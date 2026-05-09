De eerste eigen krachtbron van Red Bull en Ford heeft in de eerste races een sterke indruk achtergelaten. Sommigen stellen zelfs dat ze zich qua Power Units kunnen meten met Mercedes, en voormalig F1-teambaas Otmar Szafnauer durft nu zelfs te stellen dat Red Bull meer potentie heeft.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en voor Red Bull was dit het moment om met eigen krachtbronnen te komen. Samen met Ford hebben ze hard gewerkt, en ze komen verrassend goed voor de dag. Mercedes is momenteel het sterkste team, ook qua krachtbronnen. Toch kunnen ze bij Mercedes niet te lang stil blijven zitten, omdat Red Bull door velen wordt gezien als een gevaarlijke uitdager.

Hoe sterk is Red Bull?

Voormalig Aston Martin- en Alpine-teambaas Otmar Szafnauer deelt die mening, en denkt zelfs dat Red Bull Mercedes kan gaan inhalen. In de High Performance Racing Podcast doet Szafnauer zijn uitspraken: "We zeiden net dat Mercedes een groot updatepakket gaat meenemen naar Canada. Laten we eens gaan kijken wat er gaat gebeuren. Het verschil zou weleens groter kunnen worden."

Maar Mercedes moet dus wel opletten: "Ik denk dat ik het misschien fout kan hebben, maar er is meer potentieel voor verbetering bij de krachtbron van Red Bull en Ford, dan bij die van Mercedes."

Wat zit er nog in de tank?

Volgens Szafnauer is het zo dat Mercedes al bijna hun plafond heeft bereikt, en dat betekent dat Red Bull nog veel bewegingsruimte heeft. Toch is de krachtbron niet alles in de sport: "Ik denk dat Mercedes al heel erg goed op weg is. Dus dat is zeker een pluspunt, en dan is er ook nog het chassis."

Werken de updates van Red Bull?

Red Bull leek in de eerste drie raceweekenden van het seizoen een flinke achterstand te hebben op het gebied van het chassis. Waar de motor er goed uitzag, leek de auto zelf veel minder goed te presteren. Coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar worstelden met de RB22, en voor de Grand Prix van Miami werden de nodige veranderingen doorgevoerd.

Red Bull introduceerde een groot updatepakket, en dat zorgde ervoor dat ze zich weer konden mengen in de strijd om de top vijf. Verstappen werd in Miami uiteindelijk vijfde, nadat een spin hem in de openingsronde ver had teruggeworpen.