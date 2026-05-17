Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Juan Pablo Montoya beweert dat hij van 'iedereen' hoort dat George Russell terug zal slaan op Kimi Antonelli in Canada. De Britse coureur heeft dit seizoen nog niet veel kunnen tippen aan zijn jonge teamgenoot, die al drie races op rij heeft gewonnen. 

Russell lijkt het iets lastiger te hebben dan Antonelli, maar het F1-circus strijkt volgende week neer in Montreal. De vorige editie van de Grand Prix van Canada wist Russell naar zich toe te trekken. Zijn jonge teamgenoot eindigde voor het eerst in zijn carrière op het podium en ook Max Verstappen stond in de top drie. 

De Brit begon voortreffelijk aan het nieuwe seizoen met een dominante Mercedes. Het allereerste Grand Prix-weekend wist de Brit naar zich toe te trekken, maar sindsdien weet Antonelli de competitie naar zijn hand te zetten. 

Montoya heeft er vertrouwen in

Tegenover het Colombiaanse AS vertelt Montoya juist dat hij wel vertrouwen heeft in Russell, want dat krijgt hij veel te horen. "Mercedes, nou ja, George doet het goed in Canada. Iedereen zegt dat tegen me", aldus de oud-coureur van McLaren en Williams

Russell heeft een goede geschiedenis in Canada. De afgelopen twee edities startte hij vanaf pole position en eindigde hij twee keer op het podium, waarvan een overwinning. Montoya merkt dat ook op en denkt daarom dat Russell erg sterk kan zijn in Montreal. "George doet het goed in Canada, en hij heeft het altijd goed gedaan, net als op Silverstone. En ik denk dat het nu Georges beurt is."

Montoya weet het nog niet zeker

Echter, de Colombiaan weet het nog helemaal niet zeker, want hij wil graag afwachten wat Antonelli doet. "Het wordt interessant, want op een gegeven moment zal George Kimi tegenhouden, en het zal interessant zijn om te zien hoe Kimi reageert als hij achter George staat. Ik vind die hele dynamiek erg boeiend." De coureurs van Mercedes bekleden de eerste twee posities van het wereldkampioenschap, waar Antonelli leidt met 100 punten en Russell daarachter staat met tachtig punten.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Mercedes
