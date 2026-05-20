user icon
icon

Goed nieuws voor Verstappen: Red Bull kondigt updates aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Goed nieuws voor Verstappen: Red Bull kondigt updates aan

Het lijkt erop dat Max Verstappen aankomend weekend in Canada de beschikking krijgt over nieuwe updates. Zijn team Red Bull Racing doet er alles aan om meer snelheid te vinden, en na de positieve impact van de updates in Miami, kondigt technisch directeur Pierre Waché nu weer een aantal kleine veranderingen aan.

Het team van Red Bull Racing heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug. Dit zorgde voor veel frustratie bij Verstappen, die hierdoor was veroordeeld tot gevechten in het middenveld. In Miami zag het er twee weken geleden weer wat beter uit toen Red Bull updates introduceerde, en Verstappen zich weer kon mengen in de strijd om de pole position.

Meer over Red Bull Racing Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Stap in de juiste richting

Het gevoel bij Red Bull is goed, zo stelt technisch directeur Pierre Waché. De Fransman klinkt opvallend positief in de preview van Red Bull voor de Canadese Grand Prix: "Miami was voor ons een duidelijke stap in de juiste richting. De updates leverden bemoedigende verbeteringen van de prestaties op en het hielp ons bij het aanpakken van een aantal belangrijke punten van de auto."

Nu staat de Grand Prix van Canada op het programma, waar Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar de kans krijgen om hun achterstand te verkleinen op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari.

Wat staat Red Bull te wachten in Canada?

Waché kondigt alvast weer een aantal verbeteringen aan: "De updates in Miami brachten een aantal zwakke punten van de auto aan het licht en lieten zien waar er nog ruimte voor verbetering is om het maximale uit de auto te halen. Canada wordt opnieuw een goede test voor het pakket, samen met een aantal kleine updates voor dit weekend."

Het gevoel bij Red Bull is goed, zo wil Waché graag nog een keertje benadrukken. De technisch directeur klinkt heel optimistisch: "Het was een positieve opsteker voor het team om de vooruitgang op het circuit te zien na al dat harde werk achter de schermen. We verwachten dat de auto verder wordt ontwikkeld naarmate de Europese races dichterbij komen."

gridiron

Posts: 3.443

Je zou bijna medelijden krijgen met Hadjar, die krijgt nooit goednieuws.

  • 5
  • 20 mei 2026 - 18:21
F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.124

    Wie schuiven er aan bij de persconferentie?

    • + 0
    • 20 mei 2026 - 16:39
  • gridiron

    Posts: 3.443

    Je zou bijna medelijden krijgen met Hadjar, die krijgt nooit goednieuws.

    • + 5
    • 20 mei 2026 - 18:21
    • MLTG

      Posts: 1.204

      Die had toch ook een nieuwe vloer gekregen, een iets kleinere. Maar daar was hij en de FIA uiteindelijk dan weer niet zo heel blij mee

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 18:32

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar