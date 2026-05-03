Het wordt een drukke avond voor de stewards in Miami. Waar ze al een onderzoek hadden geopend naar Max Verstappen voor het overschrijden van de witte lijn bij de pit exit, zijn er ook onderzoeken geopend naar meerdere andere zaken. Verstappen mag zich nog een keertje melden, en dat geldt ook voor George Russell en Charles Leclerc.

In de slotfase van de race waren Verstappen, Russell en Leclerc betrokken bij meerdere chaotische momenten. Leclerc vocht om de derde plaats met Oscar Piastri, maar spinde en raakte daarbij de muur. Zijn auto had schade opgelopen, waarna hij meerdere bochten afsneed en met een kapotte auto rondreed. Het afsnijden van de bochten en het blijven rijden in een 'onveilige' auto leveren hem nu twee tripjes naar de stewards op.

Wat wordt er verder onderzocht?

Ook Verstappen zal zich voor een tweede keer mogen melden bij de stewards. Hier gaat het om het moment met Russell in bocht 1, waarbij de twee coureurs elkaar raakten. Russell liep hierbij schade aan zijn voorvleugel op, wat voor een spectaculaire vonkenregen zorgde. Tijdens de race werd het niet onderzocht, maar in de outlap besloten de stewards dat er toch een onderzoek nodig was.

Voor Russell wordt het ook een drukke avond, want hij moet zich samen met Leclerc gaan melden. In dit geval gaat het om het moment in bocht 17 in de laatste ronde van de race. Ook hier was er contact, en de stewards willen weten wie hier de schuld had.

Drukke avond

Het wordt dus een drukke avond voor de stewards, en de uitslag van de Grand Prix van Miami staat nog lang niet vast. Verstappen krijgt waarschijnlijk en straf voor het incident bij het uitrijden van de pits, maar verder bestaat er nog veel onduidelijkheid. Verstappen, Leclerc en Russell zullen zich dus alle drie twee keer mogen melden, waarna het waarschijnlijk nog uren zal duren voordat er een besluit is genomen.