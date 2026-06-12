Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft voor het eerst gereageerd op de ADUO-bevindingen van de FIA. Tot verbazing van velen kwam Red Bull uit de bus als de fabrikant met de beste motor, wat betekent dat de concurrentie 'gratis' kansen krijgt om de krachtbron te verbeteren.

De FIA zou eigenlijk tijdens het raceweekend in Monaco bekendmaken welke fabrikant de beste verbrandingsmotor heeft, en daardoor niet in aanmerking komt voor tokens om de krachtbron te verbeteren. Opvallend genoeg brachten ze niets naar buiten, maar lekte wel uit dat ze Red Bull hadden aangewezen als beste fabrikant. Dit kwam voor veel mensen als een verrassing, want op de baan is Mercedes heer en meester.

Wat is er aan de hand?

Red Bull is dan ook in gesprek gegaan met de FIA, zo legt teambaas Mekies uit aan Viaplay: "Het is nog wat vroeg voor felicitaties! We hebben wat voorlopige informatie ontvangen van de FIA, maar zoals je je wel voor kan stellen, hebben we erg gedetailleerde discussies met hen om er zeker van te zijn dat hun analyse klopt."

Mekies wil daar nog niet te veel over kwijt: "Ik denk niet dat het echt gepast is om daar nu al over te spreken, voordat zij een officiële conclusie naar buiten brengen. Maar ja, we waren wel verbaasd over deze eerste afwegingen. Daarom zijn we nu met ze in gesprek om dat verder uit te zoeken."

Wat is de impact?

Het ADUO-programma heeft dus een grote invloed op de sport, en Mekies wordt gevraagd wat de teams in de komende jaren te wachten staat: "De impact van het ADUO-programma, en of je er wel of niet van kan profiteren, weegt heel zwaar op het project. Het klopt dat niet alles alleen betrekking heeft op 2026, maar ook op 2027 en tot op zekere hoogte ook op 2028."

Mekies en Red Bull willen dat er duidelijkheid komt: "Ongeacht de impact die het wel of niet gaat hebben, denk ik dat het erg belangrijk is voor de sport dat er nu het juiste plaatje wordt geschetst. Daarom zijn wij met de FIA in gesprek."