Verstappen en Hamilton lyrisch over Antonelli: "Hij doet het geweldig"

Andrea Kimi Antonelli heeft alle verwachtingen dit seizoen overtroffen in de Formule 1. Daar waar George Russell naar voren werd geschoven als torenhoge favoriet voor de wereldtitel, is het de Italiaan die alle spotlights naar zich toe heeft getrokken. Lewis Hamilton en Max Verstappen herkenden zich in de jonge Antonelli en konden dan ook niets anders dan hun pet afnemen. 

Tijdens de seizoensopener in Australië had Antonelli nog geen enkele Grand Prix-overwinning op zijn naam staan. Hoe snel het kan gaan bewees hij later zelf door de races in China, Japan, Miami en Canada naar zich toe te trekken. De realiteit is nu dat de Mercedes-coureur maar liefst 43 punten los staat van Russell en afgaat op zijn eerste wereldtitel. 

Hamilton lovend over Antonelli 

Na afloop van de race in Canada stak Hamilton zijn bewondering voor Antonelli niet onder stoelen of banken. De Ferrari-coureur herkende zich ook in de jonge Italiaan. "Hij doet het al geweldig, ik ga hem geen aanwijzingen meer geven", zo klonk het op de persconferentie. "Ik bedoel, ik denk dat 2007 alleen voor mij persoonlijk degene was waar ik voor vocht. Het was veel. Ik was een beetje ouder dan hij, ik was 22. Ik denk dat de dingen toen anders waren. Het voelt alsof het toen gewoon anders was", voegde hij daaraan toe. 

"Toto Wolff heeft geweldig werk geleverd door hem te omringen met de juiste ondersteuning, en dat voelde ik absoluut niet. Het team was aardig en zo, maar er waren niet de juiste elementen om je te ondersteunen, om je te helpen stabiel te blijven en je te begeleiden. En het was behoorlijk intens, vooral in mijn eerste jaar. Maar ik zou het voor niets van de wereld veranderen." 

Ook Verstappen geniet van Antonelli

Ook Verstappen erkende genoten te hebben van Antonelli. De Nederlander weet als geen ander hoe het is om op jonge leeftijd de koningsklasse van de autosport te bestormen en meteen competitief te zijn. "Hij doet het duidelijk geweldig", opperde Verstappen. Alleen of er dit jaar al een wereldtitel in zit, moet de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing nog maar zien. 

"Natuurlijk is een kampioenschap lang en ze worden gewonnen door gewoon consistent te zijn, geen fouten te maken. Maar dat weet hij, dus elk weekend moet je gewoon proberen te maximaliseren, proberen beter te zijn dan je teamgenoot, en dan weet ik zeker dat hij een goede kans heeft. Maar nog een lange weg te gaan. Maar wat hij nu doet, werkt heel goed." 

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

