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Wolff steunt FIA-besluit over Red Bull-motor

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Wolff steunt FIA-besluit over Red Bull-motor

Bij het team van Mercedes staan ze volledig achter de keuze van de FIA om de Red Bull-krachtbron aan te wijzen als de benchmark. In de paddock bestaat veel verbazing over dit besluit, en bij Red Bull zijn ze allesbehalve blij. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er helemaal niets aan de hand.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en die zorgen voor de nodige debatten. De FIA introduceerde voor dit jaar het zogenaamde ADUO-systeem om ervoor te zorgen dat er geen situatie ontstaat waarbij één fabrikant ver achterloopt op de rest. Het feit dat ze Red Bull hebben aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, zorgde voor verbazing. Op de baan is Mercedes immers dominant, en dit besluit zorgt ervoor dat ze tokens kunnen inzetten om de krachtbron te verbeteren.

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Hoe reageert Wolff?

Red Bull wil dat de FIA de uitslag nog een keertje gaat bekijken, maar bij Mercedes zien ze geen problemen. Teambaas Toto Wolff begon met een grap toen hij in Barcelona met de internationale media sprak over de zaak: "Het eerst wat ik hoorde was een belletje van Flavio Briatore, die zei dat de deal was dat hij de sterkste motor zou krijgen, en dat hij dat nu niet had! Dus ja, wat kan ik zeggen."

"Maar goed, een nieuwe homologatie is zeker behulpzaam. Want wanneer je dit niet doet, dan is het mogelijk dat je wordt ingehaald door iemand die dit wel kan doen."

Werken de regels wel?

De uitkomst van het ADUO-programma zorgden ook voor vragen, want werkt het wel? Wolff stelt dat alles gaat zoals het moet gaan: "Ik denk dat het een beschermingsmechanisme is, dat het een situatie als in 2014 voorkomt waarbij één fabrikant zo'n voorsprong heeft, dat iedereen met die motor wegliep."

Wolff wijst hier naar de situatie van Mercedes in 2014, toen ze oppermachtig waren: "We zaten toen aan de goede kant van het verhaal, maar dit is zeker iets wat we wilden voorkomen. Zeker met nieuwkomer zoals Audi, en tot op een bepaalde hoogte ook met Honda bij Aston Martin, en Red Bull natuurlijk. Dat is hoe het is, en zo hoort het te zijn."

Joeppp

Posts: 8.658

Op dit soort momenten mist redbull het duo horner en marko. Mekkies is te niet sterk genoeg om dit soort gevechten te winnen.

  • 4
  • 12 jun 2026 - 20:56
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.722

    Foto:

    Kijk nou kan de eerdere "woeste Wolff" weer lachen hoor, maar zeg je één keer "drive through penalty" en hij is weer volledig van het padje...

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 20:25
    • Stillewerise

      Posts: 79

      Pijn he. Lekker een 2 upgrades en red bull 0

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 20:39
    • schwantz34

      Posts: 42.164

      Pijn? Wolff breekt nu nog in huilen uit als hij terugdenkt aan 21, die deed pas pijn!

      • + 3
      • 12 jun 2026 - 20:54
  • Joeppp

    Posts: 8.658

    Op dit soort momenten mist redbull het duo horner en marko. Mekkies is te niet sterk genoeg om dit soort gevechten te winnen.

    • + 4
    • 12 jun 2026 - 20:56

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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