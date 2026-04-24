Hadjar was bang voor Verstappen bij Red Bull

Isack Hadjar is sinds dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De jonge Fransman maakt vooralsnog een aardige indruk, en is in staat redelijk in de buurt van Verstappen te blijven. Toch geeft Hadjar toe dat hij zich in het begin een beetje zorgen maakte.

Op het tweede zitje bij Red Bull lijkt een soort vloek te rusten. In de afgelopen jaren kregen Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda het niet voor elkaar om Verstappen bij te benen en te ondersteunen. Bij Red Bull draait alles om Verstappen, en dat betekent dat zijn teamgenoot dicht in zijn buurt moet kunnen blijven. Hadjar deed het in de eerste drie races zeker niet slecht, en de eerste geluiden zijn dan ook positief.

Meer over Red Bull Racing Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Waarom maakte Hadjar zich zorgen?

De jonge Fransman haalt vooralsnog opgelucht adem, maar hij geeft eerlijk toe dat hij het spannend vond om naast Verstappen te rijden. In een interview met het YouTube-kanaal van de Formule 1 wordt hij gevraagd of hij zich zorgen maakte: "Natuurlijk deed ik dat op een bepaalde manier wel, want als je kijkt naar de verschillen tussen Max en zijn teamgenoten, denk je: 'Wow, dat is vreemd.'"

Hadjar wil echter niet overdrijven, en probeert alles zo goed mogelijk te benaderen: "Op hetzelfde moment blijf ik ook realistisch. Het zijn dit jaar nieuwe regels en we hebben dezelfde auto. Als ik het gevoel heb dat ik goed ben, dan ben ik goed. En dat is dan ook het eind van het verhaal. Dus ja, als je ernaar kijkt dan zijn de eerste drie races verlopen op de manier zoals ik ongeveer had verwacht."

Hoe staat Hadjar ervoor?

Hadjar begon goed aan het seizoen met een derde tijd in de kwalificatie in Australië, maar viel in de race uiteindelijk uit. Na drie races heeft Hadjar vier punten bij elkaar gereden, en staat hij op de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap. Red Bull heeft het zwaar, en Verstappen staat dan ook negende met twaalf WK-punten achter zijn naam.

F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
