Mokerslag voor Verstappen: 'Lambiase vertrekt naar McLaren'

Max Verstappen heeft een volgende domper te verwerken gekregen in zijn moeizame Formule 1-seizoen. Na een lang geruchtencircuit zal de Nederlander een volgend sleutelfiguur zien vertrekken bij Red Bull Racing: Gianpiero Lambiase. De engineer van de viervoudig wereldkampioen heeft naar verluid een astronomisch bod geaccepteerd van McLaren, waar hij na het einde van 2027 te werk zal gaan.

Volgens De Limburger heeft McLaren de strijd om Lambiase gewonnen van onder meer Aston Martin en Williams. Bronnen bevestigen dat de rechterhand van Verstappen is ingegaan op een miljoenenaanbieding, waarmee McLaren opnieuw een zwaargewicht bij de concurrent wegplukt.

McLaren slaat opnieuw toe bij Red Bull

De komst van Lambiase past in een duidelijke strategie van McLaren, dat de voorbije jaren vaker personeel bij Red Bull heeft weggehaald. Eerder maakte hoofdontwerper Rob Marshall al de overstap, terwijl ook voormalig hoofdstrateeg Will Courtenay inmiddels als sportief directeur actief is bij het team van Lando Norris en Oscar Piastri.

Met de aanstelling van Lambiase lijkt McLaren bovendien te anticiperen op mogelijke verschuivingen binnen de top van het team. Andrea Stella ligt goed binnen de organisatie, maar wordt intern ook genoemd als kandidaat voor een terugkeer naar Ferrari. Het aantrekken van een ervaren kracht als Lambiase kan in dat scenario voor stabiliteit zorgen.

Zware aderlating voor Verstappen en Red Bull

Voor Verstappen betekent het vertrek van Lambiase het wegvallen van een cruciale vertrouwenspersoon. Sinds zijn promotie naar het hoofdteam in mei 2016 vormde de engineer een vaste waarde aan de pitmuur, met vier wereldtitels als tastbaar resultaat van die samenwerking.

Het vertrek van Lambiase is bovendien geen alleenstaand geval. Red Bull zag de afgelopen jaren meerdere sleutelfiguren vertrekken, waaronder Adrian Newey richting Aston Martin. Ook binnen de leiding was er een stoelendans, met het vertrek van Helmut Marko en Jonathan Wheatley, terwijl Christian Horner werd vervangen door Laurent Mekies

919

Posts: 4.225

Exit Verstappen confirmed?¿

  • 10
  • 9 apr 2026 - 08:03
Reacties (15)

  • 919

    Posts: 4.225

    Exit Verstappen confirmed?¿

    • + 10
    • 9 apr 2026 - 08:03
    • Patrace

      Posts: 6.638

      Dat was ook mijn eerste gedachte. Als Lambiase al weet dat Verstappen voornemens is te vertrekken, kan hij dus gerust elders aan de slag gaan.

      Aan de andere kant zou dit voor hem een mooie promotie betekenen, dus ook niet gek dat hij daarop in gaat.
      Hij wordt daar waarschijnlijk geen engineer, maar krijgt een rol als teambaas als Stella vertrekt naar Ferrari.

      • + 3
      • 9 apr 2026 - 08:08
    • fdorp

      Posts: 90

      Of ze zijn vergeten te vertellen dat Max mee verhuist. Zak zeker de kleine lettertjes niet gelezen?

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 08:10
  • JH56

    Posts: 356

    Einde 2027 is nog ver weg...

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 08:11
  • Larry Perkins

    Posts: 64.201

    De bronnen zijn (o.a.) De Limburger en De Telegraaf.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 08:11
    • skibeest

      Posts: 2.043

      Dat is maar 1 Bron, beide kranten zijn van Mediahuis

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 08:17
    • Larry Perkins

      Posts: 64.201

      Erik van Haren schrijft verder...

      “Door het binnenhalen van Lambiase, het zij in 2028, sorteert McLaren alvast voor op een mogelijk vertrek van Andrea Stella. De huidige teambaas staat er intern goed bij de renstal uit Woking, maar wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Ferrari. Voor Lambiase ligt er dus een fraaie promotie - zowel financieel als qua positie - in het verschiet.

      Verstappen werkte sinds zijn promotie naar het vlaggenschip van Red Bull, in mei 2016, samen met Lambiase als race-engineer. De twee hebben een zeer goede band. Lambiase zei enkele jaren geleden al dat hij in deze rol, als race-engineer, nooit meer met een andere coureur zou willen werken.

      Red Bull en McLaren onthouden zich op dit moment van commentaar.”

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 08:23
    • Regenrace

      Posts: 2.559

      Toch wel grappig dat je voor echt F1-nieuws bij een gewone krant moet zijn. Ze zijn bovendien hier zo druk met hun gebakken-luchtverhaaltjes dat ze 't van de bekende NL F1-forum sites pas als laatste meldden.

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 09:08
    • Pietje Bell

      Posts: 34.205

      Regenrace

      ........ dat ze 't van de bekende NL F1-forum sites pas als laatste meldden.

      =============================================================

      Onzin. Beide andere grote F1 sites meldden het om 08:03u en 08:04u

      dus LATER dan hier!

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 09:30
  • Rimmer

    Posts: 13.217

    “Nee nee Toto, ik blijf toch liever bij RBR. Eigenlijk wil ik daar mijn carrière afsluiten”

    En zo geschiedde. Na 4 prachtige titels was het verhaaltje van de ene op de andere dag uit. Max bedankt! Het was leuk zo lang het duurde.

    • + 3
    • 9 apr 2026 - 08:30
  • shakedown

    Posts: 1.767

    Als er niets snel veranderd in de F1, dan rijd Verstappen in 2027 ook geen F1 meer... Dus tja, waarom zou het een issue zijn voor Verstappen?

    • + 5
    • 9 apr 2026 - 08:57
    • HoekieWoutstra

      Posts: 2.191

      Precies dat. Iets zegt me dat Max al aan een afscheidstournee bezig is. 1 van zijn laatste jaren in de F1. Dus, waarom zou Lambiase nog blijven?

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 09:19
  • Williams_F1

    Posts: 1.408

    dan is nu 100% zeker dat het einde oefening is voor verstappen bij the bulls.
    mercedes dan maar?
    nee doe maar ferrari.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 09:07
    • El Maximo

      Posts: 302

      Als de motorformule niet drastisch wordt aangepast richting racen in plaats van harvesten dan rijdt Max voor geen enkel team F1 in 2027.

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 09:16
  • GPYesterday

    Posts: 347

    Met de huidige autos heb je bijna geen race engineer nodig maar een computer analist met een passie voor F1. Genoeg juppies tegenwoordig die het kunnen.

    • + 2
    • 9 apr 2026 - 09:15

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

