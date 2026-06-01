Nico Rosberg heeft een bijzonder inkijkje gegeven in zijn periode als teamgenoot van Michael Schumacher bij Mercedes. De Duitser vertelt dat de zevenvoudig wereldkampioen hem tijdens hun gezamenlijke jaren vrijwel volledig negeerde. Volgens Rosberg maakte dat deel uit van een psychologisch spel waarmee Schumacher zijn jonge teamgenoot onder druk probeerde te zetten.

Mercedes vormde tussen 2010 en 2012 een volledig Duits rijdersduo met Rosberg en Schumacher. Waar de terugkeer van de F1-legende destijds alle aandacht opeiste, moest Rosberg zichzelf nog bewijzen. Uiteindelijk bleek hij echter drie seizoenen op rij de sterkste van de twee.

Schumacher behandelde Rosberg alsof hij niet bestond

Rosberg herinnert zich hoe Schumacher binnen Mercedes werd gezien als een bijna onaantastbaar icoon. "Wanneer Michael een ruimte binnenkwam, leek alles stil te vallen. Ingenieurs stopten met werken en iedereen keek alleen nog naar hem. Hij werd behandeld als een absolute legende, misschien wel de grootste coureur die de sport ooit heeft gekend", aldus de wereldkampioen van 2016 in de High Performance-podcast.

Volgens Rosberg gebruikte Schumacher die status ook buiten de baan. "In drie jaar tijd heeft hij tijdens geen enkele vergadering mijn naam uitgesproken. We zaten voortdurend tegenover elkaar, maar het was alsof ik niet bestond. Dat was geen toeval. Door mijn naam niet te noemen, gaf hij me geen enkel gevoel van erkenning of respect."

Psychologische oorlog eindigde zonder succes

Rosberg ziet het gedrag van Schumacher als onderdeel van een bewuste mentale strategie. "Dat was zijn manier van oorlog voeren. Hij wilde duidelijk maken dat ik voor hem slechts die jonge jongen aan de andere kant van de tafel was. Zelfs als ik iets bijzonders had gedaan op de baan, vroeg hij nooit hoe ik dat voor elkaar had gekregen. Niet één keer."

Toch draaide het sportief anders uit. Rosberg versloeg Schumacher in alle drie de seizoenen dat ze samen voor Mercedes reden en legde daarmee de basis voor zijn verdere carrière. De lessen die hij in die periode leerde, kwamen later goed van pas in zijn titelstrijd met Lewis Hamilton. Uiteindelijk kroonde Rosberg zich in 2016 tot wereldkampioen, nadat hij zijn Britse teamgenoot in een van de meest intense interne gevechten uit de moderne Formule 1 had verslagen.