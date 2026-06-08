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Antonelli omarmt de druk: "Vorig jaar bezweek ik nog daaronder"

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Antonelli omarmt de druk: "Vorig jaar bezweek ik nog daaronder"

Andrea Kimi Antonelli blijft indruk maken in zijn debuutseizoen in de Formule 1. De Mercedes-coureur pakte in Monaco pole position en wist vervolgens ook de Grand Prix op zijn naam te schrijven. Na afloop blikte de jonge Italiaan terug op zijn razendsnelle ontwikkeling én op de manier waarop hij tegenwoordig omgaat met de druk die komt kijken bij de absolute top van de autosport.

Met zijn overwinning verstevigde Antonelli bovendien zijn leiding in het wereldkampioenschap. De jongeling blijft daarmee één van de grote sensaties van het seizoen, al weigert hij zelf om vooruit te lopen op de zaken.

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Volgens Antonelli is het succes niet alleen te danken aan zijn eigen prestaties, maar vooral ook aan het werk dat Mercedes achter de schermen levert. De Italiaan was bijzonder lovend over de manier waarop het team zich gedurende het weekend wist te herstellen.

"Dit zijn ongelooflijke momenten om mee te maken. Natuurlijk is het seizoen nog lang en wacht er elk weekend weer een nieuwe uitdaging, maar tot nu toe verloopt alles fantastisch. Wat we als team vooral goed doen, is rustig blijven en ons niet laten meeslepen door de emoties van het moment. We focussen ons op wat voor ons ligt en proberen dat zo goed mogelijk uit te voeren", vertelde Antonelli bij Sky Sports.

Daarbij wees hij ook naar de veranderingen die Mercedes tijdens het weekend doorvoerde. "Het team heeft geweldig werk geleverd met de afstelling van de wagen. De aanpassingen waren behoorlijk groot en daardoor kreeg ik steeds meer vertrouwen in de auto. Dat maakte uiteindelijk een enorm verschil."

'Ik wil niet opnieuw bezwijken onder de druk'

Antonelli kreeg tijdens de race ook te maken met een late herstart na een rode vlag. Voor een jonge coureur is dat vaak een extra mentale uitdaging, maar juist op dat vlak ziet de Mercedes-coureur grote vooruitgang bij zichzelf.

"Ik probeer de druk zoveel mogelijk te omarmen. Vorig jaar tijdens het Europese seizoen liet ik me daar soms nog door meeslepen en dat wil ik absoluut niet opnieuw meemaken. Nu probeer ik van die momenten te genieten en mij uitsluitend te concentreren op het rijden", legde hij uit.

De herstart vormde volgens Antonelli een belangrijke test. "Eerlijk gezegd was ik behoorlijk geïrriteerd toen de rode vlag werd gezwaaid. Het is niet eenvoudig om jezelf opnieuw in de juiste mindset te krijgen voor een volledige herstart. Maar uiteindelijk was het een goede test voor mezelf. Ik ben blij dat ik daarin niet ben bezweken en dat ik het tot een goed einde heb gebracht", besloot de winnaar van de Grand Prix van Monaco.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

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  • amx151

    Posts: 365

    Debutseizoen ?

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 18:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
2
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 30
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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