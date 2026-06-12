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Antonelli komt met zorgwekkend bericht: "Het was heel erg lastig"

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Antonelli komt met zorgwekkend bericht: "Het was heel erg lastig"

WK-leider Andrea Kimi Antonelli heeft een lastige start van het raceweekend in Barcelona achter de rug. In de eerste vrije training stond hij aan de kant, maar in de tweede vrije training liep hij tegen een grote achterstand aan. Antonelli weet ook niet wat er precies aan de hand was.

Antonelli begon sterk aan het seizoen, en reisde ook naar Barcelona af als de grote favoriet. In de eerste vrije training stond Antonelli zijn auto af aan rookie Frederik Vesti, en hij nam zelfs eventjes plaats op de tribune. In de tweede training mocht Antonelli weer plaatsnemen in zijn auto, en hij merkte direct dat hij het lastig had. Hij kwam niet verder dan de vijfde tijd, en moest ruim een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Lando Norris.

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Hoe was het gevoel?

Antonelli had het zwaar, zo legde hij na afloop uit aan F1 TV: "Nou ja, het was best lastig, vooral over één ronde. Het werkvenster is zo klein hier en de banden worden heel erg snel warm. Dat maakt het lastig om de juiste balans te vinden. Met maar één rondje per bandenset is dat lastig, maar over het algemeen denk ik dat we sowieso nog wel wat werk moeten verrichten."

Dat betekent echter niet dat Antonelli's zelfvertrouwen in zijn schoenen is gezakt: "Aan de andere kant heb ik er best wel veel vertrouwen in, vooral richting de zaterdag. Mijn lange run was goed in de training, dus dat is denk ik wel positief. Ik kijk echt wel uit naar de zaterdag, en ik ben benieuwd naar de aanpassingen die we kunnen doorvoeren."

Wat was er aan de hand met de remmen?

Antonelli klaagde over de boordradio ook over problemen met zijn remmen, maar daar hoeft niemand zich zorgen over te maken: "Dat is in principe gewoon standaard, op vrijdag gebruiken we meestal een eerder gebruikte set remmen. Dat wordt in ieder geval geen probleem als we er voor zaterdag wat nieuws in gooien."

Larry Perkins

Posts: 65.722

Omdat Kimi vt1 had overgeslagen moest hij met dezelfde afstelling als die van zijn aimabele teamgenoot uit King’s Lynn beginnen, morgen gooit de strijdlustige Italiaan uit Bologna de bull om scoort weer een poleposition...

  • 1
  • 12 jun 2026 - 20:35
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.722

    Omdat Kimi vt1 had overgeslagen moest hij met dezelfde afstelling als die van zijn aimabele teamgenoot uit King’s Lynn beginnen, morgen gooit de strijdlustige Italiaan uit Bologna de bull om scoort weer een poleposition...

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 20:35
    • Bertrand Gachot

      Posts: 833

      @Larry dat zijn mooie woorden!, wil je misschien aspirant lid worden van de Woody63 fanclub afdeling Baskenland?

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 20:58
    • De Vogel is Geland

      Posts: 934

      Ik heb Kimi nog niet om zinnige afstelling quotes kunnen betrappen

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 21:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 30
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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