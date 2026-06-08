Carlos Sainz heeft na de Grand Prix van Monaco hard uitgehaald naar Nico Hülkenberg. De Williams-coureur zag een veelbelovende race in rook opgaan na een incident bij de herstart en spaarde zijn Duitse collega achteraf allerminst. Volgens Sainz kostte een onnodig risico hem kostbare WK-punten.

De Spanjaard reed lange tijd op een solide achtste plaats en leek opnieuw punten te gaan scoren voor Williams. Na een sterke openingsfase ging het echter mis bij de herstart, toen Hülkenberg hem aantikte. Sainz viel daardoor terug en zag zijn kansen op een goed resultaat verdwijnen.

Sainz spaart Hülkenberg niet

Na afloop liet Sainz duidelijk blijken dat hij weinig begrip heeft voor de actie van de ervaren Duitser. De Williams-coureur vond dat zijn race perfect onder controle was tot het incident plaatsvond.

"We hadden alles uitstekend voor elkaar. Het tempo was goed, de strategie werkte en we lagen op koers voor opnieuw een puntenfinish. Dan is het enorm frustrerend wanneer iemand bij een herstart een onnodig risico neemt en je race in één bocht om zeep helpt. Dit is een plek waar we al jarenlang racen en waar iedereen weet dat het altijd opstopt. Toch blijven sommige coureurs dezelfde fout maken", aldus Sainz.

De Spanjaard gaf bovendien aan dat hij het incident nog met Hülkenberg wil bespreken. "Mensen gaan soms voor een actie die er simpelweg niet is. Ik was degene die daarvoor de prijs betaalde. Dat is pijnlijk voor mij, maar ook voor het team dat het hele weekend hard heeft gewerkt voor die punten."

'Elk jaar trapt iemand in dezelfde val'

Sainz was vooral verbaasd dat juist Hülkenberg betrokken was bij het incident. De Duitser geldt als een van de meest ervaren rijders op de huidige grid, maar dat maakte voor Sainz weinig verschil.

"Misschien moeten we daar inderdaad nog eens over praten. Het blijft opvallend dat iemand met zoveel ervaring op een circuit als Monaco nog steeds zulke fouten maakt. Elk jaar zien we exact hetzelfde gebeuren. Iedereen weet hoe verraderlijk deze herstarts hier zijn, maar toch blijft men in dezelfde val lopen", stelde hij.

Daarnaast reageerde Sainz ook op de vele incidenten rond het afbrokkelende asfalt en de straffen voor te hard rijden in de pitstraat. Volgens de Williams-coureur waren beide situaties niet verrassend. "Dat asfalt lag er vanaf de eerste ronde al slecht bij en die snelheidsproblemen tijdens safetycars of rode vlaggen zijn ook niet nieuw. Coureurs vergeten soms hun limiter opnieuw in te schakelen wanneer ze weer versnellen. Ik begrijp dus wel hoe zulke fouten ontstaan, al blijft het opmerkelijk dat het dit weekend zo vaak voorkwam", besloot Sainz.