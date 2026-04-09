Max Verstappen zal na een bataljon aan sleutelfiguren bij Red Bull Racing, nog een prominent kopstuk zien vertrekken. Misschien wel de belangrijkste persoon voor zijn persoonlijke prestaties, Gianpiero Lambiase, zal vertrekken naar concurrent McLaren. Wat betekent dit voor de toekomst van de viervoudig wereldkampioen zelf?

Na het overlijden van Dietrich Mateschitz in 2022, is Red Bull langzaam uit elkaar gevallen. Nadien hebben Adrian Newey, Rob Marshall, Will Courtenay, Jonathan Wheatley, Christian Horner, Helmut Marko en tal van belangrijke monteurs en engineers het team van Verstappen verlaten. De 28-jarige is zo’n beetje de enige die nog over is nadat ook Lambiase heeft besloten om na 2027 een andere uitdaging aan te gaan.

Verstappen moet opties afwegen

Voor Verstappen zal de exit van Lambiase bij het team van Red Bull ongetwijfeld ook consequenties hebben. In de eerste drie races van het huidige seizoen in de Formule 1, is gebleken dat de achterstand op Mercedes, Ferrari en ook McLaren behoorlijk is en hij voorlopig het met een Alpine moet uitvechten om een zevende of achtste plaats.

De prangende vraag hangt dus in de lucht: is het compleet nieuwe team van Red Bull, dat onder leiding staat van Laurent Mekies, in staat om de gigantische kloof wel te dichten met de topteams in de koningsklasse van de autosport?

Welke opties heeft de Nederlander?

Over de toekomst van Verstappen is al meerdere keren gespeculeerd. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al meerdere keren een poging gewaagd de Nederlander los te weken bij Red Bull, maar ving meerdere keren slechts een bot. Daarnaast is de viervoudig wereldkampioen genoemd als mogelijke vervanger van Lewis Hamilton bij Ferrari om daar als een soort verlosser te arriveren.

Maar er hangt ook een definitieve exit boven het hoofd van Verstappen. Met de nieuwe lichting auto’s in de F1 kan de Nederlander niet zijn ware talent etaleren en beleeft nauwelijks plezier met het vele managen van de batterij. Na de GP van Japan - waar hij niet verder kwam dan een bloedeloze achtste plaats - liet Verstappen dan ook doorschemeren over zijn toekomst na te willen gaan denken.

Een mogelijke contractverlenging bij Red Bull, Mercedes, Ferrari of een definitief afscheid van de Formule 1 schijnen dus de opties te zijn. Of kan de move van Lambiase juist iets in gang gaan brengen? Na 2027 zal Lando Norris uit zijn contract lopen bij McLaren, wat Zak Brown ertoe dwingt dat ook hij zijn rijderspaar voor de toekomst moet gaan bepalen.

Verstappen lijkt optie erbij te hebben

Het is geen geheim dat Verstappen en Lambiase kunnen lezen en schrijven samen en de Nederlander heeft al eerder aangegeven alleen met de Britse Italiaan te willen werken zolang hij in de F1 zit. Mogelijk opent dit dus een weg voor de viervoudig wereldkampioen richting het team uit Woking, dat ongetwijfeld een aantrekkelijke aanbieding teweeg kan brengen. McLaren is namelijk ook een toonaangevende naam in bijvoorbeeld het WEC, waar een racefanaat als Verstappen oren naar zal hebben.

Is het realistisch dat Verstappen in 2028 dus in een papaya-gekleurde bolide is te zien? De tijd zal het leren.