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Marko legt uit waarom Verstappen 'te moeilijk' is voor Mercedes

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Marko legt uit waarom Verstappen 'te moeilijk' is voor Mercedes

Helmut Marko begrijpt wel dat er weer veel interesse is in de diensten van Max Verstappen. De voormalig Red Bull-adviseur wijst de sterke punten van Verstappen aan, en legt uit waarom niet iedereen altijd even blij is met de viervoudig wereldkampioen. Hij wijst naar Verstappens openheid.

Verstappen staat ook dit jaar weer in het middelpunt van de aandacht in de Formule 1-wereld. Hij is niet tevreden met de nieuwe motorregels, en liet zelfs doorschemeren dat hij gaat stoppen als er niet snel iets verandert. Daarnaast is ook zijn toekomst weer het onderwerp van gesprek, en wordt zijn naam weer genoemd bij Mercedes. Het is nooit saai rondom Verstappen, en voorafgaand aan het raceweekend in Barcelona gingen er weer veel verhalen rond.

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'Dat kost je anders tientallen miljoenen'

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko is nog altijd enorm onder de indruk. Bij F1-Insider legt hij weer eens uit waarom Verstappen zo goed is: "Max is in staat om in elke ronde van de race op de limiet te rijden. Niemand anders kan dat. De grote namen weten dit, en niet alleen die van Red Bull. We hebben het hier ongeveer over drie tienden van een seconde per ronde dat Max sneller kan zijn dan wie dan ook."

Marko stelt dat dit vooral in de races het verschil kan maken: "In een race van zestig rondjes komt dat neer op een voordeel van ongeveer achttien seconden. Als je dat voordeel in technologie zou moeten investeren, dan zou je het over tientallen miljoenen hebben."

Waarom de FIA moeite heeft met Verstappen

Verstappen wordt deze week weer in verband gebracht met Mercedes, maar het is de vraag of ze daar zo blij zouden zijn met zijn openheid. Marko vindt ook dit een sterk punt van Verstappen: "Max is altijd open en direct. Zo heeft zijn vader hem opgevoed. Hij is eigenlijk het beste rolmodel dat jongeren kunnen hebben, omdat hij laat zien hoe belangrijk het is om altijd voor je waarden te blijven staan. Maar in de Formule 1 geven ze tegenwoordig liever de voorkeur aan coureurs die schitteren op sociale media en die veel praten zonder echt iets te zeggen."

Marko zag dat begin dit jaar weer gebeuren: "Max bekritiseerde de nieuwe regels bijvoorbeeld al in een heel vroeg stadium. De andere coureurs zijn het wel met hem eens. Ze zeggen dat alleen niet in het openbaar. De eerlijkheid van Max is daarom een doorn in het oog van de meeste mensen, inclusief de marketingafdeling van de Formule 1 en de FIA."

919

Posts: 4.429

Mwoah, dat is dan ook wel makkelijk invulling geven. Gek genoeg was hij ook niet op zijn mondje gevallen vóór hij die die 4 titels op zak had, ik zie dus eigenlijk geen verandering sinds hij die titels binnen heeft. Jij wel?

  • 12
  • 11 jun 2026 - 12:07
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Mercedes Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (7)

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  • Dale U

    Posts: 1.946

    Hypocrisie heb je altijd, je kunt wel lekker praten als je 4 titels achter je naam hebt en financieel onafhankelijk bent. Max is wel altijd eerlijk, dat wel.....

    • + 2
    • 11 jun 2026 - 11:38
    • 919

      Posts: 4.429

      Mwoah, dat is dan ook wel makkelijk invulling geven. Gek genoeg was hij ook niet op zijn mondje gevallen vóór hij die die 4 titels op zak had, ik zie dus eigenlijk geen verandering sinds hij die titels binnen heeft. Jij wel?

      • + 12
      • 11 jun 2026 - 12:07
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.404

    "Marko vindt ook dit een sterk punt van Verstappen: "Max is altijd open en direct. Zo heeft zijn vader hem opgevoed."

    Ja, laten we het eens hebben over de opvoeding van Max door zijn vader.

    Achterlaten bij benzinestations, Max mee in het bos nemen en hem vastbinden aan 'n boom, volop klappen tegen zijn achterhoofd geven....en zonder eten naar bed sturen.

    Heeft zijn aanpak gezorgd voor de beste coureur (aller tijden)....jazeker!!

    • + 2
    • 11 jun 2026 - 11:42
    • gridiron

      Posts: 3.505

      Het typische rolmodel .....

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 12:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.404

      Het bewijst weer eens dat slaag het beste is voor de opvoeding gridiron.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 13:07
  • AnalizeThis

    Posts: 85

    Kan iemand mij vertellen waar in het artikel ik kan lezen waarom Marko vindt dat Verstappen te moeilijk is voor Merc?

    • + 9
    • 11 jun 2026 - 12:54
    • monzaron

      Posts: 1.023

      Misschien ergens tussen de regels door 🤔

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 14:16

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Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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