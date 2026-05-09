user icon
icon

'Eergevoel Red Bull houdt F1-comeback van Horner tegen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Eergevoel Red Bull houdt F1-comeback van Horner tegen'

Het is geen geheim dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner graag wil terugkeren in de Formule 1. Horner wordt in verband gebracht met meerdere teams, maar het lijkt erop dat er nog niets echt rond is. Juan Pablo Montoya stelt dat Horner elk team sterker kan maken, maar dat hij nooit meer zal terugkeren bij Red Bull.

Horner stond twintig jaar aan het roer bij Red Bull, maar werd vorig jaar na een onrustige periode ontslagen. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, waarna de prestaties steeds beter en beter werden. Horner liet zijn gezicht niet meer zien in de paddock, maar het is geen geheim dat hij werk maakt van een comeback. Zo is het duidelijk dat hij aast op een aandelenpakket in Alpine, terwijl zijn naam zo nu en dan ook valt bij Aston Martin.

Meer over Red Bull Racing FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

5 mei
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Waar kan Horner terugkeren?

Oud-coureur en analist Juan Pablo Montoya ziet Horner wel terugkeren in de Formule 1. De Colombiaan laat aan gokplatform Betpack weten dat Horner in ieder geval nooit meer voor Red Bull zal werken: "Geen sprake van. Nooit. De trots van Red Bull zou een terugkeer van Horner gewoon niet toelaten."

Montoya denkt dat andere teams Horner met open armen moeten opwachten: "Voor teams als Alpine, Aston Martin of Haas zou het aantrekken van iemand als Christian vanuit veel opzichten het juiste antwoord kunnen zijn."

Flavio Briatore

Hij trekt vervolgens de vergelijking met Alpine, waar vorig jaar een oude rot terugkeerde aan de pitmuur: "Een goed voorbeeld is Flavio Briatore. Flavio was zo'n twintig jaar uit de sport verdwenen. Hij keerde echter weer terug, en of je het nu leuk vindt of niet, die auto's begonnen gewoon beter te lopen. Hij regelde ook meteen die deal met Mercedes."

Hoe reageert Horner?

Wat Horner gaat doen, blijft nog steeds een raadsel. Dat hij gesprekken voert met Alpine, is geen geheim meer. Hier liggen echter meer kapers op de kust, en toen Horner recent tijdens een MotoGP-race werd gevraagd naar zijn toekomst, besloot hij de lippen stijf op elkaar te houden.

F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Snelrondje

    Posts: 9.040

    Tja Pablo, maar Horner kon de deal met Mercedes niet maken. Zou dat het verschil maken?

    • + 0
    • 9 mei 2026 - 14:02

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land CO
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, CO
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar