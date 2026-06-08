Juan Pablo Montoya complimenteert Max Verstappen met het feit dat hij zijn auto bij de start helemaal tegen de zijkant aanzette. De Nederlander anticipeerde erg snel nadat hij niet goed wegkwam van zijn startplaats. De viervoudig wereldkampioen viel uit met een kapotte motor.

Het is een pijnlijke race geweest voor de Nederlander, want hij heeft na een sterk weekend en een fantastische kwalificatie geen ronde kunnen rijden met zijn Red Bull-bolide. Oud-coureur Montoya is in ieder geval tevreden met de handelingen van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen deed het goed

Montoya heeft veel lof voor de Nederlander, iets dat hij al lang niet meer heeft gehad. De Colombiaan was de afgelopen weken erg kritisch op Verstappen, wat meermaals het nieuws heeft gehaald. "Dat deed hij erg goed. Toen hij opmerkte dat de auto niet van start ging, stuurde hij meteen naar links", aldus Montoya bij F1TV.

De reden dat het goed is dat Verstappen zijn auto meteen naar links stuurde, is de breedte van het circuit in het prinsdom. Monaco staat bekend om de smalle straten, maar heeft hierdoor ook al erg veel ongelukken en incidenten gekend. "Omdat het hier zo smal is, en je een kettingbotsing kunt veroorzaken als je niet opzij gaat, denk ik dat hij meteen reageerde en ruimte gaf."

Verstappen had een goed weekend

De Nederlander kende een goed weekend met Red Bull, maar dat viel allemaal in duigen nadat hij zijn auto gelijk naar de pitstraat moest rijden. Ook Montoya had dat door. "Weet je, hij had zo'n goed weekend in het vooruitzicht en we verwachtten allemaal een waanzinnige strijd." Ondanks dat er een mooie strijd had kunnen komen, lijkt dat onwaarschijnlijk.

Kimi Antonelli reed de race van zijn leven en dat merkte Montoya ook op. "Maar ik denk niet dat iemand vandaag iets tegen Kimi in te brengen had. Hij was vandaag van een ander niveau." Antonelli heeft zijn vijfde race op rij gewonnen.