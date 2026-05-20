Het lijkt erop dat Max Verstappen aankomend weekend in Canada de beschikking krijgt over nieuwe updates. Zijn team Red Bull Racing doet er alles aan om meer snelheid te vinden, en na de positieve impact van de updates in Miami, kondigt technisch directeur Pierre Waché nu weer een aantal kleine veranderingen aan.

Het team van Red Bull Racing heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug. Dit zorgde voor veel frustratie bij Verstappen, die hierdoor was veroordeeld tot gevechten in het middenveld. In Miami zag het er twee weken geleden weer wat beter uit toen Red Bull updates introduceerde, en Verstappen zich weer kon mengen in de strijd om de pole position.

Stap in de juiste richting

Het gevoel bij Red Bull is goed, zo stelt technisch directeur Pierre Waché. De Fransman klinkt opvallend positief in de preview van Red Bull voor de Canadese Grand Prix: "Miami was voor ons een duidelijke stap in de juiste richting. De updates leverden bemoedigende verbeteringen van de prestaties op en het hielp ons bij het aanpakken van een aantal belangrijke punten van de auto."

Nu staat de Grand Prix van Canada op het programma, waar Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar de kans krijgen om hun achterstand te verkleinen op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari.

Wat staat Red Bull te wachten in Canada?

Waché kondigt alvast weer een aantal verbeteringen aan: "De updates in Miami brachten een aantal zwakke punten van de auto aan het licht en lieten zien waar er nog ruimte voor verbetering is om het maximale uit de auto te halen. Canada wordt opnieuw een goede test voor het pakket, samen met een aantal kleine updates voor dit weekend."

Het gevoel bij Red Bull is goed, zo wil Waché graag nog een keertje benadrukken. De technisch directeur klinkt heel optimistisch: "Het was een positieve opsteker voor het team om de vooruitgang op het circuit te zien na al dat harde werk achter de schermen. We verwachten dat de auto verder wordt ontwikkeld naarmate de Europese races dichterbij komen."