Max Verstappen lijkt niet stil te zitten. Na zijn deelname aan de kwalificatieraces op de Nürburgring en de filmdag met Red Bull op het circuit van Silverstone, lijkt hij nu weer op pad te zijn. Verstappens vliegtuig zet namelijk koers richting Oostenrijk, en de precieze bestemming is opvallend.

Verstappens privéjet steeg ruim een uur geleden op van het vliegveld van Nice, wat vlak naast zijn woonplaats Monaco ligt. Het vliegtuig is onderweg naar het Oostenrijkse vliegveld van Zeltweg, dat vlak naast de Red Bull Ring ligt. Na een korte tussenstop in Zeltweg zal Verstappens vliegtuig weer het luchtruim kiezen en wordt er koers gezet naar Graz; de woonplaats van voormalig Red Bull-adviseur.

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat Verstappen zijn goede vriend Marko met een bezoekje gaat verblijden. Tot zover bekend hebben de twee elkaar sinds Marko's vertrek eind vorig jaar niet in levende lijve ontmoet. Maar het is nog maar de vraag of dit echt het doel is van deze nieuwe reis van Verstappens vliegtuig.

Speelt de DTM een rol?

De tussenstop op Zeltweg hint er namelijk op dat de DTM een grote rol speelt bij de vlucht naar Oostenrijk. Het Duitse GT-kampioenschap trapt dit weekend het seizoen af op de Red Bull Ring, en Verstappens protegé Thierry Vermeulen verschijnt hier aan de start. Vermeulen, die afgelopen weekend de pole position pakte op de Nürburgring, bestuurt hier een Ferrari van Emil Frey Racing.

Aangezien Graz vlakbij de Red Bull Ring ligt, is het ook aannemelijk dat het vliegtuig hier een paar dagen wordt gestald voordat het gezelschap weer terugreist naar Monaco. Het lijkt er namelijk niet op dat er al een terugvlucht gepland staat.

Op bezoek bij Marko?

Het is overigens niet helemaal uitgesloten dat dit het specifieke doel is van de vlucht. Een reünie tussen Verstappen en zijn oude mentor Marko behoort zeker tot de mogelijkheden, maar de tussenstop op Zeltweg laat in ieder geval zien dat de DTM hier zeker een rol bijspeelt.

Laatste vrije weekend

Voor Verstappen is het in ieder geval het laatste vrije weekend in een lange tijd. Hij zal volgende week weer in actie komen tijdens de Grand Prix van Miami, waarna de aandacht zal verschuiven naar zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Eén week na deze race staat de Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve op het programma.