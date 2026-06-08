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Viaplay-rel gaat verder: Provider verwijdert F1-concurrent uit zenderlijst

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Viaplay-rel gaat verder: Provider verwijdert F1-concurrent uit zenderlijst

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend door het ingrijpen van de FOM toch niet gratis te zien in Nederland. De Duitse zender RTL zond de race uit, maar Nederlandse providers werden verplicht om de zender op zwart te zetten. Dit ging echter niet helemaal goed, terwijl één provider RTL Duitsland helemaal uit het standaard zenderpakket schrapte.

De Duitse zender RTL vormde jarenlang een gratis alternatief voor Nederlandse F1-liefhebbers die geen groot bedrag op tafel wilden leggen voor Viaplay en F1 TV Pro. Vorige week werd duidelijk dat RTL weer een sublicentie heeft bemachtigd, en dat ze de kwalificatie en de Grand Prix van Monaco zouden uitzenden. Het feestje was van korte duur, want de FOM en Viaplay grepen in. Aangezien Viaplay de exclusieve uitzendrechten in Nederland heeft, werden providers verplicht RTL tijdelijk op zwart te zetten.

Meer over Viaplay Viaplay in de problemen: F1-race in Monaco gratis te zien in Nederland

Viaplay in de problemen: F1-race in Monaco gratis te zien in Nederland

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Hoe liep het af?

Deze ingreep lukte slechts deels, zo meldt TotaalTV. Ze melden dat DELTA als enige provider de oproep van de FOM en Viaplay negeerde, waardoor de kwalificatie bij hen gewoon gratis te zien was. Op zondag ging bij DELTA RTL ook op zwart, waardoor alle grote providers hadden ingegrepen. Het ingrijpen ging echter niet helemaal goed, want volgens TotaalTV had de RTL Group een fout gemaakt. In het bericht aan de providers werd gesteld dat de zender om 15:30 op zwart moest, in plaats van 14:30. Hierdoor was er toch een halfuurtje gratis te zien.

Uit de zenderlijst gehaald

De provider Canal Digitaal ging nog veel verder, zo blijkt uit de informatie van TotaalTV. Op zondag bleek dat Canal Digitaal RTL Duitsland helemaal uit de standaard zenderlijst had verwijderd. Door deze rigoureuze ingreep was het voor klanten van deze provider helemaal onmogelijk om naar de race te kijken. Het feit dat Canal Digitaal deze stap zette, is niet vreemd. De provider is immers eigendom van Canal+, wat tevens de belangrijkste aandeelhouder van Viaplay is.

Wat gaat er gebeuren bij de komende races?

Of de FOM weer zal ingrijpen bij de komende races die RTL Duitsland uitzendt, is nog niet bekend. De kans is groot dat ze dit weer zullen doen, want Viaplay blijft nog altijd de exclusieve rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland. Naast Viaplay vormt ook F1 TV Pro een mogelijkheid, maar ook voor deze dienst moet men betalen. Daarnaast krijgen klanten van Viaplay gratis de beschikking over F1 TV Pro, terwijl kijkers van F1 TV ook voor het commentaar van Viaplay kunnen kiezen.

F1-trein dendert door

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Barcelona. Deze race is niet te zien bij RTL, waardoor alle ogen dus weer gericht zullen zijn op Viaplay. Zoals altijd zullen ze uitgebreide voor- en nabeschouwingen verzorgen. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zullen ook dan weer achter de microfoon kruipen. 

Erwinnaar

Posts: 5.708

Voormalig oostblok praktijken. Schandalig te noemen.

  • 2
  • 8 jun 2026 - 17:57
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Viaplay GP Monaco 2026

Reacties (10)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 753

    Wat een onzin weer, ik ben al 30 jaar klant bij CD, gewoon via de schotel is RTL Duitsland "free to air" te ontvangen. Astra 1 , kanaal 114, kind kan de was doen (campingsetje van 30 euro)

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 16:10
    • hupholland

      Posts: 9.969

      bij mij is 114 er wel uit. Maar dat het daarmee onmogelijk was om te kijken klopt idd niet. Maar ze hebben het wel degelijk heel veel mensen heel moeilijk gemaakt en afhankelijk van de apparatuur misschien zelfs wel onmogelijk.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 16:32
    • Bertrand Gachot

      Posts: 753

      @hupholland, ja zou kunnen met zo'n "verplichte" gecertifcieerde CD decoder, dat ze hem er uit hebben gegooid. Mijn tv zou "zogenaamd" ook niet geschikt zijn voor het inladen van de CD zenderlijst. Maar het "enige" dat niet werkt is het "automatisch inladen van CD zenders" Je kunt gewoon handmatig de zenders inladen, dat is wel even wat meer werk, (je heb ipv 40 zenders 1400 zenders) maar 1 keer rangschikken en je bent klaar. Vanuit Baskenland heb ik gewoon alle nederlandse (en vlaamse) zenders en een enorme vracht met free to air kanalen.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 16:37
    • hupholland

      Posts: 9.969

      ja, vooral die gecertificeerde decoders kunnen een probleem zijn, volgens mij zit daar vaak speciale firmware in waardoor je alleen maar de Canal Digitaal lijst in kunt laden. Ik heb zelf gewoon een TV met ingebouwde ontvanger, daar kun je wel meerdere kanten mee op aan en dan idd veel meer zenders ontvangen. Ook een hele rits regionale RTL zenders en daar loopt overdag ook gewoon de normale RTL programmering, dus gisteren ook gewoon F1.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 16:56
  • Erwinnaar

    Posts: 5.708

    Voormalig oostblok praktijken. Schandalig te noemen.

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 17:57
    • Olav Drol

      Posts: 646

      Wen er maar aan.

      Als je liefhebber bent van vier verschillende sporten, heb je over een paar jaar hoogstwaarschijnlijk 7 verschillende abonnementen nodig om voetbal, atletiek, tennis en wielrennen te kunnen kijken. Zeker qua voetbal, waar de een de interlands uitzend, een ander europees en weer een ander de nationale competitie.

      Marktwerking waar iedere VVD'er geil van wordt.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 19:12
  • Knalpijp

    Posts: 2.445

    Boycotten dat Viaplay, niemand zal die zender missen " en maar niet te spreken over die twee malloten, ditbweekend was weer tenenkrommend!!

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 18:52
    • Duyf

      Posts: 18

      "Hè Melrooooy" Gatverdamme wat een verschrikkelijk duo kwezels

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 19:14
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.221

    Dit kleutergedrag zal ze vast extra abbo's opleveren

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 18:59
  • 919

    Posts: 4.428

    Ik snap Canal Digital niet, verlos ViaPlay uit haar lijden en neem de uitzendrechten over.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 19:11

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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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China
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Japan
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Bahrein
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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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