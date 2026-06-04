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Marko verloor motivatie na mislukte comeback Verstappen

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Marko verloor motivatie na mislukte comeback Verstappen

Helmut Marko onthult dat hij vorig jaar zijn motivatie kwijt raakte toen Max Verstappen net naast de wereldtitel greep. Marko stopte eind vorig jaar als Red Bull-adviseur, en volgt Verstappen en het team nu vanaf een afstandje. Hij geniet van zijn vrije tijd, maar de sport kan hem niet loslaten.

Marko gold jarenlang als één van de meest invloedrijke mensen in de Formule 1-wereld. Bij Red Bull was hij een vertrouweling van de Verstappens, en zijn vertrek kwam eind vorig jaar dan ook hard aan. Verstappen heeft echter meerdere keren laten weten dat hij nog altijd contact heeft met Marko, en de ervaren Oostenrijker laat de sport niet zomaar los.

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Hoe kijkt Marko naar de huidige staat van de sport?

Toen Verstappen eind vorig jaar net naast de wereldtitel greep, zorgde dat voor veel teleurstelling bij Marko. In een interview met OE24 is Marko eerlijk als hij wordt gevraagd hoe zijn raceweekenden er nu uitzien: "Het is veel relaxter dan ik had verwacht. Naast mijn nieuwe projecten hier in Graz, houd ik me alleen nog bezig met de kwalificaties en de races. Ik kan namelijk moeilijk echt enthousiast worden over de nieuwe regels. Hoewel ze nu zijn aangepast, zien we nog lang niet de races die ik gewend ben en die de fans willen zien."

Hoe verloor Marko zijn motivatie?

Marko heeft dan ook het gevoel dat hij op het juiste moment is gestopt bij Red Bull: "Ik wilde echt dolgraag die vijfde wereldtitel winnen met Max, maar toen dat niet lukte, was mijn enthousiasme echt verdwenen. Maar je hebt dat enthousiasme wel nodig om echt succesvol te zijn in de Formule 1-wereld. Je moet al dat andere immers aan de kant kunnen zetten."

Marko was daar heel goed in, maar merkt nu dat een leven in een lagere versnelling ook fijn is: "Het constante reizen bijvoorbeeld, daar stoorde ik me nooit aan. Maar nu pas realiseer ik me hoe prettig het leven is als je niet constant van de ene vlucht naar de andere hoeft te rennen en niet eeuwig in een soort sleur zit."

Gewone fan

De Oostenrijker kan alles nu op zijn gemakje volgen, en dat bevalt hem goed: "Nu ben ik een gewone fan en ik ben veel meer ontspannen. Het begint ermee dat ik in de ochtend na het opstaan veel langer in de badkamer kan blijven hangen!"

gridiron

Posts: 3.482

Hij heeft misschien de titel niet gepakt maar zijn come-back kan je toch moeilijk mislukt nemen.

  • 1
  • 4 jun 2026 - 12:05
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • gridiron

    Posts: 3.483

    Hij heeft misschien de titel niet gepakt maar zijn come-back kan je toch moeilijk mislukt nemen.

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 12:05
  • Pietje Bell

    Posts: 35.097

    Maar ff hier:

    Lucho Yoma
    @LucianoYoma
    ·
    1 u
    The FIA #MonacoGP Race Stewards

    Garry Connelly Alwéér.
    Tanja Geilhausen
    Derek Warwick - DRIVER REPRESENTATIVE
    Jean-Francois Calmes - NATIONAL STEWARD

    De meeste coureurs (19) geven al interviews. Max die het dichtstbij woont, hij kan er
    lopend naar toe, is er natuurlijk nog weer niet. Leclerc wel.
    De meeste coureurs moesten per boot, maar Lewis kwam op zijn motor.

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 12:22
  • Bertrand Gachot

    Posts: 723

    Beste koppenmaker, pas toch AUB een beetje op, met deze kop lijkt het net of het de "schuld / onvermogen" was van de bijkans heilige MV, dit trekken "ze" hier niet.

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 13:18
    • Pietje Bell

      Posts: 35.097

      Stop toch eens met provoceren! Net ook al Kimi in Q2 in de vangrail wensen!
      Je weet dat hier veel Max en Kimi fans zitten.
      Ga anders lekker naar een Belgisch forum.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 14:11

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1
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3
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106
4
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57
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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