Mercedes erkent: "Russell en Antonelli gingen te ver in Canada"

Mercedes heeft meer details gedeeld over de gesprekken die afgelopen weekend werden gevoerd met George Russell en Kimi Antonelli. Tijdens de Grand Prix van Canada vochten beide coureurs meerdere intense duels uit, waarbij het team soms vreesde dat de onderlinge strijd ten koste zou gaan van het grotere plaatje. Daarom zaten de coureurs na de sprintrace samen met Toto Wolff om de situatie te bespreken.

Hoewel Mercedes zijn rijders de vrijheid wil geven om tegen elkaar te racen, erkent het team dat er tijdens het weekend enkele momenten waren waarop de grens gevaarlijk dichtbij kwam. De renstal wil voorkomen dat de interne titelstrijd uit de hand loopt en verwijst daarbij naar de lessen uit het verleden.

Mercedes zag risico's tijdens gevechten

Trackside engineering director Andrew Shovlin gaf toe dat niet alles vlekkeloos verliep tijdens de onderlinge gevechten. "Het grootste deel van hun duels was absoluut in orde. Als je als team vooraf duidelijke afspraken maakt, hoef je normaal gesproken niet tussenbeide te komen. Toch waren er een paar situaties waarin het wel heel spannend werd."

Volgens Shovlin kwam Mercedes zelfs dicht bij een scenario dat koste wat kost vermeden moet worden. "Op sommige momenten leek het alsof de ene wagen zomaar achterop de andere kon rijden. Dat zijn situaties die je als team nooit wilt zien. George en Kimi krijgen de ruimte om te racen, maar daar hoort ook verantwoordelijkheid bij. Ze moeten hard strijden, zonder onnodige risico's te nemen of elkaar te raken."

Gesprek met Wolff na frustraties Antonelli

De spanningen liepen vooral op na de sprintrace, waarin Antonelli zich stoorde aan de manier waarop Russell zijn positie verdedigde. De jonge Italiaan vond zelfs dat zijn teamgenoot een straf had verdiend. Dat leidde tot een uitgebreid gesprek met teambaas Toto Wolff. "Na de sprintrace hebben we samen gezeten om te bespreken hoe die race verlopen was en hoe beide coureurs in de toekomst met elkaar willen omgaan op de baan", legde vice-teambaas Bradley Lord uit. "Kimi grapte zelfs dat het voelde alsof hij bij de directeur op het matje was geroepen."

Volgens Lord verliep het gesprek echter bijzonder constructief. "De boodschap van beide coureurs was heel duidelijk: vertrouw erop dat wij dit kunnen managen. Ze willen de vrijheid krijgen om tegen elkaar te racen, omdat dat precies is waarvoor ze zijn aangesteld. Wij moeten er als team voor zorgen dat de afspraken helder blijven. Er mag geen contact zijn en we mogen geen kostbare punten verliezen door interne gevechten. Tegelijkertijd hebben we geleerd van eerdere rivaliteiten binnen Mercedes: frustraties moet je meteen bespreken, niet laten opstapelen."

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

