Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Hij vocht in de nacht een prachtig duel uit met Maro Engel, die in de zusterauto van Mercedes en Winward Racing reed. Bij Mercedes maakte men zich even zorgen, maar volgens Christoph Sagemüller was dit niet nodig. Hij stelt dat ze de beste GT3-coureurs hebben.

Verstappen maakte afgelopen weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelde de Mercedes-AMG GT3 #3 met Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella, en ze vochten lange tijd mee om de zege. Vooral Verstappen maakte indruk, en hij ging tijdens zijn stints geen duel uit de weg. In de nacht had hij een touché met Engel bij het inhalen van een achterblijver, en de fans genoten van deze strijd.

Hoe keek Mercedes naar de strijd?

Hoofd van Mercedes-AMG Motorsport Christoph Sagemüller genoot, zo legde hij uit aan Motorsport.com: "Toen Max en Maro in de auto zaten, zag ik heel mooie raceactie. Soms was het misschien iets te veel naar mijn smaak! Maar het was goed. We wilden een show neerzetten en ook iets teruggeven aan onze fans. Dat was volgens mij heel mooi om te zien."

Gemengde gevoelens

Sagemüller geeft wel toe dat het duel vanuit zijn perspectief niet altijd even leuk was. Hij had gemengde gevoelens: "We houden allemaal van actie, maar uiteindelijk moet je altijd afwegen welk risico je neemt en op welk moment in de race dat kan."

"Ik probeerde die jongens dus een beetje te kalmeren en te zeggen: 'Hé, er is nog een lange weg te gaan tot aan de finish.' Maar voor de race zelf en voor de fans was het uiteindelijk natuurlijk heel erg mooi."

Was het een eerlijk duel?

De Mercedes-man vond het verder een heerlijk duel, en wordt gevraagd of hij het een harde, maar eerlijke strijd vond: "In de hitte van het moment is het soms lastig te beoordelen. Als je in de nacht met zulke snelheden door de Groene Hel racet, is er uiteindelijk niet veel marge. Dat maakt het soms lastig om te beoordelen."

De beste GT3-coureurs

Over de coureurs maakte Sagemüller zich geen zorgen: "We hadden daar wel de beste GT3-coureurs in de auto zitten. En daar bedoel ik niet alleen Maro mee, maar ook Max. Hij heeft duidelijk laten zien dat hij ook één van de beste GT3-coureurs ter wereld is."

"Ik had er vertrouwen in dat ze het onder controle zouden houden. Maar toch: moet je op dat moment in de race zulke risico's nemen? Misschien niet, maar goed."