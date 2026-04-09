'McLaren-teambaas Stella tekent voorcontract bij Ferrari'

De aanstaande overstap van Gianpiero Lambiase van Red Bull naar McLaren heeft voor een geruchtenstroom gezorgd. Wat de rechterhand van Max Verstappen bij McLaren gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk volgt hij Andrea Stella op, die naar verluidt een voorcontract heeft getekend bij Ferrari.

Verstappens race-engineer Lambiase werd al langer in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Nu McLaren zijn nieuwe thuis gaat worden, is het de vraag wat dit gaat betekenen voor de managementstructuur bij de regerend constructeurskampioen. De ervaren Italiaan Andrea Stella is daar sinds eind 2022 de teambaas, en er gaan veel verhalen rond over zijn toekomst.

Wat brengt de toekomst voor Stella?

Volgens sommige geruchten gaat Stella nergens heen, maar vanochtend suggereerde De Telegraaf dat McLaren met de komst van Lambiase voorsorteert op een vertrek van de Italiaanse teambaas. De Limburger-verslaggever Jacky Martens stelt hetzelfde in de podcast Paddock Access: "De ene Italiaan komt naar McLaren, en de andere Italiaan gaat vertrekken. Als Lambiase teambaas wordt, dan moet er iemand vertrekken."

Als er dan wordt gevraagd waar de toekomst van Stella ligt, komt de verslaggever van De Limburger met een duidelijk antwoord: "Volgens mijn informatie heeft Stella al een voorcontract getekend bij Ferrari, en die is heel hot."

Bekend terrein

Voor Stella is Maranello allesbehalve onbekend terrein. De Italiaan werkte veertien jaar bij Ferrari, waar hij meerdere rollen vervulde. Hij was er de performance engineer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, en werkte er later samen met Kimi Räikkönen. Later was hij de race-engineer van Fernando Alonso, waarna hij in 2015 overstapte naar het team van McLaren.

Grote successen bij McLaren

Bij de Britse renstal volgde hij eind 2022 Andreas Seidl op, die de overstap maakte naar Sauber. Onder het bewind van Stella en CEO Zak Brown groeide McLaren weer uit tot een topteam en wonnen ze in 2024 de constructeurstitel. Vorig jaar prolongeerden ze de constructeurstitel, en werden ze wereldkampioen met Lando Norris.

Wat de mogelijke komst van Stella naar Ferrari betekent voor de toekomst van huidig teambaas Frédéric Vasseur, is nog niet bekend.

F1 Nieuws Andrea Stella Ferrari McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.960

    "Wat de rechterhand van Max Verstappen bij McLaren gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk."

    Ik schrok me 'n hoedje....ik dacht dat ik zonder erg zomaar ineens op 'n p*rn*sait zat.

    Wil ik weten wat Max met zijn rechterhand gaat doen??.....welnee..

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 11:32
  • Rimmer

    Posts: 13.220

    Vasseur heeft Ferrari gebracht naar waar ze al waren, eeuwig tweede.
    Ik zou Fred zonder twijfel inwisselen voor Stella. Het is duidelijk dat Stella veel in zijn mars heeft. Maar het kan ook dat het een Fred-Stella constructie wordt zoals de Zak-Stella constructie bij McLaren. In dat geval probeert Ferrari het een keer anders te doen dan normaal en dat kan misschien succesvol blijken. De komende jaren zal Mercedes echter blijven domineren tenzij er iets aan die motoren gedaan gaat worden. Daar kan ook Stella niks aan veranderen.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 11:36

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 22 feb 1971 (55)
  • Geb. plaats Orvieto, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Ferrari
