Ferrari heeft een aantal zware dagen achter de rug. Waar het op het circuit steeds beter lijkt te gaan met het Italiaanse merk, gaat het in het bedrijfsleven nu even wat minder. In de afgelopen dagen kregen ze rake klappen, en dat kwam door de presentatie van de eerste elektrische auto van het merk: de Ferrari Luce.

Het was geen geheim dat Ferrari al even bezig is met het ontwikkelen van een eigen elektrische auto. Waar veel andere fabrikanten al jaren elektrische bolides op de markt brengen, bleef Ferrari achter. Ook in de racerij richtte Ferrari zich niet op de Formule E, maar bleven ze vasthouden aan bijvoorbeeld de Formule 1 en het Hypercar-project.

Wat is er aan de hand?

Begin deze week was het zover: het doek werd getrokken van de eerste elektrische auto van het merk. Daags na de Grand Prix van Canada kregen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton de eer om het doek te trekken van de Luce. Waar Ferrari normaal gesproken auto's op de markt brengt waarmee de bestuurder overal de show steelt, was dat nu anders. Hamilton en Leclerc keken ook even verbaasd uit hun ogen toen onder het doek een soort huis-tuin-en-keuken SUV vandaan kwam.

Felle reacties

De reacties waren niet mals. Veel fans reageerden verbolgen op sociale media, en voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo kon zijn walging niet verbergen toen hij op een evenement met Italiaanse pers sprak: "Als ik zou zeggen wat ik ervan vind, dan schaad ik Ferrari. Het kan zomaar zijn dat er hier een mythe om zeep wordt geholpen."

De man die jarenlang een grote rol speelde in de Formule 1 gaat verder met zijn tirade: "Ik hoop dat ze op zijn minst het Ferrari-logo gaan verwijderen. Ik ben er vrij zeker van dat zelfs de Chinezen dit niet gaan kopiëren."

Hoe gaat het met de aandelenkoers?

Tot overmaat van ramp stortte ook de aandelenkoers van Ferrari helemaal in. Vlak na de presentatie van de Luce zakte de koers helemaal in, op zowel de Italiaanse als de Amerikaanse markt. Het lijkt er nog niet op dat dit ook het Formule 1-project gaat raken, maar zo vlak voor de belangrijke Grand Prix van Monaco is het geen fijne ontwikkeling.