Red Bull Racing staat voor een cruciale periode. Na een reeks opvallende vertrekkers binnen het team klinkt er steeds meer kritiek op het beleid in Milton Keynes. Volgens Sky Sports-analist Karun Chandhok is het duidelijk: de Oostenrijkse renstal moet ingrijpen om de leegloop te stoppen.

De recente aankondiging dat Gianpiero ‘GP’ Lambiase vanaf 2028 de overstap maakt naar McLaren, is het volgende hoofdstuk in een zorgwekkende trend voor Red Bull.

‘Red Bull moet ingrijpen na leegloop’

Volgens Chandhok is er meer aan de hand dan alleen sportieve prestaties. “Als je naar vorig seizoen kijkt, zag je een team dat nog steeds races won en zelfs één van de snelste auto’s had”, legt hij uit op het Britse medium. “Toch vertrekken er mensen. Dat zegt genoeg: succes op de baan alleen is blijkbaar niet meer voldoende.”

De analist wijst op een bredere verandering binnen het team. “Er lijkt iets verschoven te zijn in de cultuur. Voor Laurent Mekies en de leiding in Oostenrijk ligt er nu een duidelijke opdracht: hoe stop je deze leegloop en hoe maak je het team weer aantrekkelijk voor toptalent?”, klinkt het. Daarbij ziet hij een duidelijke richting. “Op dit moment moet je kijken naar teams als Mercedes, zij zetten de standaard. Wil je opnieuw bouwen, dan moet je daar mensen vandaan halen.”

Domino-effect dreigt voor Red Bull

Chandhok waarschuwt dat het vertrek van sleutelpersonen een kettingreactie kan veroorzaken. “Topmensen trekken andere topmensen aan, zo werkt het nu eenmaal in de Formule 1”, stelt hij. “Hoe lang duurt het voordat iemand als Lambiase oud-collega’s begint te bellen en hen overtuigt om ook die stap te zetten? Voor je het weet, brokkelt de kern van je team af.”

Ook commentator David Croft ziet een zorgwekkende ontwikkeling. “Het gaat niet alleen om de grote namen die vertrekken, maar ook om de mensen daaronder”, zegt hij. “Het zijn geen mensen die vluchten voor een zinkend schip, maar wel mensen die denken dat hun toekomst elders ligt. Dat was jarenlang ondenkbaar bij Red Bull.”

Volgens Croft zit het team momenteel in een dip en is actie noodzakelijk. “Red Bull heeft pieken en dalen gekend, maar dit voelt als een neerwaartse fase. Ze zullen moeten heropbouwen en misschien wel uitpakken met een grote naam om het tij te keren. Alleen is de vraag: wie haal je binnen?”