruim 40.000 mensen.

Druk raceweekend

De Indianapolis 500 clasht aankomend weekend met de Grand Prix van Canada. Voorheen was het zo dat de Indy 500 en de Grand Prix van Monaco elk jaar op dezelfde dag vielen, maar de F1-top besloot de kalender aan te passen om een clash tussen beide autosportklassiekers te voorkomen. Het feit dat de race in Canada nu op dezelfde dag valt, zorgde voor frustratie. Voor Amerikaanse fans komt dit slecht uit, maar het lijkt er niet op dat er veel overlap tussen de races zal zijn.

F1 Nieuws Sky Sports

Reacties (7)

  • The Wolf

    Posts: 848

    Wie zou Danica doen? En waarom?

    • + 0
    • 20 mei 2026 - 14:50
    • koppie toe

      Posts: 5.330

      Ome Zak misschien wel, kunnen ze samen onder een Trump dekbedovertrek.

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 15:09
    • Housmans

      Posts: 490

      Ik niet;
      ben stiekem een reptilian en ben veel te bang dat ze mij ontmaskert...
      👽🦎🥴

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 15:32
    • The Wolf

      Posts: 848

      Ik zeg hier dat ik het niet zou doen, absoluut niet zelfs!

      ....maar stiekem doe ik het natuurlijk gewoon wel

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 16:05
  • Edgar

    Posts: 1.759

    "lach onder vuur" seriously??? Iemand mag zijn schoolgeld terug halen...

    • + 0
    • 20 mei 2026 - 15:07
  • BoerTeun

    Posts: 1.556

    Ik lach lekker in de zon toen ik dit las.

    • + 0
    • 20 mei 2026 - 15:40
    • The Wolf

      Posts: 848

      ik lach laatst laggend onder de zon

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 16:08

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

