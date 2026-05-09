Benedetto Vigna heeft bevestigd dat er al langere tijd gesprekken lopen met de FIA over een mogelijke terugkeer van de V8-motor in de Formule 1. De Ferrari-topman sprak tijdens een conferentie met analisten over de toekomst van de sport en gaf toe dat de discussie achter de schermen steeds concreter wordt.
Ferrari presenteerde ondertussen sterke cijfers over het eerste kwartaal van 2026. Volgens Vigna speelt de autosport daarin nog altijd een cruciale rol. Vooral sponsoring en de levering van motoren aan andere teams zorgen voor extra inkomsten bij de Italiaanse grootmacht.
Ferrari ziet positieve signalen onder nieuwe regels
Vigna sprak daarnaast vol vertrouwen over de sportieve prestaties van Ferrari in 2026. De Italiaan ziet naar eigen zeggen duidelijke vooruitgang onder de nieuwe regelgeving in de Formule 1, terwijl ook in het World Endurance Championship goede resultaten worden geboekt.
“Onze inkomsten uit de racerij blijven groeien, vooral dankzij nieuwe sponsors en de motorleveringen aan andere teams”, legt Vigna uit aan Motorsport Italia. “Daarnaast zijn we het seizoen sterk begonnen met podiumplaatsen in zowel de Formule 1 als het endurancekampioenschap.”
De Ferrari-CEO benadrukt dat de Scuderia vooral tevreden is over de eerste signalen onder het nieuwe reglement. “We zien bemoedigende vooruitgang en dat geeft vertrouwen richting de rest van het seizoen”, aldus Vigna.
Ferrari bevestigt gesprekken over V8-terugkeer
Toch ging de meeste aandacht uit naar de toekomst van de motoren in de Formule 1. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet eerder al verstaan open te staan voor een terugkeer van V8-motoren, en nu bevestigt Ferrari dat die gesprekken effectief plaatsvinden.
“We waren al langer op de hoogte van de gesprekken met de FIA over de motoren”, vertelt Vigna. “Het is logisch dat je de regels om de paar jaar opnieuw evalueert en bekijkt wat beter kan.”
Volgens de Ferrari-topman hoeft een eventuele overstap naar V8-motoren geen gevolgen te hebben voor de strategie van het merk buiten de Formule 1. “Dat zal geen impact hebben op onze straatauto’s of onze bredere plannen”, besluit hij.
racepace1
Een V8 is het minste wat in een F1 auto hoort maar dan wel een V8 2.8 elke zuiger 350cc dan klinkt dat super mooi! , een V10 zal wel nooit meer komen...
Ouw-sjagerijn
Tuurlijk komt de V10 terug....maar dat is pas na de periode van de V8.
Geen belemmeringen meer met klimaat neutrale brandstoffen....en men kan ook die verrekte elektrificatie achterwege laten.
Pietje Bell
Over motoren gesproken.
Het gaat niet goed met AM en de Honda PU.
Op het F1 Tech forum heeft iemand aan de baas van de ICE ontwikkeling
het volgende gevraagd en het antwoord verbaasde mij helemaal niets.
Heb dat al eens eerder hier aangegeven.
Honda Power Unit Hardware & Software
PlatinumZealot wrote: ↑
06 May 2026, 22:03
Wazari-san!, please come to the front of the class, Sir! And explain to us how
Honda solved the vibration issue.
Wazari
Joined: 17 Jun 2015, 15:49
Re: Honda Power Unit Hardware & Software
Post 08 May 2026, 07:25
I wouldn't call it fully solved but dampening pieces were installed between the
K/motor unit and the chassis as originally advised by Honda but for reasons unknown
to me not used by AMR.
I was only involved in the ICE portion of the current PU but that is what I was told by
fellow HRC staff here in Sakura.
I personally missing working with Red Bull. A completely different synergy.
Frustrating because the PU still hasn't been run at 100%. However until a full redesign
of the mounting system is implemented, I don't know if the PU can be run at full
potential. Extremely disappointing from my viewpoint.
Tja, bij RB zeiden ze tegen Honda dat ze een sterke PU moesten ontwikkelen en dat
RB de wagen er wel omheen zou ontwikkelen.
Bij AM is het tegenovergestelde gebeurd. Newey heeft blindelings de wagen ontworpen
zonder met Honda te overleggen en toen ze de PU er de eerste keer inzetten bleek het niet te passen en moest Honda op het allerlaatste moment de boel omgooien wat de nodige problemen gaf.