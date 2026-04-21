Max Verstappen blijft hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. Volgens oud-coureur Riccardo Patrese ligt de toekomst van de Nederlander volledig in zijn eigen handen en kan hij zonder moeite bij elk topteam instappen. De uitspraken voeden de geruchtenmolen rond Verstappen, die bij Red Bull Racing momenteel met een tegenvallende RB22 rijdt.

Patrese ziet dat Verstappen in een unieke positie zit binnen de sport. De Italiaan benadrukt dat teams zich zonder aarzelen zouden aanpassen als de viervoudig wereldkampioen zich op de markt begeeft.

‘Als Verstappen wil, maakt elk team ruimte’

Volgens Patrese is het simpel: als Verstappen besluit te vertrekken, volgt de rest vanzelf. “Er wordt veel gespeculeerd, maar als Max echt een stap wil zetten, dan is dat zo geregeld. Teams staan in de rij en zullen zonder twijfel een zitje vrijmaken. Kijk naar McLaren: daar zou iemand als Piastri zomaar plaats moeten maken. En bij Mercedes? Dan komt Russell onder druk te staan, zeker met Antonelli die zich al nadrukkelijk laat zien.”

De oud-coureur denkt zelfs dat Ferrari zich flexibel zou opstellen als Verstappen interesse toont. “Zelfs Ferrari zou schuiven. Ze hebben vooruitgang geboekt en lijken stabieler, maar als Max beschikbaar is, verandert de situatie meteen. Dan gaan ze intern kijken hoe ze hem kunnen inpassen, want hij vergroot direct je kans op succes.”

Toekomst Verstappen zorgt voor kettingreactie

De recente ontwikkelingen bij Red Bull dragen alleen maar bij aan de onzekerheid. Het vertrek van Gianpiero Lambiase en de matige prestaties van de RB22 zetten de deur op een kier voor een mogelijk vertrek. Volgens Patrese kan dat grote gevolgen hebben voor de hele rijdersmarkt.

“Alles begint bij zijn beslissing,” stelt hij. “Zodra hij een keuze maakt, komt de hele puzzel in beweging. Teams moeten schakelen, coureurs verliezen hun plek en er ontstaat een domino-effect. Verstappen bepaalt in feite hoe de markt zich gaat vormen.”

Daarmee onderstreept Patrese wat al langer speelt: de toekomst van Verstappen is niet alleen belangrijk voor hemzelf, maar voor de complete Formule 1-grid. Eén beslissing kan het speelveld volledig herschikken.