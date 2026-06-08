Andrea Kimi Antonelli blijft indruk maken in zijn debuutseizoen in de Formule 1. De Mercedes-coureur pakte in Monaco pole position en wist vervolgens ook de Grand Prix op zijn naam te schrijven. Na afloop blikte de jonge Italiaan terug op zijn razendsnelle ontwikkeling én op de manier waarop hij tegenwoordig omgaat met de druk die komt kijken bij de absolute top van de autosport.

Met zijn overwinning verstevigde Antonelli bovendien zijn leiding in het wereldkampioenschap. De jongeling blijft daarmee één van de grote sensaties van het seizoen, al weigert hij zelf om vooruit te lopen op de zaken.

Antonelli prijst Mercedes na zege in Monaco

Volgens Antonelli is het succes niet alleen te danken aan zijn eigen prestaties, maar vooral ook aan het werk dat Mercedes achter de schermen levert. De Italiaan was bijzonder lovend over de manier waarop het team zich gedurende het weekend wist te herstellen.

"Dit zijn ongelooflijke momenten om mee te maken. Natuurlijk is het seizoen nog lang en wacht er elk weekend weer een nieuwe uitdaging, maar tot nu toe verloopt alles fantastisch. Wat we als team vooral goed doen, is rustig blijven en ons niet laten meeslepen door de emoties van het moment. We focussen ons op wat voor ons ligt en proberen dat zo goed mogelijk uit te voeren", vertelde Antonelli bij Sky Sports.

Daarbij wees hij ook naar de veranderingen die Mercedes tijdens het weekend doorvoerde. "Het team heeft geweldig werk geleverd met de afstelling van de wagen. De aanpassingen waren behoorlijk groot en daardoor kreeg ik steeds meer vertrouwen in de auto. Dat maakte uiteindelijk een enorm verschil."

'Ik wil niet opnieuw bezwijken onder de druk'

Antonelli kreeg tijdens de race ook te maken met een late herstart na een rode vlag. Voor een jonge coureur is dat vaak een extra mentale uitdaging, maar juist op dat vlak ziet de Mercedes-coureur grote vooruitgang bij zichzelf.

"Ik probeer de druk zoveel mogelijk te omarmen. Vorig jaar tijdens het Europese seizoen liet ik me daar soms nog door meeslepen en dat wil ik absoluut niet opnieuw meemaken. Nu probeer ik van die momenten te genieten en mij uitsluitend te concentreren op het rijden", legde hij uit.

De herstart vormde volgens Antonelli een belangrijke test. "Eerlijk gezegd was ik behoorlijk geïrriteerd toen de rode vlag werd gezwaaid. Het is niet eenvoudig om jezelf opnieuw in de juiste mindset te krijgen voor een volledige herstart. Maar uiteindelijk was het een goede test voor mezelf. Ik ben blij dat ik daarin niet ben bezweken en dat ik het tot een goed einde heb gebracht", besloot de winnaar van de Grand Prix van Monaco.