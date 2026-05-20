Kimi Antonelli laat zich niet meeslepen door de historische druk die op zijn schouders rust. De 19-jarige Mercedes-coureur, die het kampioenschap aanvoert met 100 punten na vier races, zegt bewust niet naar de eindstand te kijken. "Ik denk er niet te veel aan," zei hij donderdag voor aanvang van het raceweekend in Miami. "Natuurlijk is het geweldig, maar het is nog een heel lange weg en ik moet de lat blijven verhogen." Voor Max Verstappen, die zevende staat met 26 punten, is de Italiaan de man die het kampioenschap op dit moment buiten bereik houdt.

Jongste leider ooit

Na zijn overwinning in de Grand Prix van Japan op 29 maart 2026 schreef Antonelli al een eerste record bij. Op 19 jaar, 7 maanden en 4 dagen werd hij de jongste WK-leider in de geschiedenis van de Formule 1, en verbrak daarmee het record dat Lewis Hamilton in 2007 als 22-jarige rookie vestigde. Sindsdien heeft hij zijn voorsprong verder uitgebouwd: zijn derde opeenvolgende zege in Miami op 3 mei bracht hem op 20 punten voor op teamgenoot George Russell. Hij is daarmee pas de derde coureur ooit die zijn eerste drie Grands Prix won vanuit zijn eerste drie pole positions, na Ayrton Senna en Michael Schumacher.

Dat hij niet alleen snel maar ook mentaal sterk is, bleek juist in Miami. Voor het zesde weekend op rij verloor hij bij de start posities, maar ditmaal begon hij op P2 en undercut hij Lando Norris in de enige pitstoprond. "Dit was zijn beste race tot nu toe," zei teambaas Toto Wolff na afloop tegenover internationale media. "Het doet me denken aan zijn karttijd en zijn Formule 4-periode. Geen fouten."

Wolff: dit is een lange termijnspel

Wolff is zichtbaar trots, maar ook alert. De Mercedes-teambaas waarschuwde na de Miami GP voor te hoge verwachtingen en de druk die van buiten het team komt. "Wij moeten allemaal, samen, de boodschap blijven herhalen: dit is een lang spel," zei hij na de race in Miami tegenover Sky Sports F1. "Hij heeft een moordende teamgenoot die razendsnel is. De anderen halen in. We willen het lange spel spelen. Hij kan hopelijk tien of vijftien jaar kampioenschappen winnen. We willen nu niet struikelen door de enorme verwachtingen die op hem rusten."

Die druk komt niet alleen van binnen de paddock. Met Italië dat zich voor de derde keer op rij niet kwalificeerde voor het WK voetbal, zijn Antonelli en tennisser Jannik Sinner uitgegroeid tot de twee grote sportieve helden van een natie. Wolff noemde het expliciet: "Sinner is wereldnummer één en heeft meerdere Grand Slams gewonnen. Wij hebben drie Grands Prix gewonnen. Heel Italië hangt aan hen." Op 15 maart, 29 maart en 3 mei wonnen beide Italianen op dezelfde dag hun respectievelijke toernooien.

Antonelli zelf erkent de situatie, maar probeert er zich niet door te laten afleiden. "Ik ben me bewust van wat er speelt, maar ik probeer er niet te veel aan te denken," zei hij in de aanloop naar Miami tegenover internationale media. "Ik weet dat ik mijn kant gewoon goed moet doen en de lat moet blijven verhogen." Wolff heeft eerder dit seizoen ook beschreven hoe Antonelli met tegenslagen omgaat na een lastig debuutseizoen in 2025: "We moesten hem begeleiden terwijl we hem ook onder druk zetten. Maar hij neemt het zo goed op. Hij analyseert het, maar overdenkt het niet. Hij legt het weg: ik heb een fout gemaakt, klaar."

Canada als volgende test

Antonelli zelf wijst zijn teamgenoot al aan als de grote bedreiging voor het volgende raceweekend in Canada. "George is altijd erg sterk geweest in Montreal, hij gaat daar zeker bovenaan staan," zei hij na de Miami GP tegenover internationale media. Russell, die in Miami 43 seconden achter Antonelli finishte, erkende dat de baan hem niet ligt. De Grand Prix van Canada staat gepland op 24 mei. Antonelli leidt het kampioenschap met 100 punten, 74 meer dan Verstappen.