Max Verstappen heeft een volgende domper te verwerken gekregen in zijn moeizame Formule 1-seizoen. Na een lang geruchtencircuit zal de Nederlander een volgend sleutelfiguur zien vertrekken bij Red Bull Racing: Gianpiero Lambiase. De engineer van de viervoudig wereldkampioen heeft naar verluid een astronomisch bod geaccepteerd van McLaren, waar hij na het einde van 2027 te werk zal gaan.

Volgens De Limburger heeft McLaren de strijd om Lambiase gewonnen van onder meer Aston Martin en Williams. Bronnen bevestigen dat de rechterhand van Verstappen is ingegaan op een miljoenenaanbieding, waarmee McLaren opnieuw een zwaargewicht bij de concurrent wegplukt.

McLaren slaat opnieuw toe bij Red Bull

De komst van Lambiase past in een duidelijke strategie van McLaren, dat de voorbije jaren vaker personeel bij Red Bull heeft weggehaald. Eerder maakte hoofdontwerper Rob Marshall al de overstap, terwijl ook voormalig hoofdstrateeg Will Courtenay inmiddels als sportief directeur actief is bij het team van Lando Norris en Oscar Piastri.

Met de aanstelling van Lambiase lijkt McLaren bovendien te anticiperen op mogelijke verschuivingen binnen de top van het team. Andrea Stella ligt goed binnen de organisatie, maar wordt intern ook genoemd als kandidaat voor een terugkeer naar Ferrari. Het aantrekken van een ervaren kracht als Lambiase kan in dat scenario voor stabiliteit zorgen.

Zware aderlating voor Verstappen en Red Bull

Voor Verstappen betekent het vertrek van Lambiase het wegvallen van een cruciale vertrouwenspersoon. Sinds zijn promotie naar het hoofdteam in mei 2016 vormde de engineer een vaste waarde aan de pitmuur, met vier wereldtitels als tastbaar resultaat van die samenwerking.

Het vertrek van Lambiase is bovendien geen alleenstaand geval. Red Bull zag de afgelopen jaren meerdere sleutelfiguren vertrekken, waaronder Adrian Newey richting Aston Martin. Ook binnen de leiding was er een stoelendans, met het vertrek van Helmut Marko en Jonathan Wheatley, terwijl Christian Horner werd vervangen door Laurent Mekies.