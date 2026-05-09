user icon
icon

Mercedes in de problemen: "Red Bull-motor heeft meer potentie"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes in de problemen: "Red Bull-motor heeft meer potentie"

De eerste eigen krachtbron van Red Bull en Ford heeft in de eerste races een sterke indruk achtergelaten. Sommigen stellen zelfs dat ze zich qua Power Units kunnen meten met Mercedes, en voormalig F1-teambaas Otmar Szafnauer durft nu zelfs te stellen dat Red Bull meer potentie heeft.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en voor Red Bull was dit het moment om met eigen krachtbronnen te komen. Samen met Ford hebben ze hard gewerkt, en ze komen verrassend goed voor de dag. Mercedes is momenteel het sterkste team, ook qua krachtbronnen. Toch kunnen ze bij Mercedes niet te lang stil blijven zitten, omdat Red Bull door velen wordt gezien als een gevaarlijke uitdager.

Meer over Mercedes Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei
 FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

29 apr

Hoe sterk is Red Bull?

Voormalig Aston Martin- en Alpine-teambaas Otmar Szafnauer deelt die mening, en denkt zelfs dat Red Bull Mercedes kan gaan inhalen. In de High Performance Racing Podcast doet Szafnauer zijn uitspraken: "We zeiden net dat Mercedes een groot updatepakket gaat meenemen naar Canada. Laten we eens gaan kijken wat er gaat gebeuren. Het verschil zou weleens groter kunnen worden."

Maar Mercedes moet dus wel opletten: "Ik denk dat ik het misschien fout kan hebben, maar er is meer potentieel voor verbetering bij de krachtbron van Red Bull en Ford, dan bij die van Mercedes."

Wat zit er nog in de tank?

Volgens Szafnauer is het zo dat Mercedes al bijna hun plafond heeft bereikt, en dat betekent dat Red Bull nog veel bewegingsruimte heeft. Toch is de krachtbron niet alles in de sport: "Ik denk dat Mercedes al heel erg goed op weg is. Dus dat is zeker een pluspunt, en dan is er ook nog het chassis."

Werken de updates van Red Bull?

Red Bull leek in de eerste drie raceweekenden van het seizoen een flinke achterstand te hebben op het gebied van het chassis. Waar de motor er goed uitzag, leek de auto zelf veel minder goed te presteren. Coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar worstelden met de RB22, en voor de Grand Prix van Miami werden de nodige veranderingen doorgevoerd.

Red Bull introduceerde een groot updatepakket, en dat zorgde ervoor dat ze zich weer konden mengen in de strijd om de top vijf. Verstappen werd in Miami uiteindelijk vijfde, nadat een spin hem in de openingsronde ver had teruggeworpen.

919

Posts: 4.370

JPM was aan het DDoS'en, is nu naar bed.

  • 5
  • 9 mei 2026 - 11:54
F1 Nieuws Otmar Szafnauer Mercedes Red Bull Racing

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.898

    Zo, de seit is weer terug.
    Was er een storing?

    • + 2
    • 9 mei 2026 - 11:47
    • 919

      Posts: 4.370

      JPM was aan het DDoS'en, is nu naar bed.

      • + 5
      • 9 mei 2026 - 11:54
    • Pietje Bell

      Posts: 34.683

      Was gisteren en ik meen eergisteren ook offline, maar niet zo lang als vandaag en dan moest ik weer opnieuw inloggen. Jullie ook?

      • + 0
      • 9 mei 2026 - 11:57
    • Pietje Bell

      Posts: 34.683

      Kennelijk wordt er in de vroege ochtenduren aan gewerkt.
      Er zou toch begin dit jaar, januari meen ik, een nieuwe site komen?

      • + 0
      • 9 mei 2026 - 12:01
    • Larry Perkins

      Posts: 64.898

      Lijkt me sterk, snuifmafketel Juan heeft alleen 16 jaar op de lagere school gezeten en heeft toen als troost zijn zwemdiploma gekregen...
      ____________

      Het zou de seit sieren om even kort aan te geven wat er aan de hand was en of het nu is opgelost...

      • + 2
      • 9 mei 2026 - 12:02
    • Larry Perkins

      Posts: 64.898

      Ja, hier hetzelfde @Pietje.

      • + 1
      • 9 mei 2026 - 12:03
    • 919

      Posts: 4.370

      ’snuifmafketel Juan heeft alleen 16 jaar op de lagere school gezeten en heeft toen als troost zijn zwemdiploma gekregen...’

      Dat ís het benodigde scriptkiddie niveau... 😉

      • + 0
      • 9 mei 2026 - 12:10
    • Pietje Bell

      Posts: 34.683

      "Het zou de seit sieren om even kort aan te geven wat er aan de hand
      was en of het nu is opgelost..."

      Je weet dat hier nooit is aan wordt gegeven. Ik denk dat dit de komende dagen 's morgens vroeg en misschien morgen ook wel weer tot de middag gaat gebeuren, net zolang totdat de nieuwe site klaar is.

      • + 2
      • 9 mei 2026 - 12:15
    • Pietje Bell

      Posts: 34.683

      * nooit iets

      • + 1
      • 9 mei 2026 - 12:15
    • Larry Perkins

      Posts: 64.898

      Zelfs dat is te hoog gegrepen voor de snuifmafketel @919...

      https://youtu.be/Rr7EbcYQivk

      • + 1
      • 9 mei 2026 - 12:23
    • Larry Perkins

      Posts: 64.898

      @Pietje, dan wens ik alle moeders in Nederland en België nu al vast een fijne Moederdag...

      • + 1
      • 9 mei 2026 - 12:27
    • Pietje Bell

      Posts: 34.683

      Dat is erg attent van je @Larry!

      • + 1
      • 9 mei 2026 - 12:33
    • 919

      Posts: 4.370

      'Zelfs dat is te hoog gegrepen voor de snuifmafketel @919...

      https://youtu.be/Rr7EbcYQivk’

      🤣 Hilarisch

      • + 1
      • 9 mei 2026 - 12:51
    • VestAan

      Posts: 770

      Er was blijkbaar een deadlock in hun Mysql database: lockwait timeout exceeded

      • + 0
      • 9 mei 2026 - 14:37
    • F1 bekijker

      Posts: 309

      Betalen jullie voor deze site dat ze jullie moeten melden wat er was?

      • + 0
      • 9 mei 2026 - 14:50

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

US Otmar Szafnauer -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 13 aug 1964 (61)
  • Geb. plaats Romania, US
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar