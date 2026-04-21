user icon
icon

Verstappen heeft teams voor het uitkiezen: "Ferrari maakt een plekje vrij"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen heeft teams voor het uitkiezen: "Ferrari maakt een plekje vrij"

Max Verstappen blijft hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. Volgens oud-coureur Riccardo Patrese ligt de toekomst van de Nederlander volledig in zijn eigen handen en kan hij zonder moeite bij elk topteam instappen. De uitspraken voeden de geruchtenmolen rond Verstappen, die bij Red Bull Racing momenteel met een tegenvallende RB22 rijdt.

Patrese ziet dat Verstappen in een unieke positie zit binnen de sport. De Italiaan benadrukt dat teams zich zonder aarzelen zouden aanpassen als de viervoudig wereldkampioen zich op de markt begeeft.

‘Als Verstappen wil, maakt elk team ruimte’

Volgens Patrese is het simpel: als Verstappen besluit te vertrekken, volgt de rest vanzelf. “Er wordt veel gespeculeerd, maar als Max echt een stap wil zetten, dan is dat zo geregeld. Teams staan in de rij en zullen zonder twijfel een zitje vrijmaken. Kijk naar McLaren: daar zou iemand als Piastri zomaar plaats moeten maken. En bij Mercedes? Dan komt Russell onder druk te staan, zeker met Antonelli die zich al nadrukkelijk laat zien.”

De oud-coureur denkt zelfs dat Ferrari zich flexibel zou opstellen als Verstappen interesse toont. “Zelfs Ferrari zou schuiven. Ze hebben vooruitgang geboekt en lijken stabieler, maar als Max beschikbaar is, verandert de situatie meteen. Dan gaan ze intern kijken hoe ze hem kunnen inpassen, want hij vergroot direct je kans op succes.”

Toekomst Verstappen zorgt voor kettingreactie

De recente ontwikkelingen bij Red Bull dragen alleen maar bij aan de onzekerheid. Het vertrek van Gianpiero Lambiase en de matige prestaties van de RB22 zetten de deur op een kier voor een mogelijk vertrek. Volgens Patrese kan dat grote gevolgen hebben voor de hele rijdersmarkt.

“Alles begint bij zijn beslissing,” stelt hij. “Zodra hij een keuze maakt, komt de hele puzzel in beweging. Teams moeten schakelen, coureurs verliezen hun plek en er ontstaat een domino-effect. Verstappen bepaalt in feite hoe de markt zich gaat vormen.”

Daarmee onderstreept Patrese wat al langer speelt: de toekomst van Verstappen is niet alleen belangrijk voor hemzelf, maar voor de complete Formule 1-grid. Eén beslissing kan het speelveld volledig herschikken.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Riccardo Patrese Ferrari Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.241

    Toto wil Max en daarvoor zou hij Kimi aan de kant schuiven die dan meteen door Ferrari wordt weggekocht.
    Hij kan ook Sjors de zak geven die daana naar RBR of evt Ferrari kan.
    Ferrari schuift Lewis aan de kant als Max wil komen en Lewis kan dan naar RBR of er helemaal mee stoppen.
    McLaren zou nog voor Max kunnen gaan en dat zou betekenen dat Oscar naar RBR kan.
    Heel veel andere opties of constructies zie ik eigenlijk niet.
    AM is een doodlopend spoor met een waardeloze Honda motor en die gek Stroll die een zware angstcultuur creëert en belachelijke Lance censuur hanteert.

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 12:13

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar