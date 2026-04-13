Karun Chandhok is van mening dat McLaren een behoorlijke slag heeft geslagen met het vastleggen van Gianpiero Lambiase. De race-ingenieur van Max Verstappen gaat naar McLaren in 2028 en het contract van de viervoudig wereldkampioen loopt dan af. Wat de Nederlander gaat doen is nog niet bekend.

Lambiase gaat na jaren samenwerking met Verstappen het team van Red Bull Racing verlaten voor een positie bij McLaren. Volgens geruchten gaat de ingenieur zelfs teambaas worden en Andrea Stella vervangen, die op zijn beurt naar Ferrari zou gaan.

Chandhok is fan van Lambiase

Zelf was Chandhok in 2010 en 2011 actief in de Formule 1, maar hij is momenteel presentator en analist bij Sky Sports. Op zijn X-account schrijft de oud-coureur dat hij de transfer van McLaren erg goed vindt. "Wat een coup voor McLaren. GP is niet alleen een geweldige ingenieur, maar ook een toffe kerel en een gedreven concurrent. Ik wens hem het allerbeste bij zijn volgende stap."

Lambiase en Verstappen zijn van jong duo uitgegroeid tot één van de meest gevreesde duo's in de Formule 1. Chandhok ziet hoe belangrijk Lambiase kan zijn voor opkomende talenten. "Hij begreep hoe hij Max moest kneden toen hij nog jong was. Hij heeft het beste uit hem kunnen halen naarmate hij volwassener werd", aldus Chandhok.

Gaat Verstappen blijven?

In voormalige interviews vertelde Verstappen dat hij zou vertrekken als Lambiase ging vertrekken. Nu het zo ver is, lijkt de toekomst van de Nederlander onzeker in de Formule 1. De Nederlander heeft wel eens aangegeven niet met iemand anders te willen samenwerken en zijn passie voor de GT3 lijkt zo maar het einde te zijn van de Formule 1-carrière van Max Verstappen. De Nederlander is absoluut geen fan van het huidige reglement en heeft dit seizoen al vaker geklaagd over de regels en de straat waar de Formule 1 zich inslaat.