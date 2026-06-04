Helmut Marko onthult dat hij vorig jaar zijn motivatie kwijt raakte toen Max Verstappen net naast de wereldtitel greep. Marko stopte eind vorig jaar als Red Bull-adviseur, en volgt Verstappen en het team nu vanaf een afstandje. Hij geniet van zijn vrije tijd, maar de sport kan hem niet loslaten.

Marko gold jarenlang als één van de meest invloedrijke mensen in de Formule 1-wereld. Bij Red Bull was hij een vertrouweling van de Verstappens, en zijn vertrek kwam eind vorig jaar dan ook hard aan. Verstappen heeft echter meerdere keren laten weten dat hij nog altijd contact heeft met Marko, en de ervaren Oostenrijker laat de sport niet zomaar los.

Hoe kijkt Marko naar de huidige staat van de sport?

Toen Verstappen eind vorig jaar net naast de wereldtitel greep, zorgde dat voor veel teleurstelling bij Marko. In een interview met OE24 is Marko eerlijk als hij wordt gevraagd hoe zijn raceweekenden er nu uitzien: "Het is veel relaxter dan ik had verwacht. Naast mijn nieuwe projecten hier in Graz, houd ik me alleen nog bezig met de kwalificaties en de races. Ik kan namelijk moeilijk echt enthousiast worden over de nieuwe regels. Hoewel ze nu zijn aangepast, zien we nog lang niet de races die ik gewend ben en die de fans willen zien."

Hoe verloor Marko zijn motivatie?

Marko heeft dan ook het gevoel dat hij op het juiste moment is gestopt bij Red Bull: "Ik wilde echt dolgraag die vijfde wereldtitel winnen met Max, maar toen dat niet lukte, was mijn enthousiasme echt verdwenen. Maar je hebt dat enthousiasme wel nodig om echt succesvol te zijn in de Formule 1-wereld. Je moet al dat andere immers aan de kant kunnen zetten."

Marko was daar heel goed in, maar merkt nu dat een leven in een lagere versnelling ook fijn is: "Het constante reizen bijvoorbeeld, daar stoorde ik me nooit aan. Maar nu pas realiseer ik me hoe prettig het leven is als je niet constant van de ene vlucht naar de andere hoeft te rennen en niet eeuwig in een soort sleur zit."

Gewone fan

De Oostenrijker kan alles nu op zijn gemakje volgen, en dat bevalt hem goed: "Nu ben ik een gewone fan en ik ben veel meer ontspannen. Het begint ermee dat ik in de ochtend na het opstaan veel langer in de badkamer kan blijven hangen!"