Het team van Red Bull Racing en Isack Hadjar kunnen opgelucht ademhalen. De Fransman heeft geen tijdstraf ontvangen voor een overtreding onder de rode vlag, en behoudt daarmee zijn podiumplaats. Voor Cadillac en Sergio Pérez zijn de druiven zuur: zij krijgen wel een straf en verliezen het WK-puntje.

De stewards draaiden vandaag overuren in Monaco. Tijdens de race werden er meerdere onderzoeken geopend, en ook na de race keken ze naar meerdere zaken. Hadjar en Pérez moesten zich melden, en dat is niet voor hen allebei goed uitgepakt. Hadjars team zou een fout hebben gemaakt onder de rode vlag, maar de stewards geven daar geen straf voor. Pérez krijgt wél een straf, en hierdoor valt hij uit de top tien.

De situatie van Pérez

Pérez zou bij de herstart een fout hebben gemaakt. De Mexicaanse Cadillac-coureur zou verkeerd gepositioneerd hebben staan bij de herstart, en dat overkwam hem eerder ook bij de gewone start van de race. De stewards zeggen dat uit videomateriaal bleek dat Perez verkeerd in zijn gridbox stond. Perez stond volgens hen met zijn voorwiel overduidelijk buiten zijn startvak, en dat levert hem nu een tijdstraf van tien seconden op. Hierdoor keldert hij in de uitslag, en scoort Fernando Alonso zijn eerste puntje.

Wat is de situatie bij Hadjar?

Bij Hadjar ging het om het feit dat de monteurs van Red Bull onder de rode vlag zonder toestemming aan de auto hadden gesleuteld. De Technical Delegate van de FIA verwees het voorval naar de stewards, maar daar werd geconcludeerd dat er weinig aan de hand was. Het team wilde sprak plugs aan de auto van Hadjar wisselen, maar ze gingen daar niet mee verder toen ze op de vingers werden getikt door de FIA. De auto bleef daardoor in dezelfde staat, en dus was er niets aan de hand.

Of Hadjar zijn podiumplek behoudt, is nog niet duidelijk. Alpine is namelijk in protest gegaan tegen de uitslag van de race.