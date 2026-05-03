Verstappen nóg een keer naar de stewards, ook Russell en Leclerc de klos

Het wordt een drukke avond voor de stewards in Miami. Waar ze al een onderzoek hadden geopend naar Max Verstappen voor het overschrijden van de witte lijn bij de pit exit, zijn er ook onderzoeken geopend naar meerdere andere zaken. Verstappen mag zich nog een keertje melden, en dat geldt ook voor George Russell en Charles Leclerc.

In de slotfase van de race waren Verstappen, Russell en Leclerc betrokken bij meerdere chaotische momenten. Leclerc vocht om de derde plaats met Oscar Piastri, maar spinde en raakte daarbij de muur. Zijn auto had schade opgelopen, waarna hij meerdere bochten afsneed en met een kapotte auto rondreed. Het afsnijden van de bochten en het blijven rijden in een 'onveilige' auto leveren hem nu twee tripjes naar de stewards op.

Wat wordt er verder onderzocht?

Ook Verstappen zal zich voor een tweede keer mogen melden bij de stewards. Hier gaat het om het moment met Russell in bocht 1, waarbij de twee coureurs elkaar raakten. Russell liep hierbij schade aan zijn voorvleugel op, wat voor een spectaculaire vonkenregen zorgde. Tijdens de race werd het niet onderzocht, maar in de outlap besloten de stewards dat er toch een onderzoek nodig was. 

Voor Russell wordt het ook een drukke avond, want hij moet zich samen met Leclerc gaan melden. In dit geval gaat het om het moment in bocht 17 in de laatste ronde van de race. Ook hier was er contact, en de stewards willen weten wie hier de schuld had.

Drukke avond

Het wordt dus een drukke avond voor de stewards, en de uitslag van de Grand Prix van Miami staat nog lang niet vast. Verstappen krijgt waarschijnlijk en straf voor het incident bij het uitrijden van de pits, maar verder bestaat er nog veel onduidelijkheid. Verstappen, Leclerc en Russell zullen zich dus alle drie twee keer mogen melden, waarna het waarschijnlijk nog uren zal duren voordat er een besluit is genomen.

F1 Nieuws Max Verstappen Charles Leclerc George Russell Mercedes Red Bull Racing Ferrari GP Miami 2026

  • schwantz34

    Posts: 41.974

    Manmanman wat een sh#tzooi maken die stewarts er weer van, er werd gewoon keihard geraced en ik was juist blij dat Leclerc die kromme Ferrari nog over de streep wist te krijgen.

    • + 3
    • 3 mei 2026 - 21:13
  • AUDI_F1

    Posts: 3.751

    Crossing the white line by pit exit.
    Dat zou een Verstappen toch niet mogen overkomen.

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 21:14
  • Dale U

    Posts: 1.902

    Verstappen zal blijer van zijn huidige auto worden, 5e, 6e of 7de zal hem worst zijn.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 21:15
  • Larry Perkins

    Posts: 64.727

    Wel of niet over de witte lijn, dat kun je toch meteen terugkijken!
    Ongelooflijk dat dit nu pas wordt bekeken.
    Zat de VAR de hele race te schijten?

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 21:24

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

