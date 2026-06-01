Rosberg openhartig over Schumacher als teamgenoot: "Hij was respectloos"

Nico Rosberg heeft een bijzonder inkijkje gegeven in zijn periode als teamgenoot van Michael Schumacher bij Mercedes. De Duitser vertelt dat de zevenvoudig wereldkampioen hem tijdens hun gezamenlijke jaren vrijwel volledig negeerde. Volgens Rosberg maakte dat deel uit van een psychologisch spel waarmee Schumacher zijn jonge teamgenoot onder druk probeerde te zetten.

Mercedes vormde tussen 2010 en 2012 een volledig Duits rijdersduo met Rosberg en Schumacher. Waar de terugkeer van de F1-legende destijds alle aandacht opeiste, moest Rosberg zichzelf nog bewijzen. Uiteindelijk bleek hij echter drie seizoenen op rij de sterkste van de twee.

Schumacher behandelde Rosberg alsof hij niet bestond

Rosberg herinnert zich hoe Schumacher binnen Mercedes werd gezien als een bijna onaantastbaar icoon. "Wanneer Michael een ruimte binnenkwam, leek alles stil te vallen. Ingenieurs stopten met werken en iedereen keek alleen nog naar hem. Hij werd behandeld als een absolute legende, misschien wel de grootste coureur die de sport ooit heeft gekend", aldus de wereldkampioen van 2016 in de High Performance-podcast. 

Volgens Rosberg gebruikte Schumacher die status ook buiten de baan. "In drie jaar tijd heeft hij tijdens geen enkele vergadering mijn naam uitgesproken. We zaten voortdurend tegenover elkaar, maar het was alsof ik niet bestond. Dat was geen toeval. Door mijn naam niet te noemen, gaf hij me geen enkel gevoel van erkenning of respect."

Psychologische oorlog eindigde zonder succes

Rosberg ziet het gedrag van Schumacher als onderdeel van een bewuste mentale strategie. "Dat was zijn manier van oorlog voeren. Hij wilde duidelijk maken dat ik voor hem slechts die jonge jongen aan de andere kant van de tafel was. Zelfs als ik iets bijzonders had gedaan op de baan, vroeg hij nooit hoe ik dat voor elkaar had gekregen. Niet één keer."

Toch draaide het sportief anders uit. Rosberg versloeg Schumacher in alle drie de seizoenen dat ze samen voor Mercedes reden en legde daarmee de basis voor zijn verdere carrière. De lessen die hij in die periode leerde, kwamen later goed van pas in zijn titelstrijd met Lewis Hamilton. Uiteindelijk kroonde Rosberg zich in 2016 tot wereldkampioen, nadat hij zijn Britse teamgenoot in een van de meest intense interne gevechten uit de moderne Formule 1 had verslagen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Nico Rosberg Michael Schumacher Mercedes

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Priyantha Bleeker

    Posts: 275

    Was een top interview trouwens :-)
    www.youtube.com/watch?v=YSi5_rvYuZ4

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 18:53
    • Larry Perkins

      Posts: 65.400

      De inhoud van de video:

      00:00 Intro
      01:00 Why I quit
      07:45 360k Hamilton crash
      15:49 Relationship with Lewis
      18:12 The REAL Schumacher
      26:38 Michael’s mind games
      34:16 Schumacher’s struggles
      41:40 Scariest moment
      45:36 Negative thoughts
      51:16 Seeing a psychologist
      1:00:45 Deepest fears
      1:10:05 Winning the Championship
      1:20:31 Retiring instantly
      1:29:06 Life post-F1
      1:35:15 Quickfire questions

      (herhaalde plaatsing)

      • + 2
      • 1 jun 2026 - 19:58
  • Joeppp

    Posts: 8.622

    Ik ben nooit een fan van Schumacher geweest toen hij nog reed, soms ga je naderhand pas dingen waarderen. Hetzelfde had ik met Prost. Schumacher gedroeg zich als een egoïstische hond op de baan en in zijn eertse periode was ik voor die andere egoïstische hond Senna. Komt daarbij dat we nog in de naweeën zaten van het ek 1988 en het wk 1990 dus alles wat duist was was fout en mijn vijand ( op sportief gebied). Maar toen hij stopte bij Ferrari ben ik hem pas gaan waarderen, de toewijding die hij had en hoe hij een team om zich heen had verzameld om wk te worden was absurd goed. Helaas maakte hij de fout door terug te komen bij Mercedes wat gewoon een droevig aanzicht was voor zo'n kampioen.

    • + 3
    • 1 jun 2026 - 18:58
    • racepace1

      Posts: 714

      Schumacher heeft Mercedes wel degelijk geholpen met input. De rest is geschiedenis....

      • + 1
      • 1 jun 2026 - 19:10
    • iOosterbaan

      Posts: 2.171

      Volgens mij hebben Lauda en Wolff meerdere keren gezegd dat Schumachers winnaars mentaliteit (of het nu nog lukte op de baan of niet) wel in het team bracht en ze vooral op dat vlak en het vlak van overal alles uithalen in de winnende positie heeft gebracht voor de jaren daarna.

      • + 1
      • 1 jun 2026 - 21:28
  • racepace1

    Posts: 714

    respectloos?, misschien wel maar een ding is zeker op de baan zijn alleen "klootzakken" die kampioen worden zachte eitjes worden geen kampioen ok era is EEN uitzondering Rosberg zelf. 😂😉

    • + 3
    • 1 jun 2026 - 19:06
    • Freek-Willem

      Posts: 6.699

      En button mag je ook al een uitzondering noteren m.i.

      • + 1
      • 1 jun 2026 - 19:11
    • Patrace

      Posts: 6.730

      En Norris…

      • + 1
      • 1 jun 2026 - 22:45
  • Rimmer

    Posts: 13.320

    Misschien hielp het ook niet dat Nico zelf een enorme egotripper was die in zijn jonge jaren erg verwaand kon zijn en in zijn Mercedes periode koste wat kost Michael wilde verslaan.
    Hoewel de oude Michael na jaren buiten de sport en een zware nek blessure nooit meer zijn oude niveau haalde wist hij naarmate de Mercedesjaren vorderde toch weer naar de pace van Rosberg te kruipen en hem af en toe te verslaan. De onderlinge verschillen waren vaak nog maar 2 of 3 tiende in het voordeel van Rosberg. Dat is bijzonder weinig niet meer dan dat Piastri en Norris verschillen of Leclerc en Hamilton of zelfs Antonelli en Russell. Het geeft aan hoe goed Michael ooit was. Hij kon ook alleen maar zo goed zijn door niks cadeau te geven. Zeker niet aan verwaande “zoontjes van” die niks te verliezen hebben en alleen maar kunnen winnen tov de grote Schumacher.
    Tegelijkertijd komt Rosberg ook niet met meer dan dat. Dus Michael was niet heel aardig tegen hem. Naar zeg. Michael heeft hem ook nooit genaaid anders was hij wel met dat verhaal naar buiten gereden. Beetje zielig doen en zichzelf ophemelen is de smaak die ik hierbij krijg.

    • + 4
    • 1 jun 2026 - 19:24
    • Need5Speed

      Posts: 3.889

      Het is ook niet zo dat Schumacher dit met al zijn teamgenoten zo deed. Hij kon het bijzonder goed vinden met Jos, anders ga je niet samen op vakantie bijvoorbeeld. En hij moet haast wel een bloedhekel gehad hebben aan Nico.
      Ik mocht hem ook niet maar uiteindelijk blijkt er achter de lompe agressieve acties en manipulaties toch een mens te schuilen.

      • + 0
      • 1 jun 2026 - 23:37
  • jd2000

    Posts: 7.760

    Klasse hoor van Rosberg, de man kan zich toch niet verdedigen. Ongelooflijke laffe kerel onze Nico. Later heeft hij nog een keer bewezen dat hij laf is door zijn titel niet te verdedigen. Slappe hap, bah.

    • + 8
    • 1 jun 2026 - 19:30
    • Larry Perkins

      Posts: 65.400

      Denk niet dat je het hele interview bekeken hebt @jd2000, want bovenstaand bericht is slechts een klein onderdeeltje uit de gehele content.
      In het interview is Rosberg heel oprecht en zelfkritisch over zijn onzekerheden (zwakheden) en wat daarbij een rol heeft gespeeld.

      • + 4
      • 1 jun 2026 - 20:27
    • NicoS

      Posts: 20.774

      Kennelijk was Schumacher zo, en ik denk dat hij geen fabeltjes verteld.
      Of hij zich wel of niet kan verdedigen vind ik een beetje ver gezocht, en waarom zou hij?
      Schumacher had wel die arrogantie over zich, en zal richting het team, of teamleden heel anders zijn geweest, want daar was hij afhankelijk van. Je teamgenoot is een tegenstander die je wilt verslaan, en als je die mentaal ook nog stuk kan maken, dan is dat alleen maar winst.
      Ik vind het juist wel lef hebben om ook een andere kant van een “legende” te durven benoemen dan alleen maar positieve zaken. Niemand is perfect, en dat was Schumacher ook niet. We hebben allemaal kunnen zien dat hij “discutabele ” praktijken niet schuwde als dat de winst kon opleveren.

      • + 0
      • 1 jun 2026 - 23:06
  • Bertrand Gachot

    Posts: 715

    Volledige Duits rijders duo; Alsof Britney een Duitser is…. net zo Duits als Max Belgisch is.

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 20:59
    • Pietje Bell

      Posts: 35.050

      Wat is Nico dan wel volgens jou?
      Zijn moeder is Duits en zijn vader Fins. Geboren in Wiesbaden, maar opgegroeid in Nice en Monaco.
      Hij spreekt 5 talen vloeiend, waarvan 3 op school geleerd en thuis Engels en Duits, maar geen Fins, want daar zag zijn vader het nut niet van in. Hij verstaat het niet eens.
      Hij spreekt het liefst Duits vertelde hij eens, maar moet hoofdzakelijk Engels praten.

      • + 2
      • 1 jun 2026 - 21:25
    • Bertrand Gachot

      Posts: 715

      Geen Duitser in ieder geval

      • + 1
      • 1 jun 2026 - 22:39
    • Pietje Bell

      Posts: 35.050

      Had geen ander antwoord verwacht. Dat is trouwens geen antwoord
      op mijn vraag.
      Geen Duitser dus. Waarom spreken zijn dochters thuis dan Duits en Engels. Ze zijn tweetalig opgevoed.
      Hij heeft niet de Engelse nationaliteit en de kinderen ook niet. Wel de Duitse.
      Beide meisjes hebben de Duitse nationaliteit. Mama Vivian heeft ook de Duitse nationaliteit en is net als papa ook in Monaco opgegroeid. Ze kennen elkaar als sinds hun kleutertijd en spreken Duits tegen elkaar. Hij vlogt op YT en dan hoor je nog eens wat.

      • + 2
      • 1 jun 2026 - 22:55
    • Patrace

      Posts: 6.730

      @BG: Als iemand geboren is in Duitsland, één Duitse ouder heeft en de Duitse nationaliteit heeft, is hij volgens jou nog altijd geen Duitser?

      Dan is Max Verstappen voor jou ook geen Nederlander, neem ik aan? Want dat is vrijwel dezelfde situatie: één buitenlandse ouder en opgegroeid buiten Nederland. Alleen is Max zelfs niet in Nederland geboren…

      • + 1
      • 1 jun 2026 - 22:56
    • NicoS

      Posts: 20.774

      Hij heeft de Duitse nationaliteit dus is hij Duitser, makkelijker kun je het niet maken….
      Iedereen die anders beweerd liegt dat hij barst…..
      Er is dus geen enkele discussie.

      • + 1
      • 1 jun 2026 - 23:12

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

