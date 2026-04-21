Marko ziet Verstappen worstelen: "Heb geen contact met Max"

Het zijn zware tijden voor Max Verstappen en Red Bull Racing in de Formule 1. Na de eerste drie races dit seizoen lijkt de achterstand op Mercedes, Ferrari en wellicht ook McLaren te groot en zit een vijfde wereldtitel er hoogstwaarschijnlijk niet in. Voormalig adviseur en ontdekker van de Nederlander, Helmut Marko, heeft maar te doen met de viervoudig wereldkampioen. 

Afgelopen winter vertrok Marko na twee decennia trouwe dienst bij het F1-team van Red Bull, maar is nog nauw verbonden met het Oostenrijkse merk. De 82-jarige is niet meer dicht bij het vuur, maar geeft zelf aan alles nog nadrukkelijk op de voet te volgen. 

Marko keek naar GT3-avontuur van Verstappen 

Afgelopen weekend vertoefde Verstappen op de Nürburgring Nordschleife. In een wagen van Mercedes bereidde de viervoudig wereldkampioen zich voor voor de 24 uurs-race op het legendarische circuit in Duitsland. Ook Marko keek mee naar zijn voormalig pupil. "Ik kijk naar alles op internet", zo bevestigde hij in gesprek met OE24. "Het is altijd indrukwekkend hoe ze door het veld ploegen." 

Verstappen zelf benadrukte dat het in de GT3 veel puurder is om te racen dan in de Formule 1. Voor hem is het gas geven een heerlijke uitlaatklep ten opzichte van het managen van de batterij die tegenwoordig de boventoon lijkt te voeren in de motor van zijn RB22. "Dat was net als vorig jaar", concludeerde Marko toen hem werd voorgeschoteld dat de Nederlander de GT3 eigenlijk leuker vindt. 

'Ik heb nu helemaal geen contact met Max'

Marko keek met lede ogen toe hoe Verstappen in Australië, China en Japan geen enkele kans maakte op een podiumplek. Er wordt veel gespeculeerd over de toekomst van de 28-jarige, maar Marko liet weten niet gesproken te hebben. "Nee, daarom kan ik geen berichten van hem geven", zo vervolgde hij. "Ik ben te ver weg om het goed in te schatten. Van buitenaf geef ik geen advies." 

Afgelopen jaar kenden Verstappen en Red Bull een spectaculaire inhaalslag op McLaren. Op slechts twee punten verschil van Lando Norris grepen zij naast de wereldtitel in de laatste race van 2025 in Abu Dhabi. Marko - optimistisch als hij is - hoopt op hetzelfde scenario. "Je lijdt met het hele team. Maar laten we hopen op de traditie dat het, net als in het verleden, ook deze keer om wordt gedraaid." 

Reacties (1)

  • Dale U

    Posts: 1.886

    Dan wel, dan niet, wekelijks contact, dan niet, is er geen F1 dan is komkomertijd, helaas doe ik aan mee. Alleen de vergadering was een beetje interessant.

    • 21 apr 2026 - 17:16

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

