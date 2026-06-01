Voormalig F1-teambaas Franz Tost is van mening dat Max Verstappen nog altijd de beste coureur van het veld is. De Oostenrijker kent Verstappen heel erg goed, maar hij denkt wel dat Andrea Kimi Antonelli op dit moment dicht tegen het niveau van de viervoudig wereldkampioen aanzit.

Verstappen heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Limburger scoorde anderhalve week geleden in Canada zijn eerste podiumplek van het jaar, en dat was een enorme opluchting voor zijn team Red Bull. Verstappen lijkt dan ook kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel, terwijl Antonelli uit de startblokken is geschoten. De jonge Italiaan won vier van de eerste vijf Grands Prix en heeft een flinke voorsprong opgebouwd.

Wie is de beste F1-coureur?

Voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost kent Verstappen goed, en is nog steeds onder de indruk. In de 15 Love - der Business Podcast wijst Tost naar Verstappen: "Max is op dit moment de beste coureur in de Formule 1. Dat is heel erg duidelijk. Maar ik moet wel zeggen dat Andrea Kimi Antonelli het geweldig doet, echt heel erg goed. En dan volgen Oscar Piastri en Lando Norris, en daarachter Charles Leclerc."

Wie komt er in de buurt van Verstappen?

De uitspraken van Tost zijn opvallend, want Verstappen heeft het momenteel zwaar. Toch blijft hij bij zijn standpunt: "Max Verstappen is de beste. Antonelli heeft in deze eerste races van het seizoen een sensationele prestatie neergezet, gezien de ervaring die hij heeft. Hoe beheerst hij rijdt en met hoeveel overzicht. Hij behoort nu dus al tot de nieuwe generatie supersterren."

De prestaties van Leclerc

Tost noemde ook Ferrari-coureur Charles Leclerc in zijn lijstje, maar dat betekent niet dat hij geniet van de Monegask: "Leclerc zit er iets verder achter, omdat hij niet constant goede prestaties kan leveren. Hij heeft races waarin hij echt sensationeel snel is en vervolgens is hij eigenlijk weer verder weg dan we allemaal dachten."

Wat is de stand van zaken?

Leclerc staat momenteel wel op de derde plaats in het wereldkampioenschap, met 75 WK-punten achter zijn naam. Antonelli is nog altijd de lijstaanvoerder, en hij heeft 131 punten bij elkaar gereden in de eerste vijf raceweekenden van het jaar. Verstappen staat op zijn beurt zevende met 43 punten, wat betekent dat hij een enorme achterstand heeft op Antonelli.