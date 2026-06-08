Isack Hadjar heeft na afloop van de Grand Prix van Monaco meer duidelijkheid gegeven over de problemen die hij tijdens zijn verrassende podiumrace moest overwinnen. De Red Bull Racing-rijder vocht zich ondanks technische mankementen naar de derde plaats en ziet bovendien dat zijn team steeds dichter bij de topteams komt.

Hadjar leek lange tijd buiten de strijd om het podium te vallen, maar profiteerde uiteindelijk van straffen voor Pierre Gasly en George Russell. Achteraf bleek dat de Fransman zelf een bijzonder lastige middag had beleefd in de straten van Monte Carlo.

Technische problemen maakten leven zuur

Volgens Hadjar begonnen de eerste problemen al vroeg in de race. De Fransman kreeg af te rekenen met aandrijvingsproblemen, waardoor verschillende versnellingen niet naar behoren functioneerden. Op een circuit als Monaco zorgde dat voor grote uitdagingen.

"Rond ronde twaalf begonnen de problemen zich al te tonen. De wagen was op bepaalde momenten bijna onbestuurbaar. Vooral in Monaco kun je het je niet veroorloven om eerste of tweede versnelling te missen, maar net daar zat het probleem. Ik verloor bovendien vermogen en ook bij de laatste herstart liep niet alles zoals het moest. We moeten nog onderzoeken wat er precies misging, maar ik ben blijven pushen en uiteindelijk staan we toch op het podium", aldus Hadjar.

Hadjar mikt op gevecht met Ferrari

De sterke prestatie sterkt Hadjar in zijn overtuiging dat zijn team de aansluiting met Ferrari heeft gevonden. De teamgenoot van Max Verstappen ziet sinds Miami een duidelijke stijgende lijn en kijkt ambitieus vooruit naar de komende races.

"Sinds Miami hebben we echt een stap gezet. Ook in Canada waren we competitief en konden we Ferrari serieus onder druk zetten. Ik denk dat we momenteel op hetzelfde niveau zitten als zij. Dat kwam in Monaco misschien niet volledig tot uiting, maar ik kijk uit naar de komende races. Ons doel is duidelijk: we willen deze strijd blijven aangaan met Ferrari", klonk het strijdvaardig.