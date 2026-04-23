Vliegtuig Verstappen onderweg naar Oostenrijk voor belangrijk bezoek

Max Verstappen lijkt niet stil te zitten. Na zijn deelname aan de kwalificatieraces op de Nürburgring en de filmdag met Red Bull op het circuit van Silverstone, lijkt hij nu weer op pad te zijn. Verstappens vliegtuig zet namelijk koers richting Oostenrijk, en de precieze bestemming is opvallend.

Verstappens privéjet steeg ruim een uur geleden op van het vliegveld van Nice, wat vlak naast zijn woonplaats Monaco ligt. Het vliegtuig is onderweg naar het Oostenrijkse vliegveld van Zeltweg, dat vlak naast de Red Bull Ring ligt. Na een korte tussenstop in Zeltweg zal Verstappens vliegtuig weer het luchtruim kiezen en wordt er koers gezet naar Graz; de woonplaats van voormalig Red Bull-adviseur.

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat Verstappen zijn goede vriend Marko met een bezoekje gaat verblijden. Tot zover bekend hebben de twee elkaar sinds Marko's vertrek eind vorig jaar niet in levende lijve ontmoet. Maar het is nog maar de vraag of dit echt het doel is van deze nieuwe reis van Verstappens vliegtuig.

Speelt de DTM een rol?

De tussenstop op Zeltweg hint er namelijk op dat de DTM een grote rol speelt bij de vlucht naar Oostenrijk. Het Duitse GT-kampioenschap trapt dit weekend het seizoen af op de Red Bull Ring, en Verstappens protegé Thierry Vermeulen verschijnt hier aan de start. Vermeulen, die afgelopen weekend de pole position pakte op de Nürburgring, bestuurt hier een Ferrari van Emil Frey Racing.

Aangezien Graz vlakbij de Red Bull Ring ligt, is het ook aannemelijk dat het vliegtuig hier een paar dagen wordt gestald voordat het gezelschap weer terugreist naar Monaco. Het lijkt er namelijk niet op dat er al een terugvlucht gepland staat.

Op bezoek bij Marko?

Het is overigens niet helemaal uitgesloten dat dit het specifieke doel is van de vlucht. Een reünie tussen Verstappen en zijn oude mentor Marko behoort zeker tot de mogelijkheden, maar de tussenstop op Zeltweg laat in ieder geval zien dat de DTM hier zeker een rol bijspeelt.

Laatste vrije weekend

Voor Verstappen is het in ieder geval het laatste vrije weekend in een lange tijd. Hij zal volgende week weer in actie komen tijdens de Grand Prix van Miami, waarna de aandacht zal verschuiven naar zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Eén week na deze race staat de Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve op het programma.

f(1)orum

Posts: 10.019

Volgens mij heeft hij een jetje, toch?

  • 2
  • 23 apr 2026 - 14:26
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (14)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 666

    jeetje!

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 14:19
  • Kubica

    Posts: 5.696

    Na een belangrijke vergadering in Engeland, nu een belangrijk bezoek aan Oostenrijk. Hij heeft het maar druk deze week.

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 14:32
  • Larry Perkins

    Posts: 64.499

    "Vliegtuig Verstappen onderweg naar Oostenrijk voor belangrijk bezoek."

    Een betrouwbare bron op @LP-aujourd'hui weet te melden dat het vliegtuig van Verstappen in de hangaar op vliegveld Zeltweg een belangrijk overleg heeft met de privéjet van Toffe Toto Wolff.
    De vleugels worden gedemonteerd zodat de vliegtuigjes gemakkelijk lepeltje-lepeltje kunnen liggen...

    • + 2
    • 23 apr 2026 - 14:37
  • Pietje Bell

    Posts: 34.426

    "Aangezien Graz vlakbij de Red Bull Ring ligt, is het ook aannemelijk dat het vliegtuig
    hier een paar dagen wordt gestald voordat het gezelschap weer terugreist naar Monaco. Het lijkt er namelijk niet op dat er al een terugvlucht gepland staat."

    Als het toestel daar een paar dagen blijft staan zal Max daar niet zijn, want Lily is
    overmorgen jarig en dat zullen ze vast en zeker in Monaco vieren.

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 14:40
    • Pietje Bell

      Posts: 34.426

      Aangezien Kelly vorig jaar een gigantische babyshower heeft gegeven op Max zijn jacht dacht ik misschien vieren ze daar wel Lily's verjaardag op.
      Even op Vessel Finder gekeken, maar zijn jacht ligt al vanaf 9 april in Viareggio op de scheepswerf van Overmarine en toen zag ik iets leuks, haha.
      Vlak naast zijn jacht ligt een ander jacht in het water te wachten op een onderhoudsbeurt en de naam is .............

      ibb.co/G4nc8Tkm

      • + 2
      • 23 apr 2026 - 14:49
    • Larry Perkins

      Posts: 64.499

      Gok dat we op de verjaardag van Lily weer GRATIS naar selfies van Cruella de Vil mogen kijken...

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 15:02
    • F1 bekijker

      Posts: 236

      Wat heb ik berichten over Kelly gemist...

      • + 2
      • 23 apr 2026 - 15:10
  • Regenrace

    Posts: 2.584

    Die gaat natuurlijk naar Keizerin Sisi - kan niet anders.

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 15:05
    • f(1)orum

      Posts: 10.019

      Is Sisi eigenlijk dan geen concurrent van Red Bull?

      • + 1
      • 23 apr 2026 - 15:10
  • Bertrand Gachot

    Posts: 494

    ik snap best dat de transponderinformatie van zijn toestel gewoon openbare vluchtgegevens oplevert, maar voor mij voelen dit soort berichten toch een beetje aan als : "Stalking". Hoe zou schrijver van dit artikel het vinden als de gegevens van zijn "luxe wagen" op het internet komen met een mogelijke duiding van waarheen de reis gaat en zelfs speculaties over het doel van de rit.

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 15:31

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

