user icon
icon

Hadjar neemt het met Verstappen op tegen Ferrari: "We zitten erbij"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar neemt het met Verstappen op tegen Ferrari: "We zitten erbij"

Isack Hadjar heeft na afloop van de Grand Prix van Monaco meer duidelijkheid gegeven over de problemen die hij tijdens zijn verrassende podiumrace moest overwinnen. De Red Bull Racing-rijder vocht zich ondanks technische mankementen naar de derde plaats en ziet bovendien dat zijn team steeds dichter bij de topteams komt.

Hadjar leek lange tijd buiten de strijd om het podium te vallen, maar profiteerde uiteindelijk van straffen voor Pierre Gasly en George Russell. Achteraf bleek dat de Fransman zelf een bijzonder lastige middag had beleefd in de straten van Monte Carlo.

Meer over Isack Hadjar Uitslag F1-race Monaco op losse schroeven: zware straffen dreigen

Uitslag F1-race Monaco op losse schroeven: zware straffen dreigen

7 jun
 Montoya geeft Verstappen de schuld van crash Hadjar

Montoya geeft Verstappen de schuld van crash Hadjar

5 jun

Technische problemen maakten leven zuur

Volgens Hadjar begonnen de eerste problemen al vroeg in de race. De Fransman kreeg af te rekenen met aandrijvingsproblemen, waardoor verschillende versnellingen niet naar behoren functioneerden. Op een circuit als Monaco zorgde dat voor grote uitdagingen.

"Rond ronde twaalf begonnen de problemen zich al te tonen. De wagen was op bepaalde momenten bijna onbestuurbaar. Vooral in Monaco kun je het je niet veroorloven om eerste of tweede versnelling te missen, maar net daar zat het probleem. Ik verloor bovendien vermogen en ook bij de laatste herstart liep niet alles zoals het moest. We moeten nog onderzoeken wat er precies misging, maar ik ben blijven pushen en uiteindelijk staan we toch op het podium", aldus Hadjar.

Hadjar mikt op gevecht met Ferrari

De sterke prestatie sterkt Hadjar in zijn overtuiging dat zijn team de aansluiting met Ferrari heeft gevonden. De teamgenoot van Max Verstappen ziet sinds Miami een duidelijke stijgende lijn en kijkt ambitieus vooruit naar de komende races.

"Sinds Miami hebben we echt een stap gezet. Ook in Canada waren we competitief en konden we Ferrari serieus onder druk zetten. Ik denk dat we momenteel op hetzelfde niveau zitten als zij. Dat kwam in Monaco misschien niet volledig tot uiting, maar ik kijk uit naar de komende races. Ons doel is duidelijk: we willen deze strijd blijven aangaan met Ferrari", klonk het strijdvaardig.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 396

    Ja maar elke baan is weer anders dus eerst Spanje maar zien waar redbull staat

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 19:10

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar