user icon
icon

Ferrari incasseert financiële dreun na veelbesproken onthulling

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari incasseert financiële dreun na veelbesproken onthulling

Ferrari heeft een aantal zware dagen achter de rug. Waar het op het circuit steeds beter lijkt te gaan met het Italiaanse merk, gaat het in het bedrijfsleven nu even wat minder. In de afgelopen dagen kregen ze rake klappen, en dat kwam door de presentatie van de eerste elektrische auto van het merk: de Ferrari Luce.

Het was geen geheim dat Ferrari al even bezig is met het ontwikkelen van een eigen elektrische auto. Waar veel andere fabrikanten al jaren elektrische bolides op de markt brengen, bleef Ferrari achter. Ook in de racerij richtte Ferrari zich niet op de Formule E, maar bleven ze vasthouden aan bijvoorbeeld de Formule 1 en het Hypercar-project.

Meer over Ferrari FIA opent onderzoek naar Hamilton

FIA opent onderzoek naar Hamilton

23 mei
 Prachtig: Verstappen en Hamilton kibbelen samen na in cooldown-room

Prachtig: Verstappen en Hamilton kibbelen samen na in cooldown-room

25 mei

Wat is er aan de hand?

Begin deze week was het zover: het doek werd getrokken van de eerste elektrische auto van het merk. Daags na de Grand Prix van Canada kregen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton de eer om het doek te trekken van de Luce. Waar Ferrari normaal gesproken auto's op de markt brengt waarmee de bestuurder overal de show steelt, was dat nu anders. Hamilton en Leclerc keken ook even verbaasd uit hun ogen toen onder het doek een soort huis-tuin-en-keuken SUV vandaan kwam.

Felle reacties

De reacties waren niet mals. Veel fans reageerden verbolgen op sociale media, en voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo kon zijn walging niet verbergen toen hij op een evenement met Italiaanse pers sprak: "Als ik zou zeggen wat ik ervan vind, dan schaad ik Ferrari. Het kan zomaar zijn dat er hier een mythe om zeep wordt geholpen."

De man die jarenlang een grote rol speelde in de Formule 1 gaat verder met zijn tirade: "Ik hoop dat ze op zijn minst het Ferrari-logo gaan verwijderen. Ik ben er vrij zeker van dat zelfs de Chinezen dit niet gaan kopiëren."

Hoe gaat het met de aandelenkoers?

Tot overmaat van ramp stortte ook de aandelenkoers van Ferrari helemaal in. Vlak na de presentatie van de Luce zakte de koers helemaal in, op zowel de Italiaanse als de Amerikaanse markt. Het lijkt er nog niet op dat dit ook het Formule 1-project gaat raken, maar zo vlak voor de belangrijke Grand Prix van Monaco is het geen fijne ontwikkeling.

The Wolf

Posts: 895

Gewoon het doek er terug overheen gooien, doen we alsof we 'm nooit gezien hebben, never happened, Luce? huh

  • 1
  • 27 mei 2026 - 10:53
F1 Nieuws Ferrari

Reacties (7)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 895

    Gewoon het doek er terug overheen gooien, doen we alsof we 'm nooit gezien hebben, never happened, Luce? huh

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 10:53
    • The Wolf

      Posts: 895

      filmpje hebben ze trouwens paar keer moeten overdoen, eerste keer stonden Charles en Lewis te kokhalzen

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 10:58
    • Snork

      Posts: 22.534

      Tweede keer kregen ze de slappe lach. Mocht blijkbaar ook niet.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 11:05
    • iOosterbaan

      Posts: 2.170

      Ik snap niet dat ze nog geen cease and desist letter van zichzelf hebben gekregen

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 11:09
  • M@X

    Posts: 1.343

    Straks wordt Ford nog het nieuwe Ferrari

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 10:56
  • Snork

    Posts: 22.534

    Iemand enig idee wanneer deze Dacia op de markt komt?

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 11:06
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.325

    Kijk, dit vind ik nou 'n auto die ik dolgraag zou willen hebben....
    Niet om in te rijden natuurlijk, maar om hem in het verdom-hoekje te zetten.....om hem vervolgens te vergeten...

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 11:09

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar