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Verstappen haalt schouders op na pijnlijke uitvalbeurt

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Verstappen haalt schouders op na pijnlijke uitvalbeurt

Max Verstappen heeft opvallend nuchter gereageerd op zijn pijnlijke uitvalbeurt in Monaco. Verstappen startte de race op de tweede plaats, maar viel al bij de start stil. De viervoudig wereldkampioen was vanzelfsprekend niet blij met zijn uitvalbeurt, maar liet ook doorschemeren dat het niet desastreus was.

Verstappen begon als een outsider voor de zege aan de Grand Prix van Monaco. Hij startte de race vanaf de tweede plaats, en het was de verwachting dat hij bij de start polesitter Andrea Kimi Antonelli zou gaan aanvallen. Dat gebeurde echter niet, omdat Verstappen er al tijdens de opwarmronde achter kwam dat er iets mis was met zijn motor. Bij de start kwam hij niet weg van zijn plek, en viel hij terug naar de laatste plaats. Verstappen parkeerde zijn auto in de pitbox, en droop teleurgesteld af.

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Wat is het gevoel bij Verstappen?

Een paar uur na zijn uitvalbeurt kon Verstappen alweer relativeren. In gesprek met Motorsport.com liet hij weten dat dit niet het einde van de wereld is: "We hebben een heel goed weekend gehad tot en met de race. Natuurlijk is iedereen teleurgesteld dat we niet op het podium staan. Als ik aan de leiding zou gaan van het wereldkampioenschap, dan zou dit een heel pijnlijke uitvalbeurt zijn. In de huidige situatie doet het wel wat minder pijn, maar het blijft enorm vervelend voor iedereen."

Wat is nu van belang?

Het is volgens Verstappen nu vooral belangrijk om te kijken wat de oorzaak was van de uitvalbeurt: "We moeten eerst begrijpen wat er vandaag precies fout is gegaan. Daarna moeten we ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer gaat gebeuren."

Problemen met de motor

Red Bull-teambaas Laurent Mekies liet na de Grand Prix weten dat het om een probleem met de motor ging. Het was volgens Mekies al de bedoeling om na de race in Monaco een nieuwe krachtbron in de auto van Verstappen te schroeven. 

Verstappen krijgt snel de kans om sportieve wraak te nemen. Aankomend weekend staat immers weer de Grand Prix van Barcelona in Spanje op het programma.

Larry Perkins

Posts: 65.583

[i] "Als ik aan de leiding zou gaan van het wereldkampioenschap, dan zou dit een heel pijnlijke uitvalbeurt zijn." [/i]

Zo is dat Max, een DNF op 12 december 2021 zou veel pijnlijker zijn geweest.
Voor diegenen die niet meer weten wat er destijds plaatsvond...

[b] That Night in Abu Dhabi - F... [Lees verder]

  • 3
  • 7 jun 2026 - 22:32
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (7)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 742

    Hij heeft net gelezen hier op deze site dat RB de sterkste motor heeft, dus hij ziet het weer helemaal zitten

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 22:10
    • schwantz34

      Posts: 42.140

      Zeker weten, nu Max dit weet gaat hij iedereen op een rondje zetten volgende week...

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 22:49
  • Larry Perkins

    Posts: 65.583

    "Als ik aan de leiding zou gaan van het wereldkampioenschap, dan zou dit een heel pijnlijke uitvalbeurt zijn."

    Zo is dat Max, een DNF op 12 december 2021 zou veel pijnlijker zijn geweest.
    Voor diegenen die niet meer weten wat er destijds plaatsvond...

    That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
    (14,26 minuten)
    https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

    Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
    (1,14 minuten)
    https://youtu.be/v9X-XPJipFs

    Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
    (2,23 minuten)
    https://youtu.be/UETFGbhdy40

    Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
    (28,06 minuten)
    https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

    Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
    (2,41 minuten)
    https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

    Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
    (1 uur en 40 minuten)
    https://youtu.be/eaTpY420R_0

    Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
    (25,37 minuten)
    https://youtu.be/V6Cfal0-rds

    Weet je het nou weer?

    • + 3
    • 7 jun 2026 - 22:32
    • Pietje Bell

      Posts: 35.166

      https://youtu.be/OvW8-a3cQv0 Deze was mooi om terug te zien.
      Max noemde jou ook nog even aan het einde.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 22:41
    • Larry Perkins

      Posts: 65.583

      Krijg nou tieten!

      Hij noemt me nog echt ook...

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 22:51
  • Pietje Bell

    Posts: 35.166

    Max was behoorlijk teleurgesteld. Hij is een half uur na zijn DNF al op de boot gestapt
    richting huis 500m verderop. Dus ook niet bij de debrief geweest. Meestal blijft hij nog
    3 uur bij het team op het circuit hangen.

    maxverstappen1
    Monte-Carlo, Monaco

    Disappointing. At least I was home early.
    @isackhadjar congrats on your first podium with the team 👏

    urlr.me/xjKEsF

    Max: "Dus ja, 't is kl*ten." : urlr.me/sBZabu

    Dit was de reactie van Kelly op deze k*t GP. Deze keer maar 8 foto's van zichzelf
    itt tot gisteren 18 foto's van zichzelf:

    urlr.me/dAJuBg

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 22:36
  • Larry Perkins

    Posts: 65.583

    "Verstappen haalt schouders op na pijnlijke uitvalbeurt."

    Krijg nou tieten!

    Om 18.26 uur was het hier nog: "Verstappen diep teleurgesteld: "Dit is klote."

    Het kan verkeren, wellicht na wat gin-tonics...

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 23:04

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Mercedes
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2
Ferrari
165
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Datum
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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