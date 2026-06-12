WK-leider Andrea Kimi Antonelli heeft een lastige start van het raceweekend in Barcelona achter de rug. In de eerste vrije training stond hij aan de kant, maar in de tweede vrije training liep hij tegen een grote achterstand aan. Antonelli weet ook niet wat er precies aan de hand was.

Antonelli begon sterk aan het seizoen, en reisde ook naar Barcelona af als de grote favoriet. In de eerste vrije training stond Antonelli zijn auto af aan rookie Frederik Vesti, en hij nam zelfs eventjes plaats op de tribune. In de tweede training mocht Antonelli weer plaatsnemen in zijn auto, en hij merkte direct dat hij het lastig had. Hij kwam niet verder dan de vijfde tijd, en moest ruim een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Lando Norris.

Hoe was het gevoel?

Antonelli had het zwaar, zo legde hij na afloop uit aan F1 TV: "Nou ja, het was best lastig, vooral over één ronde. Het werkvenster is zo klein hier en de banden worden heel erg snel warm. Dat maakt het lastig om de juiste balans te vinden. Met maar één rondje per bandenset is dat lastig, maar over het algemeen denk ik dat we sowieso nog wel wat werk moeten verrichten."

Dat betekent echter niet dat Antonelli's zelfvertrouwen in zijn schoenen is gezakt: "Aan de andere kant heb ik er best wel veel vertrouwen in, vooral richting de zaterdag. Mijn lange run was goed in de training, dus dat is denk ik wel positief. Ik kijk echt wel uit naar de zaterdag, en ik ben benieuwd naar de aanpassingen die we kunnen doorvoeren."

Wat was er aan de hand met de remmen?

Antonelli klaagde over de boordradio ook over problemen met zijn remmen, maar daar hoeft niemand zich zorgen over te maken: "Dat is in principe gewoon standaard, op vrijdag gebruiken we meestal een eerder gebruikte set remmen. Dat wordt in ieder geval geen probleem als we er voor zaterdag wat nieuws in gooien."