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Hadjar ontloopt straf, groot drama voor Cadillac

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Hadjar ontloopt straf, groot drama voor Cadillac

Het team van Red Bull Racing en Isack Hadjar kunnen opgelucht ademhalen. De Fransman heeft geen tijdstraf ontvangen voor een overtreding onder de rode vlag, en behoudt daarmee zijn podiumplaats. Voor Cadillac en Sergio Pérez zijn de druiven zuur: zij krijgen wel een straf en verliezen het WK-puntje.

De stewards draaiden vandaag overuren in Monaco. Tijdens de race werden er meerdere onderzoeken geopend, en ook na de race keken ze naar meerdere zaken. Hadjar en Pérez moesten zich melden, en dat is niet voor hen allebei goed uitgepakt. Hadjars team zou een fout hebben gemaakt onder de rode vlag, maar de stewards geven daar geen straf voor. Pérez krijgt wél een straf, en hierdoor valt hij uit de top tien.

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7 jun

De situatie van Pérez

Pérez zou bij de herstart een fout hebben gemaakt. De Mexicaanse Cadillac-coureur zou verkeerd gepositioneerd hebben staan bij de herstart, en dat overkwam hem eerder ook bij de gewone start van de race. De stewards zeggen dat uit videomateriaal bleek dat Perez verkeerd in zijn gridbox stond. Perez stond volgens hen met zijn voorwiel overduidelijk buiten zijn startvak, en dat levert hem nu een tijdstraf van tien seconden op. Hierdoor keldert hij in de uitslag, en scoort Fernando Alonso zijn eerste puntje.

Wat is de situatie bij Hadjar?

Bij Hadjar ging het om het feit dat de monteurs van Red Bull onder de rode vlag zonder toestemming aan de auto hadden gesleuteld. De Technical Delegate van de FIA verwees het voorval naar de stewards, maar daar werd geconcludeerd dat er weinig aan de hand was. Het team wilde sprak plugs aan de auto van Hadjar wisselen, maar ze gingen daar niet mee verder toen ze op de vingers werden getikt door de FIA. De auto bleef daardoor in dezelfde staat, en dus was er niets aan de hand.

Of Hadjar zijn podiumplek behoudt, is nog niet duidelijk. Alpine is namelijk in protest gegaan tegen de uitslag van de race.

Gummy

Posts: 358

En waarom kreeg Russel geen straf voor het verkeerd staan in zijn startvak? Nergens kon ik daar beelden van vinden. Was wel benieuwd wat het verschil met Perez was. Maar dan niet de eerste start van Perez. Toen stond hij gewoon in een ander vak.

  • 1
  • 7 jun 2026 - 20:00
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Sergio Perez Isack Hadjar Red Bull Racing Cadillac GP Monaco 2026

Reacties (8)

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  • Hagueian

    Posts: 8.753

    De top 10 heeft echt een kolerehekel aan Perez.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 19:56
  • Gummy

    Posts: 358

    En waarom kreeg Russel geen straf voor het verkeerd staan in zijn startvak? Nergens kon ik daar beelden van vinden. Was wel benieuwd wat het verschil met Perez was. Maar dan niet de eerste start van Perez. Toen stond hij gewoon in een ander vak.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 20:00
    • koppie toe

      Posts: 5.365

      Russell stond wel goed, alleen niet volgens Norris die het meldde op de boardradio.
      Het is onderzocht maar geen overtreding.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 20:48
  • Erwinnaar

    Posts: 5.704

    Men moet een tijdstraf inwisselen zonder dat de auto aangeraakt wordt, dus geen krik of handjes etc. aan de wagen.

    Nu wordt de wagen wel aangeraakt maar niets veranderd.

    Dus voortaan de krik er wel onder schuiven maar niet liften. Of doet men dat al?

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 20:20
    • nr 76

      Posts: 7.486

      Nee, omdat de krik tegen de frontwing aan komt met plaatsen. En achter tegen het liftpunt. Dus dan zouden ze de auto raken.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:23
    • Erwinnaar

      Posts: 5.704

      maar nu komt men ermee weg , wel aangeraakt niets veranderd.....onder rood. snap er niets meer van, gedoe.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:36
    • skibeest

      Posts: 2.090

      Niet aan de auto mogen werken onder rod is wat anders dan een tijdstraf inlossen. Overigens was het in het verleden wel toegestaan aan de auto te werken onder rood. Waarom nu niet?

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:59
  • TylaHunter

    Posts: 10.735

    Laat ik t zo zeggen:

    Het puntje was een verdiende beloningen geweest voor Caddilac... maar heb geen medelijden met de zoveelste "ik lees de regels toch niet" straf van Perez.

    Het puntje is totaal niet verdiend voor Aston Martin, dat zonder updates alles aanvliegt en wacht tot een update in t midden van het seizoen? Maar gun het Alonso volledig door in die draak van een auto te blijven rijden.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 20:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Cadillac F1
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.451
  • Podiums 35
  • Grand Prix 213
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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