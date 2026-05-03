Andrea Kimi Antonelli is momenteel dé man in de Formule 1. De jonge Italiaan greep in Miami zijn derde overwinning op een rij en verstevigde zo zijn leiding in het wereldkampioenschap. Na afloop van de Grand Prix in de Verenigde Staten kon de Mercedes-coureur nauwelijks zijn glimlach onderdrukken.

Het zijn heerlijke tijden voor Antonelli, die voor Lando Norris en Oscar Piastri de zege pakte. Nadat Mercedes hem een meer dan uitstekende auto heeft geleverd, gaat zijn carrière in stroomversnelling en neemt hij het op in de top van het F1-veld. Met overwinningen in China, Japan en Miami ziet zijn seizoen er tot dusver rooskleurig uit.

Antonelli straalt van oor tot oor

Nadat hij uit de auto was gestapt, was de glimlach van Antonelli's gezicht niet weg te krijgen. "De start was niet zo slecht als gisteren", zo klonk het na afloop "Het ging iets beter. Ik had niet verwacht dat Charles (Leclerc) zo vroeg zou uitremmen, dus om hem te ontwijken remde ik natuurlijk hard in, en toen had ik een beetje geluk met wat er daarna in bocht twee gebeurde en toen maakte ik een klein foutje met het energiebeheer toen ik Charles probeerde in te halen, en toen verloor ik mijn plek aan Lando", voegde hij daaraan toe.

Antonelli kende een aantal slechte starts dit seizoen. Maar uiteindelijk wist hij zich telkens terug te knokken in het veld.

'We werken nog altijd keihard'

Vervolgens nam Antonelli nog even de tijd om Mercedes en consorten te bedanken. "We werken keihard en het team doet het geweldig. Zonder hen zou ik hier niet zijn, dus vooral dank aan hen en aan mijn familie."

Antonelli heeft even de tijd om te genieten van zijn triomf. Hij erkende zelf dan ook hier even van te willen genieten. "Ja, ik ga hier even van genieten en dan weer aan het werk, want over twee weken is het Canada."