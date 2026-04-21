Schumacher sprak Jos Verstappen na keiharde uithaal: "Er is geen ruzie"

Ralf Schumacher heeft gereageerd op de felle uitlatingen van Jos Verstappen, die hem recent nog beschuldigde van het verkondigen van ‘bullshit’. De Duitser nuanceert de situatie en stelt dat de plooien inmiddels zijn gladgestreken, al blijft hij kritisch op de gang van zaken rond Max Verstappen en Red Bull Racing.

Volgens Schumacher speelt er meer binnen het team dan enkel sportieve tegenvallers, zeker nu de druk toeneemt in een moeizame start van 2026.

Schumacher: ‘Max mist een rol als die van Marko’

De voormalig F1-coureur ziet een belangrijk verschil met eerdere jaren bij Red Bull. Volgens hem ontbreekt een duidelijke buffer rond Verstappen. “Ik heb het gevoel dat Max nu te vaak naar voren wordt geschoven als het gezicht van alles wat er speelt”, klinkt het in de podcast Backstage Boxengasse. “Van buitenaf bekeken vind ik niet dat dat volledig zijn rol zou moeten zijn.”

Schumacher wijst daarbij nadrukkelijk naar Helmut Marko. “Voorheen had je iemand als Marko die veel uitleg gaf en het verhaal naar buiten bracht. Nu komt dat bijna volledig bij Max terecht en dat is niet ideaal in zo’n fase.”

‘Geen ruzie, maar wel emotie bij Jos Verstappen’

De Duitser bevestigt dat hij na de kritiek contact heeft gehad met Jos Verstappen. “We hebben elkaar gesproken en dat ging gewoon netjes”, legt hij uit. “Hij maakte duidelijk dat hij er anders naar kijkt, maar er was geen sprake van ruzie.”

Schumacher toont zelfs begrip voor de reactie van Verstappen senior. “Hij zit in een lastige situatie. Na al die successen moet hij zich nu ineens verantwoorden en dat doet iets met iemand. Hij is gewoon emotioneel en soms wat sneller geraakt, dat hoort erbij.”

Volgens Schumacher speelt er mogelijk meer op de achtergrond. “Misschien voelt hij zich extra betrokken of zelfs persoonlijk aangesproken, dat kan. Maar uiteindelijk is het geen groot probleem, alles is weer oké.”

De Duitser sluit af met begrip voor de situatie binnen Red Bull. “Het is nu simpelweg makkelijker om te praten als je wint. In zo’n moeilijke periode ligt alles gevoeliger. En laten we eerlijk zijn: er staat daar een heropbouw te wachten, dat maakt het alleen maar ingewikkelder.”

Larry Perkins

Posts: 64.456

Ome Ralf: "Alles is weer oké.”

"Dus binnenkort kom ik weer met de volgende bullshit", aldus Ralf.

  • 2
  • 21 apr 2026 - 16:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ralf Schumacher Jos Verstappen Red Bull Racing

    • + 2
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.062

    "Schumacher sprak Jos Verstappen na keiharde uithaal: "Er is geen ruzie".

    Maar als je naar die foto van ome Ralf kijkt heeft hij die zonnebril niet voor niets op....hij zal wel 'n paar knallen tegen z'n ogen hebben gehad van Jos.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

