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Red Bull reageert voor het eerst op opvallend FIA-besluit

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Red Bull reageert voor het eerst op opvallend FIA-besluit

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft voor het eerst gereageerd op de ADUO-bevindingen van de FIA. Tot verbazing van velen kwam Red Bull uit de bus als de fabrikant met de beste motor, wat betekent dat de concurrentie 'gratis' kansen krijgt om de krachtbron te verbeteren.

De FIA zou eigenlijk tijdens het raceweekend in Monaco bekendmaken welke fabrikant de beste verbrandingsmotor heeft, en daardoor niet in aanmerking komt voor tokens om de krachtbron te verbeteren. Opvallend genoeg brachten ze niets naar buiten, maar lekte wel uit dat ze Red Bull hadden aangewezen als beste fabrikant. Dit kwam voor veel mensen als een verrassing, want op de baan is Mercedes heer en meester.

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Wat is er aan de hand?

Red Bull is dan ook in gesprek gegaan met de FIA, zo legt teambaas Mekies uit aan Viaplay: "Het is nog wat vroeg voor felicitaties! We hebben wat voorlopige informatie ontvangen van de FIA, maar zoals je je wel voor kan stellen, hebben we erg gedetailleerde discussies met hen om er zeker van te zijn dat hun analyse klopt."

Mekies wil daar nog niet te veel over kwijt: "Ik denk niet dat het echt gepast is om daar nu al over te spreken, voordat zij een officiële conclusie naar buiten brengen. Maar ja, we waren wel verbaasd over deze eerste afwegingen. Daarom zijn we nu met ze in gesprek om dat verder uit te zoeken."

Wat is de impact?

Het ADUO-programma heeft dus een grote invloed op de sport, en Mekies wordt gevraagd wat de teams in de komende jaren te wachten staat: "De impact van het ADUO-programma, en of je er wel of niet van kan profiteren, weegt heel zwaar op het project. Het klopt dat niet alles alleen betrekking heeft op 2026, maar ook op 2027 en tot op zekere hoogte ook op 2028."

Mekies en Red Bull willen dat er duidelijkheid komt: "Ongeacht de impact die het wel of niet gaat hebben, denk ik dat het erg belangrijk is voor de sport dat er nu het juiste plaatje wordt geschetst. Daarom zijn wij met de FIA in gesprek."

Patrace

Posts: 6.762

Of Red Bull nu wel of niet als sterkste wordt aangeduid, vind ik niet eens zo belangrijk. Wel belangrijk is dat de FIA duidelijk kan uitleggen hoe men tot die conclusie is gekomen.
Maar wat ik vreemd vind is dat je met ADUO niet alleen de ICE mag aanpassen, maar ook het hybride deel. Terwijl de b... [Lees verder]

  • 6
  • 12 jun 2026 - 19:45
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (4)

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  • Patrace

    Posts: 6.762

    Of Red Bull nu wel of niet als sterkste wordt aangeduid, vind ik niet eens zo belangrijk. Wel belangrijk is dat de FIA duidelijk kan uitleggen hoe men tot die conclusie is gekomen.
    Maar wat ik vreemd vind is dat je met ADUO niet alleen de ICE mag aanpassen, maar ook het hybride deel. Terwijl de beoordeling alleen over de ICE gaat.
    Hoe dat is goedgekeurd door de fabrikanten en teams, vraag ik me wel af. Het lijkt alsof men niet heel scherp was destijds.

    • + 6
    • 12 jun 2026 - 19:45
    • F1jos

      Posts: 5.368

      De meetlat is smal, terwijl de toegestane correctie relatief breed is. Dat nodigt bijna automatisch uit tot discussie.

      Teveel regels maken de situatie complexer.

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 19:55
    • Larry Perkins

      Posts: 65.720

      Dat lijkt (is) inderdaad heel krom @Patrace.

      (daarom past het wel bij de vermaledijde FIA)

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 20:19
  • NicoS

    Posts: 20.836

    Voordeel is dat ze weten dat ze op het hybride gedeelte nog veel moeten zien te vinden. De elektromotor zal de benodigde KW’s wel leveren, maar de winst zullen ze moeten zoeken in het terugwinnen en inzetten van de energie.
    Eigenlijk triest dat je over kilowatt’s en energie terugwinning moet spreken in de F1…..dat zou alleen in de FE onderwerp van gesprek moeten zijn.
    Er gaan straks circuits komen waar de “batterij” toestanden voor heel veel frustratie gaat zorgen, als die er al niet waren.
    Monaco was voor het eerst dat daar geen aandacht voor was, maar dat is op een andere manier dan weer een verschrikking.

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 20:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 apr 1977 (49)
  • Geb. plaats Tours, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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