Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Canada lovende woorden ontvangen voor zijn inhaalactie op Max Verstappen. De Ferrari-coureur vocht zich in Montréal langs de Nederlander naar de tweede plaats en maakte daarmee diepe indruk op voormalig wereldkampioen Damon Hill, die zelfs een opvallende vergelijking trok met Ferrari-legende Nigel Mansell.

Hamilton beleefde op het Circuit Gilles Villeneuve zijn beste Grand Prix-weekend sinds zijn overstap naar Ferrari. Na een race lang duel met Verstappen wist de Brit in de slotfase alsnog toe te slaan, waarmee hij de tweede plaats veiligstelde achter de dominante Mercedes van Kimi Antonelli.

Hamilton knokt zich langs Verstappen na intens gevecht

Beide wereldkampioenen begonnen de race vanaf de derde startrij, maar profiteerden al vroeg van de mislukte strategische gok van McLaren op intermediates. Daardoor schoven Hamilton en Verstappen snel op naar voren, achter de Mercedes-coureurs.

In de openingsfase wist Verstappen Hamilton nog voorbij te steken, maar de Ferrari-coureur bleef voortdurend in het spoor van de Red Bull hangen. Een foutje van Hamilton in de chicane van bocht acht en negen leek zijn kansen even te verpesten, nadat hij door het gras moest en enkele seconden verloor.

Toch vocht de zevenvoudig wereldkampioen zich knap terug in de tweede stint. Met nog zeven ronden te gaan plaatste Hamilton uiteindelijk zijn beslissende aanval aan de buitenkant van bocht één, waarna Verstappen ondanks het gebruik van de overtake-modus geen antwoord meer had.

Damon Hill lyrisch: ‘Hij deed me denken aan Mansell’

De inhaalactie van Hamilton bleef ook buiten de paddock niet onopgemerkt. Damon Hill, wereldkampioen van 1996, sprak op sociale media vol bewondering over het optreden van de Ferrari-coureur in Canada.

“Die inhaalactie van Hamilton op Max was pure magie”, schreef Hill. “Hij was het hele weekend al ongelooflijk sterk. Het deed me zelfs denken aan Nigel Mansell.”

De vergelijking is opvallend, aangezien Mansell nog altijd de laatste Britse coureur is die races wist te winnen voor Ferrari. Met zijn sterke optreden in Canada lijkt Hamilton in elk geval steeds beter zijn draai te vinden bij de Italiaanse renstal.