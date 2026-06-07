De uitslag van de Grand Prix van Monaco ligt nog lang niet vast. Tijdens de race draaiden de stewards overuren en werden er zeer veel straffen uitgedeeld aan de coureurs. Ook nu na de race kunnen er nog straffen volgen die de uitslag op zijn kop kunnen zetten: Isack Hadjar en Sergio Pérez moeten zich melden.

Tijdens de race kregen zeer veel coureurs tijdstraffen voor het te hard rijden in de pitlane. In Monaco ligt de snelheidslimiet in de pitstraat op zestig kilometer per uur, en de FIA handhaaft deze limiet zeer streng. Het zorgde voor chaos, want onder meer George Russell en Pierre Gasly liepen tegen kruiwagens vol tijdstraffen aan. Daarnaast kreeg Russell ook drive through penalty voor het incorrect uitvoeren van zijn tijdstraf bij een pitstop.

Hadjar in de problemen

De stewards moeten nu nog minimaal twee zaken onderzoeken. Het podium van Isack Hadjar is bijvoorbeeld nog niet zeker, omdat hij onder de rode vlag aan het einde van de race mogelijk een fout heeft gemaakt. Hij kwam als derde over de streep, maar de kans is dus aanwezig dat hij ver gaat terugvallen. Tijdens de rode vlag werd hij overigens ook onderzocht voor een Safety Car-overtreding, maar daar kreeg hij geen straf voor.

Wat is er aan de hand met Pérez?

Ook Sergio Pérez moet zich nog melden bij de stewards, want hij heeft mogelijk een fout gemaakt bij de herstart. Hij zou zijn Cadillac op incorrecte wijze op de grid hebben gezet, iets wat hij ook al had gedaan bij de gewone start. Dat leverde hem toen een drive through penalty op. Als Pérez een straf krijgt, dan zou dat zeer pijnlijk zijn. Hij werd namelijk als tiende geklasseerd, en dat zou betekenen dat hij het eerste puntje van Cadillac heeft gescoord.

Pérez kwam niet op de tiende plek over de streep, maar werd gepromoveerd door een tijdstraf van Nico Hülkenberg. Als Pérez een straf krijgt, dan schuift Fernando Alonso op naar de tiende plaats.