Max Verstappen maakte er na afloop van de kwalificatie in Canada geen geheim van: hij is de huidige omstandigheden in de Formule 1 spuugzat. Hij is een voorstander van de voorgestelde regelwijzigingen van de FIA, en dreigt te stoppen als deze niet doorgaan door politieke spelletjes. McLaren-teambaas Andrea Stella kan deze frustratie begrijpen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de nieuwe motorregels in de Formule 1. Hij was het dan ook eens met de voorgestelde veranderingen van de FIA. De autosportfederatie wil voor volgend jaar een einde maken aan de eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Vanaf volgend jaar moet er een 60/40-verdeling ingaan, maar een aantal teams en fabrikanten lijken dwars te liggen. Verstappen hekelt deze politieke spelletjes.

Hoe kijkt McLaren naar deze zaak?

Verstappens kritiek bleef niet onbesproken in de paddock. McLaren-teambaas Andrea Stella werd door de internationale media naar deze kritiek gevraagd: "Naar mijn mening moeten we uiteindelijk wel de hardware gaan veranderen."

Hij legt het verder uit: "Die verandering wordt vaak samengevat als de 60/40-verdeling, al ligt het in werkelijkheid iets ingewikkelder dan dit. Maar het voorstel van de FIA, waarbij gekeken wordt naar meer vermogen via de brandstoftoevoer, en naar een herverdeling van de elektrische energie, opladen en inzet van de batterijcapaciteit, maakt het allemaal deel uit van een zeer belangrijk pakket dat de sport beter moet maken."

Staat Stella achter Verstappen?

Stella kan zich in ieder geval in de frustratie van Verstappen vinden: "Het algemene belang moet zwaarder wegen dan individuele belangen. Want als de sport niet goed is en we de waarde van de Formule 1 als geheel niet behouden, verliest uiteindelijk iedereen daarbij."

Het zou dus beter voor de sport zijn als de veranderingen worden doorgevoerd: "Ik hoop daarom echt dat de gesprekken leiden tot een akkoord, waardoor die 60/40-verdeling, of beter gezegd het technische pakket daarachter, werkelijkheid wordt. Daarmee kunnen we namelijk een aantal fundamentele beperkingen oplossen die inherent zijn aan de huidige hardware."