Benedetto Vigna heeft bevestigd dat er al langere tijd gesprekken lopen met de FIA over een mogelijke terugkeer van de V8-motor in de Formule 1. De Ferrari-topman sprak tijdens een conferentie met analisten over de toekomst van de sport en gaf toe dat de discussie achter de schermen steeds concreter wordt.

Ferrari presenteerde ondertussen sterke cijfers over het eerste kwartaal van 2026. Volgens Vigna speelt de autosport daarin nog altijd een cruciale rol. Vooral sponsoring en de levering van motoren aan andere teams zorgen voor extra inkomsten bij de Italiaanse grootmacht.

Ferrari ziet positieve signalen onder nieuwe regels

Vigna sprak daarnaast vol vertrouwen over de sportieve prestaties van Ferrari in 2026. De Italiaan ziet naar eigen zeggen duidelijke vooruitgang onder de nieuwe regelgeving in de Formule 1, terwijl ook in het World Endurance Championship goede resultaten worden geboekt.

“Onze inkomsten uit de racerij blijven groeien, vooral dankzij nieuwe sponsors en de motorleveringen aan andere teams”, legt Vigna uit aan Motorsport Italia. “Daarnaast zijn we het seizoen sterk begonnen met podiumplaatsen in zowel de Formule 1 als het endurancekampioenschap.”

De Ferrari-CEO benadrukt dat de Scuderia vooral tevreden is over de eerste signalen onder het nieuwe reglement. “We zien bemoedigende vooruitgang en dat geeft vertrouwen richting de rest van het seizoen”, aldus Vigna.

Ferrari bevestigt gesprekken over V8-terugkeer

Toch ging de meeste aandacht uit naar de toekomst van de motoren in de Formule 1. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet eerder al verstaan open te staan voor een terugkeer van V8-motoren, en nu bevestigt Ferrari dat die gesprekken effectief plaatsvinden.

“We waren al langer op de hoogte van de gesprekken met de FIA over de motoren”, vertelt Vigna. “Het is logisch dat je de regels om de paar jaar opnieuw evalueert en bekijkt wat beter kan.”

Volgens de Ferrari-topman hoeft een eventuele overstap naar V8-motoren geen gevolgen te hebben voor de strategie van het merk buiten de Formule 1. “Dat zal geen impact hebben op onze straatauto’s of onze bredere plannen”, besluit hij.