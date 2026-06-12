Bij het team van Mercedes staan ze volledig achter de keuze van de FIA om de Red Bull-krachtbron aan te wijzen als de benchmark. In de paddock bestaat veel verbazing over dit besluit, en bij Red Bull zijn ze allesbehalve blij. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er helemaal niets aan de hand.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en die zorgen voor de nodige debatten. De FIA introduceerde voor dit jaar het zogenaamde ADUO-systeem om ervoor te zorgen dat er geen situatie ontstaat waarbij één fabrikant ver achterloopt op de rest. Het feit dat ze Red Bull hebben aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, zorgde voor verbazing. Op de baan is Mercedes immers dominant, en dit besluit zorgt ervoor dat ze tokens kunnen inzetten om de krachtbron te verbeteren.

Hoe reageert Wolff?

Red Bull wil dat de FIA de uitslag nog een keertje gaat bekijken, maar bij Mercedes zien ze geen problemen. Teambaas Toto Wolff begon met een grap toen hij in Barcelona met de internationale media sprak over de zaak: "Het eerst wat ik hoorde was een belletje van Flavio Briatore, die zei dat de deal was dat hij de sterkste motor zou krijgen, en dat hij dat nu niet had! Dus ja, wat kan ik zeggen."

"Maar goed, een nieuwe homologatie is zeker behulpzaam. Want wanneer je dit niet doet, dan is het mogelijk dat je wordt ingehaald door iemand die dit wel kan doen."

Werken de regels wel?

De uitkomst van het ADUO-programma zorgden ook voor vragen, want werkt het wel? Wolff stelt dat alles gaat zoals het moet gaan: "Ik denk dat het een beschermingsmechanisme is, dat het een situatie als in 2014 voorkomt waarbij één fabrikant zo'n voorsprong heeft, dat iedereen met die motor wegliep."

Wolff wijst hier naar de situatie van Mercedes in 2014, toen ze oppermachtig waren: "We zaten toen aan de goede kant van het verhaal, maar dit is zeker iets wat we wilden voorkomen. Zeker met nieuwkomer zoals Audi, en tot op een bepaalde hoogte ook met Honda bij Aston Martin, en Red Bull natuurlijk. Dat is hoe het is, en zo hoort het te zijn."