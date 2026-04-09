De aanstaande overstap van Gianpiero Lambiase van Red Bull naar McLaren heeft voor een geruchtenstroom gezorgd. Wat de rechterhand van Max Verstappen bij McLaren gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk volgt hij Andrea Stella op, die naar verluidt een voorcontract heeft getekend bij Ferrari.

Verstappens race-engineer Lambiase werd al langer in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Nu McLaren zijn nieuwe thuis gaat worden, is het de vraag wat dit gaat betekenen voor de managementstructuur bij de regerend constructeurskampioen. De ervaren Italiaan Andrea Stella is daar sinds eind 2022 de teambaas, en er gaan veel verhalen rond over zijn toekomst.

Wat brengt de toekomst voor Stella?

Volgens sommige geruchten gaat Stella nergens heen, maar vanochtend suggereerde De Telegraaf dat McLaren met de komst van Lambiase voorsorteert op een vertrek van de Italiaanse teambaas. De Limburger-verslaggever Jacky Martens stelt hetzelfde in de podcast Paddock Access: "De ene Italiaan komt naar McLaren, en de andere Italiaan gaat vertrekken. Als Lambiase teambaas wordt, dan moet er iemand vertrekken."

Als er dan wordt gevraagd waar de toekomst van Stella ligt, komt de verslaggever van De Limburger met een duidelijk antwoord: "Volgens mijn informatie heeft Stella al een voorcontract getekend bij Ferrari, en die is heel hot."

Bekend terrein

Voor Stella is Maranello allesbehalve onbekend terrein. De Italiaan werkte veertien jaar bij Ferrari, waar hij meerdere rollen vervulde. Hij was er de performance engineer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, en werkte er later samen met Kimi Räikkönen. Later was hij de race-engineer van Fernando Alonso, waarna hij in 2015 overstapte naar het team van McLaren.

Grote successen bij McLaren

Bij de Britse renstal volgde hij eind 2022 Andreas Seidl op, die de overstap maakte naar Sauber. Onder het bewind van Stella en CEO Zak Brown groeide McLaren weer uit tot een topteam en wonnen ze in 2024 de constructeurstitel. Vorig jaar prolongeerden ze de constructeurstitel, en werden ze wereldkampioen met Lando Norris.

Wat de mogelijke komst van Stella naar Ferrari betekent voor de toekomst van huidig teambaas Frédéric Vasseur, is nog niet bekend.