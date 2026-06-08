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Red Bull vraagt zich af of Verstappen had kunnen winnen

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Red Bull vraagt zich af of Verstappen had kunnen winnen

Laurent Mekies vraagt zich af of Max Verstappen zich in het gevecht om de zege in Monaco had kunnen mengen. Verstappen startte de race op de tweede plaats, maar viel bij de start stil. Mekies weet niet of Verstappen zonder problemen in het spoor van racewinnaar Andrea Kimi Antonelli had kunnen blijven.

Verstappen gold voorafgaand aan de race als de outsider voor de zege in de straten van Monaco. In de kwalificatie had hij samen met Antonelli voor spektakel gezorgd, en hij wilde dan ook de aanval gaan openen. Al tijdens de opwarmronde kwam Verstappen erachter dat hij een motorprobleem had, en dat zorgde ervoor dat hij bij de start niet van zijn plek kwam. Hobbelend keerde hij terug naar de pits, waarna hij voor het einde van de race al in de boot naar huis stapte.

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Had Verstappen kunnen winnen?

De vraag is of Verstappen voor de zege had kunnen vechten als er niets kapot was gegaan. Red Bull-teambaas Mekies beantwoordde die vraag bij de internationale media: "We zullen het nooit weten. Alles wat ik zou zeggen is gewoon pure speculatie. Kimi verdween aan de horizon. Het is altijd lastig. Ik kan wel naar de rondetijden van de tweede vrije trainingen wijzen, maar elke dag is het weer anders in Monaco, dus eerlijk gezegd denk ik niet dat we dat antwoord hebben."

Lof voor Antonelli

Mekies was vooral onder de indruk van Antonelli: "Alle lof voor Kimi. Ik denk dat hij ons allemaal heeft verrast door zo snel te zijn in pas zijn tweede jaar. Ik denk dat hij in de race heeft laten zien dat wat hij zaterdag deed geen toevalstreffer was, maar dat hij echt over een serieuze snelheid beschikt."

Hoe goed was Verstappen geweest?

Maar of Verstappen hem het leven zuur had kunnen maken, blijft de vraag: "Of Max in staat zou zijn geweest om hem op dit tempo uit te dagen, dat zullen we nooit weten. Maar het niveau waarop Max in de kwalificatie acteerde, was gewoon heel erg indrukwekkend. We weten dat elke keer als het ons lukt om Max comfortabel te krijgen in de auto, je dat extra Max-effect kan krijgen. Dus ik had weleens willen zien dat dat in de race had opgeleverd."

Kans op revanche

Red Bull en Verstappen krijgen aankomend weekend al de kans om sportieve revanche te nemen. Dan staat de Grand Prix van Barcelona op het programma, maar dit is wel een compleet ander circuit met andere karakteristieken dan in Monaco.

Dale U

Posts: 1.941

De snelheid had Kimi EN de banden bleven goed, dat in tegenstelling tot RB, ik geloof niet dat ze bij Max ook zo lang goed bleven. Max had nooit kunnen winnen van Kimi.

  • 9
  • 8 jun 2026 - 10:28
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (12)

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  • Dale U

    Posts: 1.941

    De snelheid had Kimi EN de banden bleven goed, dat in tegenstelling tot RB, ik geloof niet dat ze bij Max ook zo lang goed bleven. Max had nooit kunnen winnen van Kimi.

    • + 9
    • 8 jun 2026 - 10:28
    • snailer

      Posts: 33.307

      De banden bleven bij Verstappen gewoon goed tijdens de VT's. Hadjar doet het beter dan ik dacht, maar is geen maatstaf in deze.

      Maar ik denk toch dat Verstappen zonder fouten kansloos zou zijn geweest. D
      Ook al is blijkbaar de rbr ice de maatstaf, de totale trein is bij Mercedes gewoon beter. De tractie bij zowel Russell als Antonelli was waar Antonelli de kwali mee won naar mijn mening. Heb alle dat geanalyseerd.
      Dus hoe kan je uberhaupt inhalen als de exit van Antonelli telkens goed is?

      Verstappen was naar mijn mening vrij kansloos geweest. Maar denk wel dat hij P2 vrij eenvoudig zou hebben binnengehaald. Wat wel een vraagteken is. Antonelli kon veel harder in de race denk ik. En als Verstappen er achter zou zijn gebleven, dan zou Antonelli wel mogelijk onder druk van Verstappen eerder naar binnen zijn gegaan en mogelijk zou Verstappen een undercut hebben kunnen uitvoeren.

      Hoe dan ook hypothetisch allemaal. Je hebt er niets aan.

      • + 4
      • 8 jun 2026 - 11:03
  • shakedown

    Posts: 1.834

    Nee Verstappen had Kimi denk ik kunnen volgens op eens seconde of 5. En gewoon netjes tweede geworden. Een overwinning op Kimi heeft niet echt in de sterren gestaan.

    Denk ook niet dat Verstappen, als er kans was geweest, een dood of de gladiolen actie had ingezet. Denk dat hij Antonelli de wereld titel meer gunt dan Russell...

    • + 4
    • 8 jun 2026 - 10:34
  • Sander

    Posts: 1.753

    "If my mom had wheels she would have been a bike"

    • + 3
    • 8 jun 2026 - 10:41
  • da_bartman

    Posts: 6.641

    Als hij er bij de start voor had gekomen had hij kunnen winnen. Zo niet had hij niet dichtbij kunnen blijven.

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 10:58
    • Freek-Willem

      Posts: 6.722

      Ik denk dat de herstart belangrijker was

      • + 2
      • 8 jun 2026 - 11:12
  • jd2000

    Posts: 7.773

    We zullen het nooit weten.....

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 11:13
  • Pietje Bell

    Posts: 35.176

    Viaplay komt er wat laat mee met de beelden, maar gisteren liet Max tijdens de drivers
    parade aan Checo, Kimi en Hadjar zien waar hij woont en wees ook de verdieping aan
    en dat met een cameraploeg achter zich waar hij zich kennelijk niet van bewust was.
    Het was Checo die hem vroeg waar hij precies woont.
    Max die alles zo privé mogelijk wil houden. Niet zo slim, maar de meesten weten wel
    waar hij woont. Niet waar Leclerc in dat gebouw woont.
    En Alonso woont naast het complex in een enorme 5 verdiepingen tellende villa
    op de begane grond.

    www.instagram.com/p/DZUGe_uFGhZ/

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 11:37
  • Ferrari412T1

    Posts: 523

    Besteed je tijd gewoon goed. Met afvragen of iemand heeft kunnen winnen haal je geen punten! Zorg dat je die auto beter maakt en zorg dat die motor niet meer kapot gaat!

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 12:52
  • AUDI_F1

    Posts: 3.864

    Nee Versatappen heeft niet gewonnen en is uitgevallen.
    En ALS je over ALS gaat spreken dan is er nog een uitspraak over een tante of zo.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 13:02
  • Pietje Bell

    Posts: 35.176

    Jürgen Mastrocola die bij Red Bull werkt als bodygard en manusje van alles/
    duizendpoot en ook met Max werkt(e) vertelde dit weekend iets leuks:

    "But what Mastrocola particularly values ​​is the personal connection he builds with
    the athletes. He likes to treat them to his homemade, freshly pressed apple juice.
    Verstappen swears by it. “Max drinks almost ten bottles of it in a weekend.
    And he wants chips from me. Those are his meals.” But Mastrocola is also
    the superstars’ first point of contact, motivator, and confidant in other ways as well."

    ibb.co/7xyGkXJT

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 13:10

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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