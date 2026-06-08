De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend door het ingrijpen van de FOM toch niet gratis te zien in Nederland. De Duitse zender RTL zond de race uit, maar Nederlandse providers werden verplicht om de zender op zwart te zetten. Dit ging echter niet helemaal goed, terwijl één provider RTL Duitsland helemaal uit het standaard zenderpakket schrapte.

De Duitse zender RTL vormde jarenlang een gratis alternatief voor Nederlandse F1-liefhebbers die geen groot bedrag op tafel wilden leggen voor Viaplay en F1 TV Pro. Vorige week werd duidelijk dat RTL weer een sublicentie heeft bemachtigd, en dat ze de kwalificatie en de Grand Prix van Monaco zouden uitzenden. Het feestje was van korte duur, want de FOM en Viaplay grepen in. Aangezien Viaplay de exclusieve uitzendrechten in Nederland heeft, werden providers verplicht RTL tijdelijk op zwart te zetten.

Hoe liep het af?

Deze ingreep lukte slechts deels, zo meldt TotaalTV. Ze melden dat DELTA als enige provider de oproep van de FOM en Viaplay negeerde, waardoor de kwalificatie bij hen gewoon gratis te zien was. Op zondag ging bij DELTA RTL ook op zwart, waardoor alle grote providers hadden ingegrepen. Het ingrijpen ging echter niet helemaal goed, want volgens TotaalTV had de RTL Group een fout gemaakt. In het bericht aan de providers werd gesteld dat de zender om 15:30 op zwart moest, in plaats van 14:30. Hierdoor was er toch een halfuurtje gratis te zien.

Uit de zenderlijst gehaald

De provider Canal Digitaal ging nog veel verder, zo blijkt uit de informatie van TotaalTV. Op zondag bleek dat Canal Digitaal RTL Duitsland helemaal uit de standaard zenderlijst had verwijderd. Door deze rigoureuze ingreep was het voor klanten van deze provider helemaal onmogelijk om naar de race te kijken. Het feit dat Canal Digitaal deze stap zette, is niet vreemd. De provider is immers eigendom van Canal+, wat tevens de belangrijkste aandeelhouder van Viaplay is.

Wat gaat er gebeuren bij de komende races?

Of de FOM weer zal ingrijpen bij de komende races die RTL Duitsland uitzendt, is nog niet bekend. De kans is groot dat ze dit weer zullen doen, want Viaplay blijft nog altijd de exclusieve rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland. Naast Viaplay vormt ook F1 TV Pro een mogelijkheid, maar ook voor deze dienst moet men betalen. Daarnaast krijgen klanten van Viaplay gratis de beschikking over F1 TV Pro, terwijl kijkers van F1 TV ook voor het commentaar van Viaplay kunnen kiezen.

F1-trein dendert door

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Barcelona. Deze race is niet te zien bij RTL, waardoor alle ogen dus weer gericht zullen zijn op Viaplay. Zoals altijd zullen ze uitgebreide voor- en nabeschouwingen verzorgen. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zullen ook dan weer achter de microfoon kruipen.