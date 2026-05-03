Antonelli in de wolken na wéér een overwinning: "Ga hiervan genieten"

Antonelli in de wolken na wéér een overwinning: "Ga hiervan genieten"

Andrea Kimi Antonelli is momenteel dé man in de Formule 1. De jonge Italiaan greep in Miami zijn derde overwinning op een rij en verstevigde zo zijn leiding in het wereldkampioenschap. Na afloop van de Grand Prix in de Verenigde Staten kon de Mercedes-coureur nauwelijks zijn glimlach onderdrukken. 

Het zijn heerlijke tijden voor Antonelli, die voor Lando Norris en Oscar Piastri de zege pakte. Nadat Mercedes hem een meer dan uitstekende auto heeft geleverd, gaat zijn carrière in stroomversnelling en neemt hij het op in de top van het F1-veld. Met overwinningen in China, Japan en Miami ziet zijn seizoen er tot dusver rooskleurig uit. 

Antonelli straalt van oor tot oor

Nadat hij uit de auto was gestapt, was de glimlach van Antonelli's gezicht niet weg te krijgen. "De start was niet zo slecht als gisteren", zo klonk het na afloop "Het ging iets beter. Ik had niet verwacht dat Charles (Leclerc) zo vroeg zou uitremmen, dus om hem te ontwijken remde ik natuurlijk hard in, en toen had ik een beetje geluk met wat er daarna in bocht twee gebeurde en toen maakte ik een klein foutje met het energiebeheer toen ik Charles probeerde in te halen, en toen verloor ik mijn plek aan Lando", voegde hij daaraan toe. 

Antonelli kende een aantal slechte starts dit seizoen. Maar uiteindelijk wist hij zich telkens terug te knokken in het veld. 

'We werken nog altijd keihard'

Vervolgens nam Antonelli nog even de tijd om Mercedes en consorten te bedanken. "We werken keihard en het team doet het geweldig. Zonder hen zou ik hier niet zijn, dus vooral dank aan hen en aan mijn familie." 

Antonelli heeft even de tijd om te genieten van zijn triomf. Hij erkende zelf dan ook hier even van te willen genieten. "Ja, ik ga hier even van genieten en dan weer aan het werk, want over twee weken is het Canada."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

Login om te reageren
  • F1 bekijker

    Posts: 289

    En een nieuw record (de rest laat ik aan jullie over)

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 21:09
  • Ernie5335

    Posts: 5.825

    Hij is lekker bezig 😁

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 21:14
  • Drunt

    Posts: 612

    Prima baasje ik mag um wel, knap onder druk uitgereden.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 21:19

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 250
  • Podiums 7
  • Grand Prix 28
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
