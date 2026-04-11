Het verhaal van Yuki Tsunoda in de Formule 1 lijkt voorlopig een zijspoor te hebben bereikt. De Japanner kreeg in 2025 eindelijk zijn kans bij Red Bull Racing, maar die droom eindigde sneller dan gehoopt. Een nieuwe kans in de koningsklasse lijkt nog mogelijk, al lijkt een terugkeer bij het topteam zo goed als uitgesloten.

Na vier seizoenen bij het zusterteam kreeg Tsunoda in de derde race van het seizoen 2025 zijn promotie, maar hij kon die kans niet verzilveren. Met slechts dertig punten in 22 raceweekenden overtuigde hij de leiding niet, waarna Red Bull besloot om hem terug te zetten naar een rol als reservecoureur en Isack Hadjar door te schuiven naar de plek naast Max Verstappen.

Mekies ziet nog toekomst voor Tsunoda

Achter de schermen blijft Tsunoda ondertussen wel van waarde. De Japanner werkte intensief mee aan de ontwikkeling van de nieuwe RB22 en gebruikt zijn ervaring met zowel Red Bull als Racing Bulls om het team vooruit te helpen.

Teambaas Laurent Mekies is lovend over de inzet van Tsunoda, al klinkt er ook begrip voor diens situatie. “Yuki levert uitstekend werk voor ons, zowel als reservecoureur als in de simulator. Met zijn recente ervaring is hij enorm waardevol achter de schermen en helpt hij ons de auto verder te ontwikkelen”, klinkt het in de podcast Beyond the Grid.

‘Coureurs horen op de grid thuis’

Toch wil Mekies vooral dat Tsunoda snel weer een racestoeltje bemachtigt. “We hopen echt dat hij binnenkort weer een kans krijgt, want uiteindelijk horen coureurs gewoon op de grid thuis”, stelt de Fransman duidelijk.

Daarbij erkent hij ook een zwak punt binnen Red Bull zelf. “We weten dat we de tweede wagen de voorbije jaren niet altijd optimaal hebben laten presteren. Daar blijven we hard aan werken. Yuki heeft in het verleden laten zien dat hij over serieuze snelheid beschikt, dus we hopen dat er zich nog een nieuwe kans voor hem aandient.”