Laurent Mekies vraagt zich af of Max Verstappen zich in het gevecht om de zege in Monaco had kunnen mengen. Verstappen startte de race op de tweede plaats, maar viel bij de start stil. Mekies weet niet of Verstappen zonder problemen in het spoor van racewinnaar Andrea Kimi Antonelli had kunnen blijven.

Verstappen gold voorafgaand aan de race als de outsider voor de zege in de straten van Monaco. In de kwalificatie had hij samen met Antonelli voor spektakel gezorgd, en hij wilde dan ook de aanval gaan openen. Al tijdens de opwarmronde kwam Verstappen erachter dat hij een motorprobleem had, en dat zorgde ervoor dat hij bij de start niet van zijn plek kwam. Hobbelend keerde hij terug naar de pits, waarna hij voor het einde van de race al in de boot naar huis stapte.

Had Verstappen kunnen winnen?

De vraag is of Verstappen voor de zege had kunnen vechten als er niets kapot was gegaan. Red Bull-teambaas Mekies beantwoordde die vraag bij de internationale media: "We zullen het nooit weten. Alles wat ik zou zeggen is gewoon pure speculatie. Kimi verdween aan de horizon. Het is altijd lastig. Ik kan wel naar de rondetijden van de tweede vrije trainingen wijzen, maar elke dag is het weer anders in Monaco, dus eerlijk gezegd denk ik niet dat we dat antwoord hebben."

Lof voor Antonelli

Mekies was vooral onder de indruk van Antonelli: "Alle lof voor Kimi. Ik denk dat hij ons allemaal heeft verrast door zo snel te zijn in pas zijn tweede jaar. Ik denk dat hij in de race heeft laten zien dat wat hij zaterdag deed geen toevalstreffer was, maar dat hij echt over een serieuze snelheid beschikt."

Hoe goed was Verstappen geweest?

Maar of Verstappen hem het leven zuur had kunnen maken, blijft de vraag: "Of Max in staat zou zijn geweest om hem op dit tempo uit te dagen, dat zullen we nooit weten. Maar het niveau waarop Max in de kwalificatie acteerde, was gewoon heel erg indrukwekkend. We weten dat elke keer als het ons lukt om Max comfortabel te krijgen in de auto, je dat extra Max-effect kan krijgen. Dus ik had weleens willen zien dat dat in de race had opgeleverd."

Kans op revanche

Red Bull en Verstappen krijgen aankomend weekend al de kans om sportieve revanche te nemen. Dan staat de Grand Prix van Barcelona op het programma, maar dit is wel een compleet ander circuit met andere karakteristieken dan in Monaco.