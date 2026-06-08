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Sainz woedend op Hülkenberg: "Misschien moeten we maar eens praten"

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Sainz woedend op Hülkenberg: "Misschien moeten we maar eens praten"

Carlos Sainz heeft na de Grand Prix van Monaco hard uitgehaald naar Nico Hülkenberg. De Williams-coureur zag een veelbelovende race in rook opgaan na een incident bij de herstart en spaarde zijn Duitse collega achteraf allerminst. Volgens Sainz kostte een onnodig risico hem kostbare WK-punten.

De Spanjaard reed lange tijd op een solide achtste plaats en leek opnieuw punten te gaan scoren voor Williams. Na een sterke openingsfase ging het echter mis bij de herstart, toen Hülkenberg hem aantikte. Sainz viel daardoor terug en zag zijn kansen op een goed resultaat verdwijnen.

Sainz spaart Hülkenberg niet

Na afloop liet Sainz duidelijk blijken dat hij weinig begrip heeft voor de actie van de ervaren Duitser. De Williams-coureur vond dat zijn race perfect onder controle was tot het incident plaatsvond.

"We hadden alles uitstekend voor elkaar. Het tempo was goed, de strategie werkte en we lagen op koers voor opnieuw een puntenfinish. Dan is het enorm frustrerend wanneer iemand bij een herstart een onnodig risico neemt en je race in één bocht om zeep helpt. Dit is een plek waar we al jarenlang racen en waar iedereen weet dat het altijd opstopt. Toch blijven sommige coureurs dezelfde fout maken", aldus Sainz.

De Spanjaard gaf bovendien aan dat hij het incident nog met Hülkenberg wil bespreken. "Mensen gaan soms voor een actie die er simpelweg niet is. Ik was degene die daarvoor de prijs betaalde. Dat is pijnlijk voor mij, maar ook voor het team dat het hele weekend hard heeft gewerkt voor die punten."

'Elk jaar trapt iemand in dezelfde val'

Sainz was vooral verbaasd dat juist Hülkenberg betrokken was bij het incident. De Duitser geldt als een van de meest ervaren rijders op de huidige grid, maar dat maakte voor Sainz weinig verschil.

"Misschien moeten we daar inderdaad nog eens over praten. Het blijft opvallend dat iemand met zoveel ervaring op een circuit als Monaco nog steeds zulke fouten maakt. Elk jaar zien we exact hetzelfde gebeuren. Iedereen weet hoe verraderlijk deze herstarts hier zijn, maar toch blijft men in dezelfde val lopen", stelde hij.

Daarnaast reageerde Sainz ook op de vele incidenten rond het afbrokkelende asfalt en de straffen voor te hard rijden in de pitstraat. Volgens de Williams-coureur waren beide situaties niet verrassend. "Dat asfalt lag er vanaf de eerste ronde al slecht bij en die snelheidsproblemen tijdens safetycars of rode vlaggen zijn ook niet nieuw. Coureurs vergeten soms hun limiter opnieuw in te schakelen wanneer ze weer versnellen. Ik begrijp dus wel hoe zulke fouten ontstaan, al blijft het opmerkelijk dat het dit weekend zo vaak voorkwam", besloot Sainz.

dude

Posts: 335

Moet ie niet boos zijn op George die, zo leek, uit frustratie de boel op te houden en chaos te veroorzaken?

  • 4
  • 8 jun 2026 - 18:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Nico Hülkenberg Williams GP Monaco 2026

Reacties (7)

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  • dude

    Posts: 335

    Moet ie niet boos zijn op George die, zo leek, uit frustratie de boel op te houden en chaos te veroorzaken?

    • + 4
    • 8 jun 2026 - 18:18
    • NicoS

      Posts: 20.799

      Sainz moet vooral boos zijn op zichzelf, hij wist dat er auto’s om hem heen zaten, en dan kun je niet zomaar de ideale lijn claimen. Hij had aan de binnenkant moeten blijven richting de volgende bocht, maar hij stuurde naar de ideale lijn, dan vraag je om problemen.

      • + 2
      • 8 jun 2026 - 18:47
  • AUDI_F1

    Posts: 3.866

    Sainz woedend, ik vraag me zelfs af of de stoom uit zijn oren komt.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 18:43
  • Erwinnaar

    Posts: 5.710

    gevolg van grote lange lompe wagens

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 20:51
  • Bertrand Gachot

    Posts: 763

    Ik kies hier niet de kant van Carlos (jankie boe), maar vind het wel te prijzen, dat hij nog zo gepassioneerd is en nog zo teleurgesteld kan raken doordat hij een paar punten / 1 punt misloopt. Dat hele Williams team daar is toch momenteel geen eer aan te behalen, ondanks dat ik hoop Vowles de boel weer vlot weet te trekken.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 21:28
    • Beemerdude

      Posts: 8.442

      @BG; Carlos vergeet voor het gemak even dat zijn team vakkundig de race van Hulkenberg naar de klote hielp met die Albon swap om Sainz een pitstop zonder positie verlies te bezorgen. Ik had ‘m er al veel eerder afgereden als ik de Hulk geweest was. En Albon ook.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 21:51
    • Bertrand Gachot

      Posts: 763

      Ook mee eens!

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 22:19

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2
Ferrari
165
3
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118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 238
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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