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Uitslag F1-race Monaco op losse schroeven: zware straffen dreigen

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Uitslag F1-race Monaco op losse schroeven: zware straffen dreigen

De uitslag van de Grand Prix van Monaco ligt nog lang niet vast. Tijdens de race draaiden de stewards overuren en werden er zeer veel straffen uitgedeeld aan de coureurs. Ook nu na de race kunnen er nog straffen volgen die de uitslag op zijn kop kunnen zetten: Isack Hadjar en Sergio Pérez moeten zich melden.

Tijdens de race kregen zeer veel coureurs tijdstraffen voor het te hard rijden in de pitlane. In Monaco ligt de snelheidslimiet in de pitstraat op zestig kilometer per uur, en de FIA handhaaft deze limiet zeer streng. Het zorgde voor chaos, want onder meer George Russell en Pierre Gasly liepen tegen kruiwagens vol tijdstraffen aan. Daarnaast kreeg Russell ook drive through penalty voor het incorrect uitvoeren van zijn tijdstraf bij een pitstop.

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Hadjar in de problemen

De stewards moeten nu nog minimaal twee zaken onderzoeken. Het podium van Isack Hadjar is bijvoorbeeld nog niet zeker, omdat hij onder de rode vlag aan het einde van de race mogelijk een fout heeft gemaakt. Hij kwam als derde over de streep, maar de kans is dus aanwezig dat hij ver gaat terugvallen. Tijdens de rode vlag werd hij overigens ook onderzocht voor een Safety Car-overtreding, maar daar kreeg hij geen straf voor.

Wat is er aan de hand met Pérez?

Ook Sergio Pérez moet zich nog melden bij de stewards, want hij heeft mogelijk een fout gemaakt bij de herstart. Hij zou zijn Cadillac op incorrecte wijze op de grid hebben gezet, iets wat hij ook al had gedaan bij de gewone start. Dat leverde hem toen een drive through penalty op. Als Pérez een straf krijgt, dan zou dat zeer pijnlijk zijn. Hij werd namelijk als tiende geklasseerd, en dat zou betekenen dat hij het eerste puntje van Cadillac heeft gescoord.

Pérez kwam niet op de tiende plek over de streep, maar werd gepromoveerd door een tijdstraf van Nico Hülkenberg. Als Pérez een straf krijgt, dan schuift Fernando Alonso op naar de tiende plaats.

Larry Perkins

Posts: 65.574

Africa Cup 2026 gemist?
Marokko won de recentste editie na protest tegen de overwinning van Senegal.

  • 16
  • 7 jun 2026 - 18:15
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Sergio Perez Isack Hadjar Red Bull Racing Cadillac GP Monaco 2026

Reacties (39)

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  • Hagueian

    Posts: 8.752

    Ze moeten misschien eerst weer even vragen wat de coureurs er zelf van vinden. De enige sport waarbij je de uitslag niet hebt aan het einde van de wedstrijd.

    • + 3
    • 7 jun 2026 - 18:12
    • Larry Perkins

      Posts: 65.574

      Africa Cup 2026 gemist?
      Marokko won de recentste editie na protest tegen de overwinning van Senegal.

      • + 16
      • 7 jun 2026 - 18:15
    • skibeest

      Posts: 2.089

      Tja daar werkt corruptie erg goed

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 18:24
    • El Maximo

      Posts: 322

      Mocht overigens blijken dat die pitstraat-flitspaal fout stond afgesteld dan zou de hele race wel eens ongeldig verklaard moeten worden.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 18:42
    • Kubica

      Posts: 5.735

      De meeste rijders hadden er toch geen probleem mee ..

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 19:10
    • Hagueian

      Posts: 8.752

      Je hebt helemaal gelijk Larry. Het zijn altijd Afrikaanse toestanden bij de Fifa en Fia!

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:39
  • TylaHunter

    Posts: 10.735

    Voor Caddilac hoop ik van niet.. maar het zou wel een typische Perez blunder zijn. Gedurende zijn carrière heb ik m veel "stomme" penalty's zien pakken als pitlimiter of afstand safetycar of te snel inhalen na een vsc of gridslot fouten of leaving track and gaining...

    • + 3
    • 7 jun 2026 - 18:12
    • schwantz34

      Posts: 42.138

      Precies, dus laat ze dat p.ntje maar lekker aan Alonso geven,

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 18:15
  • hupholland

    Posts: 9.960

    de halve top 10 zoals die nu is, bestaat gewoon uit oud en huidige teamgenoten van Max. Wel heel jammer dat Gasly zn P3 niet mocht houden. Misschien kunnen ze die snelheidsmeter in de pits nog eens nakijken?

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 18:15
    • bvonk2

      Posts: 250

      Naast dat het 2x de fout was van Gasly koos ook Alpine er voor om de eerste 5 seconde niet in te lossen toen Gasly toch al door de pitstraat moest rijden. Straf dus compleet terecht, hoeft niets nagekeken te worden.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 18:26
    • hupholland

      Posts: 9.960

      nou, je kunt je afvragen of Gasly zelf iets fout heeft gedaan en/of daar voordeel van heeft gehad. Wel reed hij zelf naar die P3 toe. Puur vanuit menselijk oogpunt vind ik het dan sneu dat hij die positie weer kwijt raakt. De straffen staan wat mij betreft ook niet ter discussie. Toch zou ik gezien het grote aantal snelheidsovertredingen even gaan kijken waar dat precies vandaan komt.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 18:31
    • Kubica

      Posts: 5.735

      Max had geen last van die pitlane meeting, dus die zal best in orde zijn

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 18:38
  • schwantz34

    Posts: 42.138

    Vooral matennaaier Sjors was in bloedvorm, kep zelden een coureur zoveel straffen zien sparen in één rees!

    • + 9
    • 7 jun 2026 - 18:17
    • zoefroef

      Posts: 1.729

      En iedereen maar melden wat n keerl

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 18:31
    • NicoS

      Posts: 20.790

      De laatste straf, en degene die het meeste pijn deed, komt natuurlijk volledig op conto van Mercedes die de vijf seconden straf niet juist uitvoerde, daar kun je Sjors niet de schuld van geven…..

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 18:43
    • schwantz34

      Posts: 42.138

      @Nicos Klopt helemaal, maar ik vond het wel karma 2.0 dat Sjors uitgerekend door zijn eigen team keihard genaaid werd!

      • + 7
      • 7 jun 2026 - 18:48
    • De Vogel is Geland

      Posts: 916

      Russell is vooral genaaid door z’n eigen team anders stond hij op het podium

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 18:48
    • AUDI_F1

      Posts: 3.858

      En dan komt ie nog goed weg voor het onderzoek dat ie de witte lijn bij uitkomst van de pitstraat hebben weg gewuift. Bij Verstappen hebben ze 32 verschilende beelden bekelen en op 1 beeld bleek dat de wang van band iets over de streep was.
      En bij deze persoon wuiven ze het weg.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 19:05
    • Mrduplex

      Posts: 1.773

      Russell is helemaal niet over de lijn heen geweest, dus had niks fout gedaan daar

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:42
    • NicoS

      Posts: 20.790

      Dat karma is natuurlijk onzin, het team heeft gefaald, hier kon hij zelf niets aan doen, en hij was ook niet over de witte lijn @Audi, die beelden waren tijdens de rode vlag periode te zien.
      Kortom, of je hem nou moet of niet, hij is de afgelopen twee races door het team veel punten kwijtgeraakt, in Canada door falende techniek, en nu door het team zelf.
      Ik ben ook geen fan van hem, maar laten we wel een beetje reëel zijn…..

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 19:47
  • Hourpower

    Posts: 794

    Dat achteraf gedoe vind ik helemaal niks he.
    Hadjar heeft op het podium gestaan met een beker in zijn hand, champagne gespoten en feest gevierd
    En dat zou dan kunnen worden terug gedraaid? Belachelijk!

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 18:23
    • red slow

      Posts: 3.331

      Was in 2003 ook het geval na de GP van Brazilië. Kon de nummer 3 ook zijn beker inleveren

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 18:37
    • snailer

      Posts: 33.302

      Het is wel vaker gebeurd. Sainz heeft zijn eerste podium nooit gevierd.

      Kreeg ver na de race de beker en mocht samen met de paar engineers die er nog waren even de vuist opsteken voor een foto.

      Dan was er ook nog iets met Verstappen-Vettel.
      Tijdens de race Verdedigde hij Vettel terwijl hij buiten de baan ging. Het ging om p2 dacht ik.
      Verstappen kreeg 5 seconde hiervoor.
      Maar door het harde verdedigen van Verstappen kon Ricciardo aansluiten. Vettel was zo over de rooie dat hij zichzelf verloor en juist weer Ricciardo verdedigde door te remmen 'moving under braking'. Het mooie was dat Vettel juist de promotor van deze nieuwe watjes regel was, die 'de Verstappenregel' werd genoemd. Vettel heeft als enige ooit voor die regel een strag gekregen.
      Later kwam er 1 grote geitenwollensokken regel over wiel aan wiel racen en verviel de Verstappen regel.
      In ieder geval mocht Vettel wel naar het podium als zijnde derde.
      Maar na de race kreeg Vettel alsnog een straf. Zo ontving Verstappen later alsnog de beker.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 19:06
    • snailer

      Posts: 33.302

      Wist even niet meer waarom bij Sainz. Maar volgens mij was het Brazilie, waar Hamilton Albon er af tikte en alsnog een straf kreeg nadat Hamilton de beker voor p3 al had ontvangen. Op de baan eindigde Sainz toen als 4de.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:15
    • Bibendum

      Posts: 51

      Dat is toch van alle tijden. Jos Vertappen’s tweede podium bij Benetton kwam ook pas uren na de race, toen Schumacher gediskwalificeerd werd.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 20:04
  • fdorp

    Posts: 111

    1 of 2 mensen te snel door de pits kan ik nog inkomen maar als het halve veld geregistreerd wordt als te snel is er iets anders aan de hand.

    • + 3
    • 7 jun 2026 - 18:31
    • red slow

      Posts: 3.331

      Dat vond ik ook opvallend alsof de meting te vroeg begint. Ik dacht wel hetzelfde.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 18:37
    • Kubica

      Posts: 5.735

      Jep, dan reden er meer dan 2 te hard.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 18:39
    • Lulham

      Posts: 764

      Ze sneden de bocht strakker aan tijdens de race dan tijdens de trainingen. Tja, dan is het je eigen schuld. Het is natuurlijk wel bizar dat de teams hier niet gelijk over waarschuwden richting de coureurs, het was meteen duidelijk dat dit geen toeval was.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:18
  • Kubica

    Posts: 5.735

    De meeste ‚straffen’ ontliep Russell als gewoonlijk.

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 18:37
  • AUDI_F1

    Posts: 3.858

    Ik kijk morgen wel, We kunnen nu toch niks aan de uitrslag doen. De stewards zijn even aan het eten en wachten of RBR het bonnetje gaat betalen.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 19:07
  • Pietje Bell

    Posts: 35.161

    "Het podium van Isack Hadjar is bijvoorbeeld nog niet zeker, omdat hij onder de
    rode vlag aan het einde van de race mogelijk een fout heeft gemaakt.     "

    Dit klopt niet.

    Het team heeft tijdens de rode vlag werkzaamheden aan de wagen uitgevoerd, heel
    eventjes, want toen ze erop geattendeerd werden zijn ze daar meteen mee gestopt.
    Er is dan ook niets aan de wagen veranderd.
    Zie het FIA document.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 19:11
    • StevenQ

      Posts: 10.508

      Maar andere teams zullen wel een klacht ingediend hebben net zoals Sjors ook klaagde over die meer dan 10 lengtes, dan moeten ze het onderzoeken

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 19:18
    • snailer

      Posts: 33.302

      Zijn de regels aangepast? Men mocht toch werken aan de aut's tijdens een rode vlag?

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:34
    • schwantz34

      Posts: 42.138

      @Snailer Tijdens een rode vlag mag er absoluut niet aan de auto's worden gesleuteld, dus ik verwacht een dsq voor Hadjar omdat dat de straf is die daar volgens de regels nu eenmaal op staat.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:43
    • Pietje Bell

      Posts: 35.161

      "No further action", omdat ze op tijd zijn gestopt met het vervangen van de spark plugs, aldus het FIA document.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:48
    • Rocks

      Posts: 1.096

      Geen straf 😎

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:49
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.667

      Klopt dus wel

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:38
  • Bertrand Gachot

    Posts: 740

    @Larry Lance Armstrong kon zelfs na enkele jaren zijn tour overwinningen inleveren

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 20:28

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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.451
  • Podiums 35
  • Grand Prix 213
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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