Hill looft Hamilton na inhaalactie op Verstappen: "Magisch"

Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Canada lovende woorden ontvangen voor zijn inhaalactie op Max Verstappen. De Ferrari-coureur vocht zich in Montréal langs de Nederlander naar de tweede plaats en maakte daarmee diepe indruk op voormalig wereldkampioen Damon Hill, die zelfs een opvallende vergelijking trok met Ferrari-legende Nigel Mansell.

Hamilton beleefde op het Circuit Gilles Villeneuve zijn beste Grand Prix-weekend sinds zijn overstap naar Ferrari. Na een race lang duel met Verstappen wist de Brit in de slotfase alsnog toe te slaan, waarmee hij de tweede plaats veiligstelde achter de dominante Mercedes van Kimi Antonelli.

Hamilton knokt zich langs Verstappen na intens gevecht

Beide wereldkampioenen begonnen de race vanaf de derde startrij, maar profiteerden al vroeg van de mislukte strategische gok van McLaren op intermediates. Daardoor schoven Hamilton en Verstappen snel op naar voren, achter de Mercedes-coureurs.

In de openingsfase wist Verstappen Hamilton nog voorbij te steken, maar de Ferrari-coureur bleef voortdurend in het spoor van de Red Bull hangen. Een foutje van Hamilton in de chicane van bocht acht en negen leek zijn kansen even te verpesten, nadat hij door het gras moest en enkele seconden verloor.

Toch vocht de zevenvoudig wereldkampioen zich knap terug in de tweede stint. Met nog zeven ronden te gaan plaatste Hamilton uiteindelijk zijn beslissende aanval aan de buitenkant van bocht één, waarna Verstappen ondanks het gebruik van de overtake-modus geen antwoord meer had.

Damon Hill lyrisch: ‘Hij deed me denken aan Mansell’

De inhaalactie van Hamilton bleef ook buiten de paddock niet onopgemerkt. Damon Hill, wereldkampioen van 1996, sprak op sociale media vol bewondering over het optreden van de Ferrari-coureur in Canada.

“Die inhaalactie van Hamilton op Max was pure magie”, schreef Hill. “Hij was het hele weekend al ongelooflijk sterk. Het deed me zelfs denken aan Nigel Mansell.”

De vergelijking is opvallend, aangezien Mansell nog altijd de laatste Britse coureur is die races wist te winnen voor Ferrari. Met zijn sterke optreden in Canada lijkt Hamilton in elk geval steeds beter zijn draai te vinden bij de Italiaanse renstal.

  • 3
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Damon Hill Ferrari GP Canada 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.621

    Nou Hill wat was er nou zo magisch aan die actie? Was gewoon een passeeractie op een recht stuk baan die nog ver voor de bocht was afgerond. Niet meer dan een batterij gerelateerde passeeractie waarbij de voorligger niets anders kan doen dan zijn lot ondergaan.

  • Polleke2

    Posts: 2.012

    Ja hoor natuurlijk,dat was gewoon passeren .
    Niks magisch aan ,zal waarschijnlijk een volle vuile sok aan overgehouden hebben die Hill.

  • iOosterbaan

    Posts: 2.167

    Vond Max op Lewis gewaagder en ook dat was een 'gewone' inhaalactie met betere deployment.

  • Rode Stier 33

    Posts: 973

    Suske en Wiske en de magische batterij!

    • schwantz34

      Posts: 42.063

      Suske en Wiske en de geflopte motorformule!

    • The Wolf

      Posts: 876

      Suske & Wiske en de Vette V10, da's pas een leuk album

CA Grand Prix van Canada

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
