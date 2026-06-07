Max Verstappen heeft opvallend nuchter gereageerd op zijn pijnlijke uitvalbeurt in Monaco. Verstappen startte de race op de tweede plaats, maar viel al bij de start stil. De viervoudig wereldkampioen was vanzelfsprekend niet blij met zijn uitvalbeurt, maar liet ook doorschemeren dat het niet desastreus was.

Verstappen begon als een outsider voor de zege aan de Grand Prix van Monaco. Hij startte de race vanaf de tweede plaats, en het was de verwachting dat hij bij de start polesitter Andrea Kimi Antonelli zou gaan aanvallen. Dat gebeurde echter niet, omdat Verstappen er al tijdens de opwarmronde achter kwam dat er iets mis was met zijn motor. Bij de start kwam hij niet weg van zijn plek, en viel hij terug naar de laatste plaats. Verstappen parkeerde zijn auto in de pitbox, en droop teleurgesteld af.

Wat is het gevoel bij Verstappen?

Een paar uur na zijn uitvalbeurt kon Verstappen alweer relativeren. In gesprek met Motorsport.com liet hij weten dat dit niet het einde van de wereld is: "We hebben een heel goed weekend gehad tot en met de race. Natuurlijk is iedereen teleurgesteld dat we niet op het podium staan. Als ik aan de leiding zou gaan van het wereldkampioenschap, dan zou dit een heel pijnlijke uitvalbeurt zijn. In de huidige situatie doet het wel wat minder pijn, maar het blijft enorm vervelend voor iedereen."

Wat is nu van belang?

Het is volgens Verstappen nu vooral belangrijk om te kijken wat de oorzaak was van de uitvalbeurt: "We moeten eerst begrijpen wat er vandaag precies fout is gegaan. Daarna moeten we ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer gaat gebeuren."

Problemen met de motor

Red Bull-teambaas Laurent Mekies liet na de Grand Prix weten dat het om een probleem met de motor ging. Het was volgens Mekies al de bedoeling om na de race in Monaco een nieuwe krachtbron in de auto van Verstappen te schroeven.

Verstappen krijgt snel de kans om sportieve wraak te nemen. Aankomend weekend staat immers weer de Grand Prix van Barcelona in Spanje op het programma.