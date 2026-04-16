user icon
icon

Sky Sports-panel ziet Verstappen op zinkend Red Bull-schip

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull Racing staat voor een cruciale periode. Na een reeks opvallende vertrekkers binnen het team klinkt er steeds meer kritiek op het beleid in Milton Keynes. Volgens Sky Sports-analist Karun Chandhok is het duidelijk: de Oostenrijkse renstal moet ingrijpen om de leegloop te stoppen.

De recente aankondiging dat Gianpiero ‘GP’ Lambiase vanaf 2028 de overstap maakt naar McLaren, is het volgende hoofdstuk in een zorgwekkende trend voor Red Bull.

Meer over Red Bull Racing Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

‘Red Bull moet ingrijpen na leegloop’

Volgens Chandhok is er meer aan de hand dan alleen sportieve prestaties. “Als je naar vorig seizoen kijkt, zag je een team dat nog steeds races won en zelfs één van de snelste auto’s had”, legt hij uit op het Britse medium. “Toch vertrekken er mensen. Dat zegt genoeg: succes op de baan alleen is blijkbaar niet meer voldoende.”

De analist wijst op een bredere verandering binnen het team. “Er lijkt iets verschoven te zijn in de cultuur. Voor Laurent Mekies en de leiding in Oostenrijk ligt er nu een duidelijke opdracht: hoe stop je deze leegloop en hoe maak je het team weer aantrekkelijk voor toptalent?”, klinkt het. Daarbij ziet hij een duidelijke richting. “Op dit moment moet je kijken naar teams als Mercedes, zij zetten de standaard. Wil je opnieuw bouwen, dan moet je daar mensen vandaan halen.”

Domino-effect dreigt voor Red Bull

Chandhok waarschuwt dat het vertrek van sleutelpersonen een kettingreactie kan veroorzaken. “Topmensen trekken andere topmensen aan, zo werkt het nu eenmaal in de Formule 1”, stelt hij. “Hoe lang duurt het voordat iemand als Lambiase oud-collega’s begint te bellen en hen overtuigt om ook die stap te zetten? Voor je het weet, brokkelt de kern van je team af.”

Ook commentator David Croft ziet een zorgwekkende ontwikkeling. “Het gaat niet alleen om de grote namen die vertrekken, maar ook om de mensen daaronder”, zegt hij. “Het zijn geen mensen die vluchten voor een zinkend schip, maar wel mensen die denken dat hun toekomst elders ligt. Dat was jarenlang ondenkbaar bij Red Bull.”

Volgens Croft zit het team momenteel in een dip en is actie noodzakelijk. “Red Bull heeft pieken en dalen gekend, maar dit voelt als een neerwaartse fase. Ze zullen moeten heropbouwen en misschien wel uitpakken met een grote naam om het tij te keren. Alleen is de vraag: wie haal je binnen?”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Karun Chandhok Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.646

    Is van alle tijden en bij alle teams na succes het geval en dus ook nu bij RedBull.
    Loyaliteit is eindig uiteraard.

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 18:01
  • Need5Speed

    Posts: 3.691

    Sky Sports kan het weten, ervaring met zinkende schepen hebben ze daar genoeg.

    • + 1
    • 16 apr 2026 - 18:15
    • Larry Perkins

      Posts: 64.378

      En Max heeft nog altijd zijn super luxe jacht als back-up...

      • + 0
      • 16 apr 2026 - 18:40
  • Larry Perkins

    Posts: 64.378

    Weer een stukje uit de podcast...

    What Lambiase leaving Red Bull means for Max Verstappen & Formula 1 | F1 Show Podcast
    (1.02,22)

    https://youtu.be/Zre0zig4VIg

    0:00 - No F1, but The Masters
    2:45 - F1 returning to India?
    4:40 - GP leaving a sign Max is leaving?
    16:30 - Culture issue at Red Bull?
    19:10 - What's going on at Audi & Aston Martin?
    24:30 - Could Christian Horner return?
    28:15 - F1 regulations changing?
    38:20 - Can Kimi Antonelli win the championship?
    44:30 - Is Lewis Hamilton in for a better year?
    49:25 - Who else has impressed?
    57:30 - Behind the scenes with the SSF1 team!

    (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 18:37
  • StevenQ

    Posts: 10.411

    Vreemd, toen het slecht ging met Mercedes heeft de Britse pers het nooit over een "zinkend schip" gehad, het gaat nu even wat minder maar Red Bull heeft genoeg middelen om er weer bovenop te komen net als Mercedes nu

    • + 4
    • 16 apr 2026 - 18:41
    • Bertrand Gachot

      Posts: 484

      In het Engels kennen ze deze uitdrukking ook niet, ze hebben daar “ London bridge is falling down “

      • + 0
      • 16 apr 2026 - 18:46
  • Supa

    Posts: 2.693

    Als Horner nog ff wacht, kan hij het team kopen

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 21:57

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar