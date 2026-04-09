Dan Milner heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt. De voormalig Chief Engineer Research & Development van Mercedes vertrekt definitief bij de Zilverpijlen en zet zijn carrière voort bij Williams. Milner was jarenlang een vaste waarde binnen de organisatie van het team uit Brackley.

De Brit kondigde eerder dit jaar al aan dat hij na een lange periode in Brackley een nieuwe stap wilde zetten. Inmiddels is duidelijk geworden waar die toekomst ligt: Milner gaat aan de slag als Chief Engineer of Vehicle Technology bij het team uit Grove.

Milner kiest na twintig jaar voor nieuwe uitdaging

Milner werkte zo’n twintig jaar bij Mercedes en was daar een vaste waarde binnen de technische afdeling. Begin dit jaar liet hij al weten dat hij het team zou verlaten en zich in een periode van gardening leave bevond.

Nu is ook zijn volgende bestemming bekend. “Na twintig jaar in Brackley voelt dit als het juiste moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, klinkt het. “Williams heeft een helder en ambitieus plan om weer stappen vooruit te zetten.”

Met die keuze sluit Milner zich aan bij een team dat de afgelopen jaren bezig is met een geleidelijke opmars richting de middenmoot en daar voorbij.

"Mijn ervaring inzetten om prestaties te versnellen"

Bij Williams krijgt Milner een sleutelrol in de verdere ontwikkeling van de auto. Als Chief Engineer of Vehicle Technology moet hij zijn stempel drukken op de technische koers van het team.

“Ik ben enorm enthousiast om hier te beginnen”, aldus Milner. “Ik wil mijn ervaring gebruiken om de ontwikkeling te versnellen en ideeën daadwerkelijk om te zetten in prestaties op het circuit.”

De Brit kan niet wachten om aan de slag te gaan bij zijn nieuwe werkgever. “Ik kijk ernaar uit om het team te leren kennen en samen stappen te zetten richting betere resultaten.”