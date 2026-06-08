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Montoya prijst Verstappen ondanks uitvalbeurt: "Hij reageerde direct goed"

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Montoya prijst Verstappen ondanks uitvalbeurt: "Hij reageerde direct goed"

Juan Pablo Montoya complimenteert Max Verstappen met het feit dat hij zijn auto bij de start helemaal tegen de zijkant aanzette. De Nederlander anticipeerde erg snel nadat hij niet goed wegkwam van zijn startplaats. De viervoudig wereldkampioen viel uit met een kapotte motor. 

Het is een pijnlijke race geweest voor de Nederlander, want hij heeft na een sterk weekend en een fantastische kwalificatie geen ronde kunnen rijden met zijn Red Bull-bolide. Oud-coureur Montoya is in ieder geval tevreden met de handelingen van de viervoudig wereldkampioen. 

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Verstappen deed het goed

Montoya heeft veel lof voor de Nederlander, iets dat hij al lang niet meer heeft gehad. De Colombiaan was de afgelopen weken erg kritisch op Verstappen, wat meermaals het nieuws heeft gehaald. "Dat deed hij erg goed. Toen hij opmerkte dat de auto niet van start ging, stuurde hij meteen naar links", aldus Montoya bij F1TV.

De reden dat het goed is dat Verstappen zijn auto meteen naar links stuurde, is de breedte van het circuit in het prinsdom. Monaco staat bekend om de smalle straten, maar heeft hierdoor ook al erg veel ongelukken en incidenten gekend. "Omdat het hier zo smal is, en je een kettingbotsing kunt veroorzaken als je niet opzij gaat, denk ik dat hij meteen reageerde en ruimte gaf."

Verstappen had een goed weekend

De Nederlander kende een goed weekend met Red Bull, maar dat viel allemaal in duigen nadat hij zijn auto gelijk naar de pitstraat moest rijden. Ook Montoya had dat door. "Weet je, hij had zo'n goed weekend in het vooruitzicht en we verwachtten allemaal een waanzinnige strijd." Ondanks dat er een mooie strijd had kunnen komen, lijkt dat onwaarschijnlijk. 

Kimi Antonelli reed de race van zijn leven en dat merkte Montoya ook op. "Maar ik denk niet dat iemand vandaag iets tegen Kimi in te brengen had. Hij was vandaag van een ander niveau." Antonelli heeft zijn vijfde race op rij gewonnen.

The Wolf

Posts: 986

in Miami werd een prima save na de start afgedaan als mazzel, en voor zoiets simpels als naar links sturen (prima actie hoor maar weinig speciaals) gaat meneer complimenten uitdelen. Meneer Willekeur. :)

  • 8
  • 8 jun 2026 - 10:50
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (11)

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  • Freek-Willem

    Posts: 6.722

    The koude kalkoen zal nog wel komen bij Juan

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 10:49
  • The Wolf

    Posts: 986

    in Miami werd een prima save na de start afgedaan als mazzel, en voor zoiets simpels als naar links sturen (prima actie hoor maar weinig speciaals) gaat meneer complimenten uitdelen. Meneer Willekeur. :)

    • + 8
    • 8 jun 2026 - 10:50
    • F1jos

      Posts: 5.349

      Prima safe is nog bescheiden gezegd. Het was simply lovely.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 11:37
  • koppie toe

    Posts: 5.372

    Vroeger liep een motor harder voor hij de geest gaf, riepen velen vaak
    Zou dat nog gelden?

    Maar gaf de motor wel de geest? Hij kon tenslotte nog een volledig rondje rijden.
    Of zou een heel rondje ook electrisch te doen zijn?

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 10:52
    • snailer

      Posts: 33.307

      We zullen de details nooit kennen. Volgens Verstappen kwam er een vreemd geluid uit de motor al tijdens de formatieronde.
      Mekies heeft verder gezegd dat deze motor hoe dan ook zou worden vervangen na Monaco.

      Het zegt voldoende denk ik.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 11:35
  • jd2000

    Posts: 7.773

    Montoya heeft natuurlijk van zn goksite te horen gekregen dat hij iets positiefs over Verstappen moet zeggen. Nou is het moeilijk voor Montoya om iets positiefs over het racen van Max te zeggen, dus de uitvalbeurt kwam goed uit. Max stond goed links.... Wat een kneus.

    • + 7
    • 8 jun 2026 - 11:18
    • Aajd Flupke

      Posts: 213

      JPM kan zijn tijd en aandacht beter aan zijn talentloze zoon besteden, misschien dat het dan nog iets wordt met dan manneke

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 12:58
  • nr 76

    Posts: 7.494

    Echt heel knap. Hoe hij zijn stuur een beetje naar links draaide om naar links te gaan, maar ook weer niet te ver om hem uit de vangrail te houden. Sommigen zullen zeggen dat het geluk was, maar JPM is een kenner pur sang, die pikt kwaliteit er zo uit!

    • + 3
    • 8 jun 2026 - 11:18
  • snailer

    Posts: 33.307

    Ik denk dat Montoya op zijn kl*ten heeft gehad van zijn werkgever.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 11:33
  • 919

    Posts: 4.427

    Fijn dat JPM zijn oordeel positief is, die kan Verstappen mooi in zijn zak steken, en iedereen kan na JPM zijn oordeel weer goed slapen.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 11:59
  • Snorremans

    Posts: 287

    Wtf...is GP ziek? Geef die man een aspirine...of beter nog een hele doos!!

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 12:19

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-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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