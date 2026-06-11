Helmut Marko begrijpt wel dat er weer veel interesse is in de diensten van Max Verstappen. De voormalig Red Bull-adviseur wijst de sterke punten van Verstappen aan, en legt uit waarom niet iedereen altijd even blij is met de viervoudig wereldkampioen. Hij wijst naar Verstappens openheid.

Verstappen staat ook dit jaar weer in het middelpunt van de aandacht in de Formule 1-wereld. Hij is niet tevreden met de nieuwe motorregels, en liet zelfs doorschemeren dat hij gaat stoppen als er niet snel iets verandert. Daarnaast is ook zijn toekomst weer het onderwerp van gesprek, en wordt zijn naam weer genoemd bij Mercedes. Het is nooit saai rondom Verstappen, en voorafgaand aan het raceweekend in Barcelona gingen er weer veel verhalen rond.

'Dat kost je anders tientallen miljoenen'

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko is nog altijd enorm onder de indruk. Bij F1-Insider legt hij weer eens uit waarom Verstappen zo goed is: "Max is in staat om in elke ronde van de race op de limiet te rijden. Niemand anders kan dat. De grote namen weten dit, en niet alleen die van Red Bull. We hebben het hier ongeveer over drie tienden van een seconde per ronde dat Max sneller kan zijn dan wie dan ook."

Marko stelt dat dit vooral in de races het verschil kan maken: "In een race van zestig rondjes komt dat neer op een voordeel van ongeveer achttien seconden. Als je dat voordeel in technologie zou moeten investeren, dan zou je het over tientallen miljoenen hebben."

Waarom de FIA moeite heeft met Verstappen

Verstappen wordt deze week weer in verband gebracht met Mercedes, maar het is de vraag of ze daar zo blij zouden zijn met zijn openheid. Marko vindt ook dit een sterk punt van Verstappen: "Max is altijd open en direct. Zo heeft zijn vader hem opgevoed. Hij is eigenlijk het beste rolmodel dat jongeren kunnen hebben, omdat hij laat zien hoe belangrijk het is om altijd voor je waarden te blijven staan. Maar in de Formule 1 geven ze tegenwoordig liever de voorkeur aan coureurs die schitteren op sociale media en die veel praten zonder echt iets te zeggen."

Marko zag dat begin dit jaar weer gebeuren: "Max bekritiseerde de nieuwe regels bijvoorbeeld al in een heel vroeg stadium. De andere coureurs zijn het wel met hem eens. Ze zeggen dat alleen niet in het openbaar. De eerlijkheid van Max is daarom een doorn in het oog van de meeste mensen, inclusief de marketingafdeling van de Formule 1 en de FIA."