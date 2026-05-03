Uitslag Grand Prix van Miami: Antonelli wint wéér, Verstappen vijfde maar vreest straf

Uitslag Grand Prix van Miami: Antonelli wint wéér, Verstappen vijfde maar vreest straf

De Grand Prix van Miami is zojuist gewonnen door Andrea Kimi Antonelli. In het regenachtige Florida kwam Lando Norris als tweede over de streep. Het podium op het circuit rondom het Hard Rock Stadium werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Na een ochtend vol regen en onweer, was het opvallend genoeg droog bij de start van de race. Her en der op de baan lachen er nog wat plassen, en de buien leken het circuit te missen. Onder het toeziend oog van onder meer Lionel Messi ging de race van start met Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen op de eerste startrij.

Verstappen en Antonelli kwamen aardig weg bij de start, maar ze maakten allebei een remfoutje in de eerste bocht. Verstappen probeerde alles te geven, maar spinde. Hij wist zijn auto snel weer in de juiste richting te krijgen, drukte direct weer op het gas en ging de strijd aan met alles en iedereen. De lachende derde was Charles Leclerc, die de leiding pakte en direct Antonelli en Lando Norris meekreeg.

Stuivertje wisselen

Antonelli zette de druk erop, en wist in de vierde ronde de leiding over te nemen van de Monegaskische Ferrari-coureur. Terwijl het duel doorging, werd er ineens met de gele vlag gezwaaid. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar had de muur geraakt, zijn voorwielophanging was beschadigd, en knalde daardoor stuurloos de volgende muur in. Vol woede sloeg hij op zijn stuur, maar dat was niet het enige incident.

Chaos, chaos, chaos

Een paar bochten verder probeerde Liam Lawson de Alpine van Pierre Gasly in te halen. De Nieuw-Zeelander schatte het compleet verkeerd in, en stuurde de Alpine de lucht in. Gasly sloeg over de kop en kwam hangend op de bandenstapel tot stilstand. Wonder boven wonder bleef hij ongedeerd, maar de Safety Car werd wel de baan opgestuurd. Bij Red Bull twijfelden ze geen moment, en Verstappen maakte een pitstop. Alle coureurs, op Hadjar na, waren op de mediumbanden gestart, en Verstappen koos nu voor de tactische harde banden.

Onder de Safety Car kregen meerdere coureurs te horen dat er een regenbuitje onderweg was, maar vrijwel iedereen kreeg andere informatie. Toen alle troep was opgeruimd, ging het spektakel weer verder. Leclerc verdedigde zijn koppositie, maar werd aangevallen door Antonelli. Daarachter wachtte Norris rustig af, en na de Safety Car-fase vocht hij zich terug naar de tweede plek. Al snel kreeg hij de koppositie in zijn schoot geworpen, en Leclerc viel terug.

Hoe ging het met Verstappen?

Verstappen vocht zich ondertussen als een gek door het veld heen, en hij haalde overal en nergens auto's in. Alexander Albon liet hem nog wel werken voor zijn geld, en hij duwde hem bijna het paaltje bij de pit entry in. Verstappen moest op zijn beurt vrezen voor een straf, omdat hij over de lijn zou zijn gegaan bij het uitrijden van de pits. Het moment zal na de race worden onderzocht.

Terwijl de regen in de lucht hing, maakten George Russell en Leclerc hun pitstop. Leclerc had daar zo zijn twijfels over, maar de regen leek niet door te zetten. In de rondjes daarna doken de andere toppers naar binnen, waardoor Verstappen kortstondig aan kop lag. Hij kon de veel snellere Antonelli en Norris echter niet achter zich houden, en zijn derde plek was ook nog lang niet veilig. Er hangt hem immers nog een straf boven het hoofd.

Vechten voor de zege

Vooraan het veld werd het gat tussen Antonelli en Norris steeds kleiner, en de jonge Italiaan meldde zijn team dat hij problemen had. Hij kon echter gewoon doorrijden, maar het oranje stipje in zijn spiegels werd steeds groter en groter. Norris deed zijn best, maar Antonelli wist uiteindelijk het gat weer iets groter te maken.

Het bizarre slotstuk

Daarachter reed Verstappen nog steeds rond op de derde plaats, maar hij had Leclerc en Piastri vlak achter zich rijden. Verstappens banden begonnen snel te slijten, en hij kon dan ook geen vuist maken in de duels. Het zorgde ervoor dat hij terugzakte naar de vijfde plaats, terwijl George Russell ook ging jagen. De Brit kwam met de ronde dichterbij, en meldde zich aan de achtervleugel van Verstappen. De twee raakten elkaar, wat voor schade aan Russells vleugel zorgde.

Verstappen leek genoegen te moeten nemen met de zesde plaats, want Russell was hem gepasseerd. Vlak voor zijn neus vochten Leclerc en Piastri echter nog een spannend duel uit, wat in het nadeel van de Monegask uitpakte. Hij spinde, raakte de muur en hobbelde naar de streep. Vlak voor de finish werd hij ingehaald door Russell en Verstappen. Voor Russell kon de finish geen moment later komen, want zijn voorvleugel was nog steeds kapot.

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Race

US Miami International Autodrome - 03 mei 2026

Erik FW34

Posts: 3.888

De echte winnaars zijn natuurlijk de Williams-en 💪🏻

  • 15
  • 3 mei 2026 - 20:40
Foto's Grand Prix van Miami 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (61)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.727

    Gefeliciteerd Kimi- en Mercedes fans!

    • + 5
    • 3 mei 2026 - 20:39
    • DRS-zone

      Posts: 449

      Zeker gefeliciteerd. Hij rijdt inmiddels heel volwassen en George Russell heeft in alle opzichten het nakijken.

      De man die terecht naar de stewards moet en al 1 penalty misloopt omdat het een Brit is, zou wel even kampioen worden...

      • + 4
      • 3 mei 2026 - 21:07
  • Snork

    Posts: 22.458

    Kimi, Go! Geweldig gereden.

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 20:39
  • Williams_F1

    Posts: 1.425

    Gave race wel, en 2 top 10 noteringen van Williams!

    • + 6
    • 3 mei 2026 - 20:39
    • Erik FW34

      Posts: 3.888

      Zeer knap, zeer knap 👌🏻

      • + 4
      • 3 mei 2026 - 20:42
  • Erik FW34

    Posts: 3.888

    De echte winnaars zijn natuurlijk de Williams-en 💪🏻

    • + 15
    • 3 mei 2026 - 20:40
  • Pietje Bell

    Posts: 34.593

    Heb waanzinnig genoten van de vele inhaalacties!!

    Ben wel heel blij voor Kimi. Weer welverdiend gewonnen.

    • + 7
    • 3 mei 2026 - 20:40
  • Fchandoe

    Posts: 399

    ALS dit niet spannend was dan weet ik het niet meer.

    • + 6
    • 3 mei 2026 - 20:40
    • ILMOP

      Posts: 1.259

      Ssstttt...niet te hard roepen. Voor je het weet wordt je verweten geen eten race fan te zijn!!

      • + 3
      • 3 mei 2026 - 21:11
    • JV

      Posts: 2.733

      Dit was inderdaad VEEL beter.....

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 21:28
  • Williams_F1

    Posts: 1.425

    Kim geweldig en verstappen zeer spectaculair.

    • + 3
    • 3 mei 2026 - 20:41
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.415

    Wow, wat een race. Ze kunnen tenminste weer vechten nu. We zijn er nog zeker niet maar het entertainment gehalte was hoog vandaag.

    • + 8
    • 3 mei 2026 - 20:41
  • Joseph1000

    Posts: 299

    Moet zeggen begin en einde van de race was echt spannend en leuk om te kijken.
    Het went ook wel dat ze moeten opladen van de batterij.
    Piastri mooi mig Leclerc ingehaald die het daarna helemaal kwijt was .
    Verstappen goede gedaan naar de mogelijkheden en keuze harde band .
    Mercedes toch vrij dominant en ook knap van die jonge Antonellii .

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 20:42
  • Politik

    Posts: 9.915

    Wauw wat een race, ik heb gewoon een fantastische race gezien!
    Tot op het einde spannend met een fantastische Antonelli.
    Ook de andere top zes coureurs hebben een fantastische en spannende race neer gezet.

    Extra trots op Mclaren, die als klantenteam, nota bene aan het begin van nieuwe regelementen, een flink aantal coureurs van een fabrieksteam aftroeven.

    Wel heel sneu voor Leclerc. That's life.

    • + 5
    • 3 mei 2026 - 20:42
  • This Guy 33

    Posts: 350

    Knappe race van Kimi, en wat een vechtlust van Verstappen! 👏👏

    • + 6
    • 3 mei 2026 - 20:43
  • WickieDeViking

    Posts: 1.000

    Zeer goed van Kimi! Russell lijkt het te gaan afleggen. Max zeer goed hersteld van een ongelukkig momentje door het overstuur wheelspin momentje van Leclerc.

    • + 6
    • 3 mei 2026 - 20:43
  • Larry Perkins

    Posts: 64.727

    Vooruitblik:
    Bij een 5 seconden straf eindigt Verstappen op p6.

    • + 5
    • 3 mei 2026 - 20:44
    • F1 bekijker

      Posts: 289

      Die komt er ook wel.

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 20:47
    • Larry Perkins

      Posts: 64.727

      "Russell has been noted for moving under braking." (MS Global)
      Dus die is ook nog niet save...

      • + 7
      • 3 mei 2026 - 20:53
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.283

    Grande Kimi. Grote verliezer van dit weekend is toch Redbull. Waarom niet verstappen 20 rondjes voor het eind naar binnen gehaald voor nieuwe mediums of hards? Die hadden ze nog over. Grote faal van Redbull racing. In de kwali hebben ze een stap gezet maar niet in de race.

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 20:44
    • hupholland

      Posts: 9.869

      ja, gokken op een SC.. maar op een gegeven moment moet je wel realistisch zijn, Antonelli en Norris vlogen er langs, ze hadden een mooi gat op de uiteindelijke nummer 3 en hadden hem op verse banden waarschijnlijk nog aan kunnen vallen.

      • + 2
      • 3 mei 2026 - 20:55
    • Snork

      Posts: 22.458

      En jij denkt dat de strategen hier niet naar hebben gekeken? Tuurlijk wel, maar het is rekenwerk en ook waar Max dan in verkeer terecht was gekomen.

      • + 8
      • 3 mei 2026 - 20:56
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.283

      Max was achter hamilton gekomen met nog 20 ronde te gaan zat p3 er makkelijk in. Echt makkelijk met verse mediums of hards wat ze nog over hadden, heel vreemd.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 20:59
    • Ernie5335

      Posts: 5.825

      Ze moeten jou inhuren @NyckVrieskast... Jij weet het veel beter.

      Iets met "beste stuurlui" 🙃

      • + 3
      • 3 mei 2026 - 21:13
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.283

      Zeker hebben ze betere informatie en veel mee data dan wat ik heb. Maar het is hetzelfde als vorig jaar in Qatar met mclaren. Toen iedereen naar binnen dook behalve mclaren. Dat zijn gewoon domme fouten en dat maakte Rbr vandaag ook. Ze mogen mij wel altijd bellen hoor. Stuur ze wel een factuurtje:)

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 21:15
    • Reflex

      Posts: 715

      Volledig mee eens. Zeker in rondje 40/42 was het duidelijk dat Max dit niet ging houden. Dan hadden ze hem gewoon naar binnen moeten haken. Dat is ook waar achteraf gesuggereerd word over de boordradio. Zowel Max als het team hebben stof tot nadenken maar het belangrijkste is dat de auto weer mee kan doen. Zelfs met deze slechte strategie.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 21:17
  • F1 bekijker

    Posts: 289

    RB het 4e team maar ze komen er aan.

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 20:45
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.283

    En ik word ook gek van skysports. 100x herhalen dat Lewis een beschadigde auto heeft. Pfff hij doet er niet meer toe in de f1, accepteer dat gewoon nou. Maar op dit eiland kunnen ze dat niet.

    • + 5
    • 3 mei 2026 - 20:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.159

    Foto: "Kimi wordt gefeliciteerd door Ron Jeremy".

    Maar wat 'n race zeg....spannend tot op de finish...zoals het hoort.

    • + 5
    • 3 mei 2026 - 20:46
    • F1 bekijker

      Posts: 289

      Niet doen ik denk in beelden.

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 20:48
  • hupholland

    Posts: 9.869

    Verstappen krijgt echt geen straf meer, als het om de witte lijn gaat dan doen ze dat direct. Jammer van de spin in de eerste ronde en vervolgens een vreemde strategie, waar je met een 2e SC misschien spekkoper was geweest, maar achteraf was het toch geen goed idee. Denk ook dat z m binnen hadden moeten halen toen hij nog 10 seconden voor Leclerc zat, dan had je nog 25 ronden kunnen jagen.

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 20:47
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.283

      Juist ja. Redbull de grote verliezer dit weekend. Waar is Hannah eig? Lag ze te slapen? Of andere dingen te doen ofzo??

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 20:48
  • Joeppp

    Posts: 8.532

    Conclusie: We hebben saaie domme baantjes nodig op industrietereinen om deze auto's leuk te laten lijken. Oftewel, het was een leuke race!

    • + 4
    • 3 mei 2026 - 20:48
    • Joseph1000

      Posts: 299

      Miami is best een leuk circuit.
      Krijg je veel ange stroken wordt het het saai .

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 20:53
  • Stillewerise

    Posts: 55

    Mercedes wint zonder updates. Dat is interessant. Russen is het kwijt 43 seconden door een tiener in dezelfde auto.

    • + 4
    • 3 mei 2026 - 20:48
  • TylaHunter

    Posts: 10.651

    Bunkers wat een maffe race.

    Leclerc en Verstappen alles eruit proberen te persen wat er in zit. Mclaren dat ligt te slapen op de undercut. De verhouding was hier Mclaren Mercedes Ferrari Red Bull maar door die quali en de eerste ronde reed eigenlijk niemand echt op zn juiste plek. Om dan tot de juiste plekken te komen wordt ook nog eens zeer zeer agressief verdedigt!

    Toffe race. Nog steeds gimmick met de ene ronde gewoon veel meer energie en de andere weer niet... maar het leek nu meer DRS achtig dan superclipping in Melbourne.

    George heeft er wel echt een op de kaak moeten vangen met echt een enorm verschil.

    Norris oke ich gereden, duidelijk beter dan Piastri... maar voor mij... een verstappen of leclerc had die race alsnog binnen gesleept zelfs met undercover...

    Dus ook een dik compliment aan Kimi.

    • + 4
    • 3 mei 2026 - 20:50
    • Smock

      Posts: 326

      Als Franz Hermann?

      • + 2
      • 3 mei 2026 - 20:55
  • Tony

    Posts: 1.630

    Leuke race, maar Leclerc wat doe je?!
    Kimi geweldig nuchter ventje die grote stappen heeft gezet. Liet zich niet gek maken.

    • + 4
    • 3 mei 2026 - 20:51
    • Joseph1000

      Posts: 299

      Overstuur na dat piastri hem inhaalde 😋

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 20:54
  • mr.Monza

    Posts: 10.023

    Grande Kimi !
    Leclerc, shit happens.
    Williams, lekker man !

    • + 8
    • 3 mei 2026 - 20:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.159

    En wat heb ik genoten van de commentators.

    Die zitten bij elkaar op schoot lijkt wel en zitten beurtelings mekaar af te moppen als Max in beeld komt of zoiets.
    20 ronden lang Max omhoog praten omdat hij op versleten banden reed....20 ronden lang.
    Men mag gerust 'n beetje chauvinistisch zijn, maar dit lijken wel broers van Max, dit is totaal niet neutraal!
    Het lijkt wel, nee, ik weet het zeker, dat Jos in het commentaar hokje met "The Smasher" achter die twee staat....dat moet wel.

    • + 4
    • 3 mei 2026 - 20:59
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.283

      Maar ouw jij lijkt wel zijn grootste vijand, je haalt hem bij iedere mogelijkheid omlaag. Dat is pas zielig. Hebben we eindelijk een Nederlander in de f1 die de beste is van het veld en moeten er toch nog zeikerds bij zitten. Een conclusie: jaloezie

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 21:01
    • Joseph1000

      Posts: 299

      Ik kijk altijd sky is veel beter

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 21:01
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.283

      @joseph sky werd ik ook een beetje gek van. Die zijn niet chauvinistisch? Heletijd herhalen dat de auto van hun lokale held is beschadigd, als verdediging. Na 3x weet ik dat ook wel. Hamilton is vergaande glorie.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 21:03
    • Tony

      Posts: 1.630

      Vandaag heb ik de race een keer op Viaplay gekeken, maar wat slecht zeg. Om de twee zinnen wordt Max er weer bij gehaald. Bij elk gevecht waar Max niet eens in de buurt was. Verschrikkelijk.

      • + 2
      • 3 mei 2026 - 21:07
    • Politik

      Posts: 9.915

      Ik denk dat die commentaarpositie van hun vandaag aan de binnenkant minimaal drie keer helemaal gewit is @Ouw.

      • + 2
      • 3 mei 2026 - 21:11
    • Joseph1000

      Posts: 299

      Die Doornbos is de ergste op de Nederlandse tv haha

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 21:12
    • F1 bekijker

      Posts: 289

      Ron was er maar druk mee maar die vergeet toch alles...

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 21:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.159

      "Één conclusie: jaloezie"

      Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet jaloers ben op Max.....sterker, ik kijk liever naar m'n vrieskast dan dat ik naar Max moet kijken.
      Maar dat is persoonlijk natuurlijk.

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 21:17
  • Joseph1000

    Posts: 299

    @NyckVrieskast
    Sky heeft veel meer achtergrond informatie en hebben live contact tijdens de race met brown van mc Laren bijvoorbeeld.
    Ze hebben het nauwelijks over Hamilton gehad.
    En dat Nederlands commentaar hou ik sowieso niet van.

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 21:10
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.283

      Nauwelijks over hamilton gehad? Miss moet je eens je oren laten uitspuiten. Om de 5 minuten heb ik gehoord dat hun goat in een beschadigde auto rijdt. Sky heeft ook zijn vriendjes. Zs zullen nooit een lijntje hebben met Rbr omdat niet hun vriendjes zijn. Bij Zak kruipen ze nog net niet in zijn grote hol.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 21:12
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.415

      @nyckvrieskast

      Jaren terug had ze een lijntje met RBR. Toen spraken ze regelmatig met Horner. Dus het klopt weer eens niet wat je uitkraamt.

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 21:24
  • Hagueian

    Posts: 8.694

    Prima race gezien. Jammer dat Verstappen een fout maakte en zijn race klaar was. Daarna wel knap gereden op oude banden. Kimi gaf weer geen krimp en was ijzersterk. Duidelijk de beste Mercedes coureur en favoriet voor de titel. Ferrari was weer eens Ferrari en gooide alles weer weg. Genoeg actie en minder geforceerd door een batterij, maar nog steeds te veel helaas. Maar stap voor stap kan het misschien beter en beter worden.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 21:20
    • Joseph1000

      Posts: 299

      Strategisch had McLaren het goed gedaan.
      Piastri had betere banden de laatste rondes en was net genoeg om Leclerc in te halen.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 21:22

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

