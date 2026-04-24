Isack Hadjar is sinds dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De jonge Fransman maakt vooralsnog een aardige indruk, en is in staat redelijk in de buurt van Verstappen te blijven. Toch geeft Hadjar toe dat hij zich in het begin een beetje zorgen maakte.

Op het tweede zitje bij Red Bull lijkt een soort vloek te rusten. In de afgelopen jaren kregen Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda het niet voor elkaar om Verstappen bij te benen en te ondersteunen. Bij Red Bull draait alles om Verstappen, en dat betekent dat zijn teamgenoot dicht in zijn buurt moet kunnen blijven. Hadjar deed het in de eerste drie races zeker niet slecht, en de eerste geluiden zijn dan ook positief.

Waarom maakte Hadjar zich zorgen?

De jonge Fransman haalt vooralsnog opgelucht adem, maar hij geeft eerlijk toe dat hij het spannend vond om naast Verstappen te rijden. In een interview met het YouTube-kanaal van de Formule 1 wordt hij gevraagd of hij zich zorgen maakte: "Natuurlijk deed ik dat op een bepaalde manier wel, want als je kijkt naar de verschillen tussen Max en zijn teamgenoten, denk je: 'Wow, dat is vreemd.'"

Hadjar wil echter niet overdrijven, en probeert alles zo goed mogelijk te benaderen: "Op hetzelfde moment blijf ik ook realistisch. Het zijn dit jaar nieuwe regels en we hebben dezelfde auto. Als ik het gevoel heb dat ik goed ben, dan ben ik goed. En dat is dan ook het eind van het verhaal. Dus ja, als je ernaar kijkt dan zijn de eerste drie races verlopen op de manier zoals ik ongeveer had verwacht."

Hoe staat Hadjar ervoor?

Hadjar begon goed aan het seizoen met een derde tijd in de kwalificatie in Australië, maar viel in de race uiteindelijk uit. Na drie races heeft Hadjar vier punten bij elkaar gereden, en staat hij op de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap. Red Bull heeft het zwaar, en Verstappen staat dan ook negende met twaalf WK-punten achter zijn naam.