Het is geen geheim dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner graag wil terugkeren in de Formule 1. Horner wordt in verband gebracht met meerdere teams, maar het lijkt erop dat er nog niets echt rond is. Juan Pablo Montoya stelt dat Horner elk team sterker kan maken, maar dat hij nooit meer zal terugkeren bij Red Bull.

Horner stond twintig jaar aan het roer bij Red Bull, maar werd vorig jaar na een onrustige periode ontslagen. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, waarna de prestaties steeds beter en beter werden. Horner liet zijn gezicht niet meer zien in de paddock, maar het is geen geheim dat hij werk maakt van een comeback. Zo is het duidelijk dat hij aast op een aandelenpakket in Alpine, terwijl zijn naam zo nu en dan ook valt bij Aston Martin.

Waar kan Horner terugkeren?

Oud-coureur en analist Juan Pablo Montoya ziet Horner wel terugkeren in de Formule 1. De Colombiaan laat aan gokplatform Betpack weten dat Horner in ieder geval nooit meer voor Red Bull zal werken: "Geen sprake van. Nooit. De trots van Red Bull zou een terugkeer van Horner gewoon niet toelaten."

Montoya denkt dat andere teams Horner met open armen moeten opwachten: "Voor teams als Alpine, Aston Martin of Haas zou het aantrekken van iemand als Christian vanuit veel opzichten het juiste antwoord kunnen zijn."

Hij trekt vervolgens de vergelijking met Alpine, waar vorig jaar een oude rot terugkeerde aan de pitmuur: "Een goed voorbeeld is Flavio Briatore. Flavio was zo'n twintig jaar uit de sport verdwenen. Hij keerde echter weer terug, en of je het nu leuk vindt of niet, die auto's begonnen gewoon beter te lopen. Hij regelde ook meteen die deal met Mercedes."

Hoe reageert Horner?

Wat Horner gaat doen, blijft nog steeds een raadsel. Dat hij gesprekken voert met Alpine, is geen geheim meer. Hier liggen echter meer kapers op de kust, en toen Horner recent tijdens een MotoGP-race werd gevraagd naar zijn toekomst, besloot hij de lippen stijf op elkaar te houden.