user icon
icon

Red Bull-teambaas Mekies: "Tsunoda verdient plek op de grid"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull-teambaas Mekies: "Tsunoda verdient plek op de grid"

Het verhaal van Yuki Tsunoda in de Formule 1 lijkt voorlopig een zijspoor te hebben bereikt. De Japanner kreeg in 2025 eindelijk zijn kans bij Red Bull Racing, maar die droom eindigde sneller dan gehoopt. Een nieuwe kans in de koningsklasse lijkt nog mogelijk, al lijkt een terugkeer bij het topteam zo goed als uitgesloten.

Na vier seizoenen bij het zusterteam kreeg Tsunoda in de derde race van het seizoen 2025 zijn promotie, maar hij kon die kans niet verzilveren. Met slechts dertig punten in 22 raceweekenden overtuigde hij de leiding niet, waarna Red Bull besloot om hem terug te zetten naar een rol als reservecoureur en Isack Hadjar door te schuiven naar de plek naast Max Verstappen.

Meer over Red Bull Racing Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Mekies ziet nog toekomst voor Tsunoda

Achter de schermen blijft Tsunoda ondertussen wel van waarde. De Japanner werkte intensief mee aan de ontwikkeling van de nieuwe RB22 en gebruikt zijn ervaring met zowel Red Bull als Racing Bulls om het team vooruit te helpen.

Teambaas Laurent Mekies is lovend over de inzet van Tsunoda, al klinkt er ook begrip voor diens situatie. “Yuki levert uitstekend werk voor ons, zowel als reservecoureur als in de simulator. Met zijn recente ervaring is hij enorm waardevol achter de schermen en helpt hij ons de auto verder te ontwikkelen”, klinkt het in de podcast Beyond the Grid.

‘Coureurs horen op de grid thuis’

Toch wil Mekies vooral dat Tsunoda snel weer een racestoeltje bemachtigt. “We hopen echt dat hij binnenkort weer een kans krijgt, want uiteindelijk horen coureurs gewoon op de grid thuis”, stelt de Fransman duidelijk.

Daarbij erkent hij ook een zwak punt binnen Red Bull zelf. “We weten dat we de tweede wagen de voorbije jaren niet altijd optimaal hebben laten presteren. Daar blijven we hard aan werken. Yuki heeft in het verleden laten zien dat hij over serieuze snelheid beschikt, dus we hopen dat er zich nog een nieuwe kans voor hem aandient.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Yuki Tsunoda Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  919

    Posts: 4.254

    Gooi Verstappen er uit en Yuki er in.

    Checkmate

    • + 0
    • 11 apr 2026 - 11:58

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar