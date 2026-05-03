De Grand Prix van Miami is zojuist gewonnen door Andrea Kimi Antonelli. In het regenachtige Florida kwam Lando Norris als tweede over de streep. Het podium op het circuit rondom het Hard Rock Stadium werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Na een ochtend vol regen en onweer, was het opvallend genoeg droog bij de start van de race. Her en der op de baan lachen er nog wat plassen, en de buien leken het circuit te missen. Onder het toeziend oog van onder meer Lionel Messi ging de race van start met Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen op de eerste startrij.

Verstappen en Antonelli kwamen aardig weg bij de start, maar ze maakten allebei een remfoutje in de eerste bocht. Verstappen probeerde alles te geven, maar spinde. Hij wist zijn auto snel weer in de juiste richting te krijgen, drukte direct weer op het gas en ging de strijd aan met alles en iedereen. De lachende derde was Charles Leclerc, die de leiding pakte en direct Antonelli en Lando Norris meekreeg.

Stuivertje wisselen

Antonelli zette de druk erop, en wist in de vierde ronde de leiding over te nemen van de Monegaskische Ferrari-coureur. Terwijl het duel doorging, werd er ineens met de gele vlag gezwaaid. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar had de muur geraakt, zijn voorwielophanging was beschadigd, en knalde daardoor stuurloos de volgende muur in. Vol woede sloeg hij op zijn stuur, maar dat was niet het enige incident.

Chaos, chaos, chaos

Een paar bochten verder probeerde Liam Lawson de Alpine van Pierre Gasly in te halen. De Nieuw-Zeelander schatte het compleet verkeerd in, en stuurde de Alpine de lucht in. Gasly sloeg over de kop en kwam hangend op de bandenstapel tot stilstand. Wonder boven wonder bleef hij ongedeerd, maar de Safety Car werd wel de baan opgestuurd. Bij Red Bull twijfelden ze geen moment, en Verstappen maakte een pitstop. Alle coureurs, op Hadjar na, waren op de mediumbanden gestart, en Verstappen koos nu voor de tactische harde banden.

Onder de Safety Car kregen meerdere coureurs te horen dat er een regenbuitje onderweg was, maar vrijwel iedereen kreeg andere informatie. Toen alle troep was opgeruimd, ging het spektakel weer verder. Leclerc verdedigde zijn koppositie, maar werd aangevallen door Antonelli. Daarachter wachtte Norris rustig af, en na de Safety Car-fase vocht hij zich terug naar de tweede plek. Al snel kreeg hij de koppositie in zijn schoot geworpen, en Leclerc viel terug.

Hoe ging het met Verstappen?

Verstappen vocht zich ondertussen als een gek door het veld heen, en hij haalde overal en nergens auto's in. Alexander Albon liet hem nog wel werken voor zijn geld, en hij duwde hem bijna het paaltje bij de pit entry in. Verstappen moest op zijn beurt vrezen voor een straf, omdat hij over de lijn zou zijn gegaan bij het uitrijden van de pits. Het moment zal na de race worden onderzocht.

Terwijl de regen in de lucht hing, maakten George Russell en Leclerc hun pitstop. Leclerc had daar zo zijn twijfels over, maar de regen leek niet door te zetten. In de rondjes daarna doken de andere toppers naar binnen, waardoor Verstappen kortstondig aan kop lag. Hij kon de veel snellere Antonelli en Norris echter niet achter zich houden, en zijn derde plek was ook nog lang niet veilig. Er hangt hem immers nog een straf boven het hoofd.

Vechten voor de zege

Vooraan het veld werd het gat tussen Antonelli en Norris steeds kleiner, en de jonge Italiaan meldde zijn team dat hij problemen had. Hij kon echter gewoon doorrijden, maar het oranje stipje in zijn spiegels werd steeds groter en groter. Norris deed zijn best, maar Antonelli wist uiteindelijk het gat weer iets groter te maken.

Het bizarre slotstuk

Daarachter reed Verstappen nog steeds rond op de derde plaats, maar hij had Leclerc en Piastri vlak achter zich rijden. Verstappens banden begonnen snel te slijten, en hij kon dan ook geen vuist maken in de duels. Het zorgde ervoor dat hij terugzakte naar de vijfde plaats, terwijl George Russell ook ging jagen. De Brit kwam met de ronde dichterbij, en meldde zich aan de achtervleugel van Verstappen. De twee raakten elkaar, wat voor schade aan Russells vleugel zorgde.

Verstappen leek genoegen te moeten nemen met de zesde plaats, want Russell was hem gepasseerd. Vlak voor zijn neus vochten Leclerc en Piastri echter nog een spannend duel uit, wat in het nadeel van de Monegask uitpakte. Hij spinde, raakte de muur en hobbelde naar de streep. Vlak voor de finish werd hij ingehaald door Russell en Verstappen. Voor Russell kon de finish geen moment later komen, want zijn voorvleugel was nog steeds kapot.