Teambaas vindt Verstappen nog steeds de beste: "Antonelli komt in de buurt"

Voormalig F1-teambaas Franz Tost is van mening dat Max Verstappen nog altijd de beste coureur van het veld is. De Oostenrijker kent Verstappen heel erg goed, maar hij denkt wel dat Andrea Kimi Antonelli op dit moment dicht tegen het niveau van de viervoudig wereldkampioen aanzit.

Verstappen heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Limburger scoorde anderhalve week geleden in Canada zijn eerste podiumplek van het jaar, en dat was een enorme opluchting voor zijn team Red Bull. Verstappen lijkt dan ook kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel, terwijl Antonelli uit de startblokken is geschoten. De jonge Italiaan won vier van de eerste vijf Grands Prix en heeft een flinke voorsprong opgebouwd.

Wie is de beste F1-coureur?

Voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost kent Verstappen goed, en is nog steeds onder de indruk. In de 15 Love - der Business Podcast wijst Tost naar Verstappen: "Max is op dit moment de beste coureur in de Formule 1. Dat is heel erg duidelijk. Maar ik moet wel zeggen dat Andrea Kimi Antonelli het geweldig doet, echt heel erg goed. En dan volgen Oscar Piastri en Lando Norris, en daarachter Charles Leclerc."

Wie komt er in de buurt van Verstappen?

De uitspraken van Tost zijn opvallend, want Verstappen heeft het momenteel zwaar. Toch blijft hij bij zijn standpunt: "Max Verstappen is de beste. Antonelli heeft in deze eerste races van het seizoen een sensationele prestatie neergezet, gezien de ervaring die hij heeft. Hoe beheerst hij rijdt en met hoeveel overzicht. Hij behoort nu dus al tot de nieuwe generatie supersterren."

De prestaties van Leclerc

Tost noemde ook Ferrari-coureur Charles Leclerc in zijn lijstje, maar dat betekent niet dat hij geniet van de Monegask: "Leclerc zit er iets verder achter, omdat hij niet constant goede prestaties kan leveren. Hij heeft races waarin hij echt sensationeel snel is en vervolgens is hij eigenlijk weer verder weg dan we allemaal dachten."

Wat is de stand van zaken?

Leclerc staat momenteel wel op de derde plaats in het wereldkampioenschap, met 75 WK-punten achter zijn naam. Antonelli is nog altijd de lijstaanvoerder, en hij heeft 131 punten bij elkaar gereden in de eerste vijf raceweekenden van het jaar. Verstappen staat op zijn beurt zevende met 43 punten, wat betekent dat hij een enorme achterstand heeft op Antonelli.

F1 Nieuws Max Verstappen Franz Tost Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.347

    Teambazen, gewezen teambazen, Europese analisten, buiten Europese analisten, oud coureurs, anderen die er verstand hebben, anderen die er geen verstand van hebben, familie's, andere familie's, de hordelingen......iedereen vind Max de beste.
    De invloed van Jos "het is rammen geblazen" Verstappen is beroemd en berucht.....en wijd verspreid....

    • + 1
    • 1 jun 2026 - 16:56
  • Joeppp

    Posts: 8.621

    Ik vraag mij toch af waar Antonelli zou staan als Alonso, Verstappen, Leclerc en Hamilton een vergelijkbare auto zouden hebben. Ik vind Kimi het fantastisch doen en hij heeft mee dat het een leuk joch is maar vorig jaar maakte hij toch flink wat fouten en in de GP2 was het geen uitblinker. Mercedes heeft vaker coureurs in hun auto's gehad die wonnen door de auto maar Bottas, Rosberg en Russell zijn nou niet meteen de coureurs waar ik aan denk als het over topniveau gaat. Bij Verstappen zag je dat hij een uniek talent was omdat hij won en de meest wonderbaarlijke dingen deed met een mindere auto. Ik voel die spanning nog niet bij Antonelli maar ik gun het hem wel.

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 17:04
    • StevenQ

      Posts: 10.489

      Hij werd ook slechts 6e in de F2 inderdaad, in het jaar dat Bortoletto kampioen werd en Hadjar 2e, Franco Colapinto die de laatste 4 rondes(8 races) niet reed had slechts 17 punten minder

      • + 1
      • 1 jun 2026 - 17:16

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

