Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een nieuwe functie gekregen in de autosport. De Oostenrijker blijft verbonden aan de Red Bull-familie, en is benoemd tot ambassadeur van de Red Bull Ring. Hij verklaart zelf heel erg tevreden te zijn met deze nieuwe rol.

Marko was jarenlang één van de invloedrijkste personen binnen Red Bull Racing en in de Formule 1. In de laatste paar jaren raakte hij betrokken bij een interne machtsstrijd, en gold hij als vertrouweling van stercoureur Max Verstappen. Eind vorig jaar kondigde hij aan te stoppen, maar hij is op de achtergrond nog wel betrokken bij het team.

Wat gaat Marko doen?

Het Oostenrijkse medium OE24 meldt dat Marko is benoemd tot ambassadeur van de Red Bull Ring. Het circuit in Spielberg huisvest de Oostenrijkse Grand Prix, en de race geldt als een populair evenement voor Nederlandse fans. OE24 meldt dat Marko tijdens het raceweekend in Spielberg zijn gezicht weer zal laten zien in de paddock, al zal dat nu dus zijn als ambassadeur.

Hoe kijkt Marko naar zijn nieuwe rol?

Marko kan haast niet wachten om van start te gaan als ambassadeur, zo liet hij weten in een kort statement aan OE24: "Ik ben er heel erg blij mee." Voor Marko wordt het een wederzien met Verstappen en het team van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal is er in de afgelopen jaren veel veranderd, en vertrokken meerdere kopstukken waaronder Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Whealtey en Rob Marshall.

De situatie bij Red Bull

Vandaag werd ook bekend dat Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase gaat vertrekken bij Red Bull. Lambiase geldt als een vertrouweling en vriend van Verstappen, maar hij heeft nu toch besloten om de deur achter zich dicht te trekken in Milton Keynes. Hij gaat in 2028 aan de slag bij het team van McLaren, en het is nog niet helemaal duidelijk welke rol hij hier precies gaat vervullen. Het is ook onduidelijk wat dit betekent voor de toekomst van Verstappen bij Red Bull.