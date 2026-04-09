Nog meer transfernieuws in Formule 1: ook Mercedes-kopstuk vertrekt

Nog meer transfernieuws in Formule 1: ook Mercedes-kopstuk vertrekt

Dan Milner heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt. De voormalig Chief Engineer Research & Development van Mercedes vertrekt definitief bij de Zilverpijlen en zet zijn carrière voort bij Williams. Milner was jarenlang een vaste waarde binnen de organisatie van het team uit Brackley.

De Brit kondigde eerder dit jaar al aan dat hij na een lange periode in Brackley een nieuwe stap wilde zetten. Inmiddels is duidelijk geworden waar die toekomst ligt: Milner gaat aan de slag als Chief Engineer of Vehicle Technology bij het team uit Grove.

Meer over Mercedes Mercedes sterk afgeraden Verstappen te contracteren

Mercedes sterk afgeraden Verstappen te contracteren

7 apr
 Russell ontvangt harde kritiek: "Hij speelt een rol"

Russell ontvangt harde kritiek: "Hij speelt een rol"

6 apr

Milner kiest na twintig jaar voor nieuwe uitdaging

Milner werkte zo’n twintig jaar bij Mercedes en was daar een vaste waarde binnen de technische afdeling. Begin dit jaar liet hij al weten dat hij het team zou verlaten en zich in een periode van gardening leave bevond.

Nu is ook zijn volgende bestemming bekend. “Na twintig jaar in Brackley voelt dit als het juiste moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, klinkt het. “Williams heeft een helder en ambitieus plan om weer stappen vooruit te zetten.”

Met die keuze sluit Milner zich aan bij een team dat de afgelopen jaren bezig is met een geleidelijke opmars richting de middenmoot en daar voorbij.

"Mijn ervaring inzetten om prestaties te versnellen"

Bij Williams krijgt Milner een sleutelrol in de verdere ontwikkeling van de auto. Als Chief Engineer of Vehicle Technology moet hij zijn stempel drukken op de technische koers van het team.

“Ik ben enorm enthousiast om hier te beginnen”, aldus Milner. “Ik wil mijn ervaring gebruiken om de ontwikkeling te versnellen en ideeën daadwerkelijk om te zetten in prestaties op het circuit.”

De Brit kan niet wachten om aan de slag te gaan bij zijn nieuwe werkgever. “Ik kijk ernaar uit om het team te leren kennen en samen stappen te zetten richting betere resultaten.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Mercedes Williams

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 673

    Toto of zal ik het artikel lezen?

    • + 2
    • 9 apr 2026 - 18:54
  • Tony

    Posts: 1.614

    Nou speelt Russell vanavond ook een potje Mario Kart.

    • + 2
    • 9 apr 2026 - 18:58
    • schwantz34

      Posts: 41.889

      Met een paar blokjes Milner en een paar goudgele rakkers?

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 19:16
  • Larry Perkins

    Posts: 64.220

    Schijnt dat Dan Milner de enige bij Mercedes was die tegen de komst van Max Verstappen was en toen Mercedes GT3-auto's aan Max ging leveren dat voor hem de doorslag gaf om te vertrekken...

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 20:32

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

