user icon
icon

Verstappen heeft met McLaren een optie erbij voor F1-toekomst

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen zal na een bataljon aan sleutelfiguren bij Red Bull Racing, nog een prominent kopstuk zien vertrekken. Misschien wel de belangrijkste persoon voor zijn persoonlijke prestaties, Gianpiero Lambiase, zal vertrekken naar concurrent McLaren. Wat betekent dit voor de toekomst van de viervoudig wereldkampioen zelf? 

Na het overlijden van Dietrich Mateschitz in 2022, is Red Bull langzaam uit elkaar gevallen. Nadien hebben Adrian Newey, Rob Marshall, Will Courtenay, Jonathan Wheatley, Christian Horner, Helmut Marko en tal van belangrijke monteurs en engineers het team van Verstappen verlaten. De 28-jarige is zo’n beetje de enige die nog over is nadat ook Lambiase heeft besloten om na 2027 een andere uitdaging aan te gaan. 

Verstappen moet opties afwegen

Voor Verstappen zal de exit van Lambiase bij het team van Red Bull ongetwijfeld ook consequenties hebben. In de eerste drie races van het huidige seizoen in de Formule 1, is gebleken dat de achterstand op Mercedes, Ferrari en ook McLaren behoorlijk is en hij voorlopig het met een Alpine moet uitvechten om een zevende of achtste plaats. 

De prangende vraag hangt dus in de lucht: is het compleet nieuwe team van Red Bull, dat onder leiding staat van Laurent Mekies, in staat om de gigantische kloof wel te dichten met de topteams in de koningsklasse van de autosport? 

Welke opties heeft de Nederlander?

Over de toekomst van Verstappen is al meerdere keren gespeculeerd. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al meerdere keren een poging gewaagd de Nederlander los te weken bij Red Bull, maar ving meerdere keren slechts een bot. Daarnaast is de viervoudig wereldkampioen genoemd als mogelijke vervanger van Lewis Hamilton bij Ferrari om daar als een soort verlosser te arriveren. 

Maar er hangt ook een definitieve exit boven het hoofd van Verstappen. Met de nieuwe lichting auto’s in de F1 kan de Nederlander niet zijn ware talent etaleren en beleeft nauwelijks plezier met het vele managen van de batterij. Na de GP van Japan - waar hij niet verder kwam dan een bloedeloze achtste plaats - liet Verstappen dan ook doorschemeren over zijn toekomst na te willen gaan denken. 

Een mogelijke contractverlenging bij Red Bull, Mercedes, Ferrari of een definitief afscheid van de Formule 1 schijnen dus de opties te zijn. Of kan de move van Lambiase juist iets in gang gaan brengen? Na 2027 zal Lando Norris uit zijn contract lopen bij McLaren, wat Zak Brown ertoe dwingt dat ook hij zijn rijderspaar voor de toekomst moet gaan bepalen. 

Verstappen lijkt optie erbij te hebben

Het is geen geheim dat Verstappen en Lambiase kunnen lezen en schrijven samen en de Nederlander heeft al eerder aangegeven alleen met de Britse Italiaan te willen werken zolang hij in de F1 zit. Mogelijk opent dit dus een weg voor de viervoudig wereldkampioen richting het team uit Woking, dat ongetwijfeld een aantrekkelijke aanbieding teweeg kan brengen. McLaren is namelijk ook een toonaangevende naam in bijvoorbeeld het WEC, waar een racefanaat als Verstappen oren naar zal hebben. 

Is het realistisch dat Verstappen in 2028 dus in een papaya-gekleurde bolide is te zien? De tijd zal het leren.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gianpiero Lambiase McLaren Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.588

    Eerst maar afwachten of Max überhaupt een toekomst in de F1 wil…
    Dat zal meer de vraag zijn, zolang de batterij een beperkte, en vooral een bepaalde factor blijft in de sport zal Max geen trek hebben in een nieuw avontuur.

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 10:23
    • Joeppp

      Posts: 8.496

      Ik denk hier precies hetzelfde over. Ik las vanmorgen het nieuws dat Lambiase misschien vertrekt maar het boeit mij eigenlijk niet omdat ik niet het gevoel heb dat Max nog doorgaat in de F1 als het zo blijft als het nu is. En laten we wel wezen, er zal niet veel gaan veranderen op korte termijn omdat dat nu eenmaal niet kan qua investeringen en contracten. Er zal een beetje gespeeld gaan worden met de verdeling van de energie maar het zal altijd een compromis blijven waardoor de F1 langzamer zal worden. Als ik Max zo de afgelopen weken hoor en wat hij al zei in 2023 denk ik niet dat er toekomst voor hem is in de F1. Ik vind het vertrek van Lambiase eerder een bevestiging dat Max er mee stopt dan paniek dat Max alleen overblijft bij RedBull. Misschien komt hij ooit nog terug als er nieuwe reglementen zijn of dat andere autosport klasses steeds elektrischer worden.

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 11:01
  • Williams_F1

    Posts: 1.409

    Elk team wil verstappen hebben of maakt een plek vrij al het zo ver is.
    toch denk ik niet dat hij bij Mclaren past, WILLIAMS lijkt me een betere optie..:)

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 10:26
  • Edgar

    Posts: 1.750

    McLaren is namelijk ook een toonaangevende naam in bijvoorbeeld het WEC...

    Porsche, Ferrari en Mercedes zou ik toonaangevende namen willen noemen, McLaren zou ik zelfs achter Peugeot willen plaatsen

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 11:12
  • hupholland

    Posts: 9.816

    hoezo een optie erbij? Lambiase vertrekt gewoon op eigen houtje, t is niet dat Verstappen hem nu achterna gaat ofzo. Als ze samen zouden gaan, dan zeker niet in die volgorde. McLaren gaat ook echt geen 60 miljoen neerleggen voor een coureur. Als het al een optie is, dan was dat het ook al en wordt het dat niet ineens omdat Lambiase daar zometeen zit.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 11:37

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar