Marko krijgt nieuwe functie van Red Bull

Marko krijgt nieuwe functie van Red Bull

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een nieuwe functie gekregen in de autosport. De Oostenrijker blijft verbonden aan de Red Bull-familie, en is benoemd tot ambassadeur van de Red Bull Ring. Hij verklaart zelf heel erg tevreden te zijn met deze nieuwe rol.

Marko was jarenlang één van de invloedrijkste personen binnen Red Bull Racing en in de Formule 1. In de laatste paar jaren raakte hij betrokken bij een interne machtsstrijd, en gold hij als vertrouweling van stercoureur Max Verstappen. Eind vorig jaar kondigde hij aan te stoppen, maar hij is op de achtergrond nog wel betrokken bij het team.

Wat gaat Marko doen?

Het Oostenrijkse medium OE24 meldt dat Marko is benoemd tot ambassadeur van de Red Bull Ring. Het circuit in Spielberg huisvest de Oostenrijkse Grand Prix, en de race geldt als een populair evenement voor Nederlandse fans. OE24 meldt dat Marko tijdens het raceweekend in Spielberg zijn gezicht weer zal laten zien in de paddock, al zal dat nu dus zijn als ambassadeur.

Hoe kijkt Marko naar zijn nieuwe rol?

Marko kan haast niet wachten om van start te gaan als ambassadeur, zo liet hij weten in een kort statement aan OE24: "Ik ben er heel erg blij mee." Voor Marko wordt het een wederzien met Verstappen en het team van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal is er in de afgelopen jaren veel veranderd, en vertrokken meerdere kopstukken waaronder Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Whealtey en Rob Marshall.

De situatie bij Red Bull

Vandaag werd ook bekend dat Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase gaat vertrekken bij Red Bull. Lambiase geldt als een vertrouweling en vriend van Verstappen, maar hij heeft nu toch besloten om de deur achter zich dicht te trekken in Milton Keynes. Hij gaat in 2028 aan de slag bij het team van McLaren, en het is nog niet helemaal duidelijk welke rol hij hier precies gaat vervullen. Het is ook onduidelijk wat dit betekent voor de toekomst van Verstappen bij Red Bull.

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.966

    "In de laatste paar jaren raakte ouwvriend Helmut betrokken bij een interne machtsstrijd, en gold hij als vertrouweling van stercoureur Max Verstappen"

    Nou, laat dat ster maar achterwege hoor.
    Waar staat Max in de ranglijst na drie races??.....,7de?....8ste?....9de?....10de?.....11de?..

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 14:52
    • Rimmer

      Posts: 13.223

      Hij is zelfs geen 13e, 14e, 15e of 16e!!

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 15:04
  • Aquarius72

    Posts: 784

    Ben je eindelijk met pensioen, verzinnen ze iets nieuws en mag je als veredelde kaartjes knipper opdraven!!!!

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 15:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

