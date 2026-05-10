'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

Lewis Hamilton staat mogelijk voor zijn laatste seizoen in de Formule 1. Althans, als het aan NOS-verslaggever Louis Dekker ligt. De F1-watcher verwacht namelijk dat de zevenvoudig wereldkampioen tijdens het raceweekend op Silverstone bekendmaakt dat hij na dit seizoen een punt zet achter zijn carrière op het hoogste niveau.

Hamilton geldt nog altijd als één van de grootste namen in de sport, maar sportief gezien zit de Brit al langer in zwaar weer. Sinds het verloren titelduel met Max Verstappen in 2021 wist Mercedes nooit meer structureel mee te doen om de wereldtitel. De overstap naar Ferrari eind 2024 moest nieuw vuur brengen, maar ook bij de Italiaanse renstal lijkt een recordbrekende achtste wereldtitel voorlopig buiten bereik.

In de NOS Formule 1-podcast spaarde Dekker Ferrari niet in zijn analyse. Volgens de verslaggever blijft de Italiaanse renstal achter bij de verwachtingen, zeker gezien de ambities waarmee het seizoen werd gestart. “Ferrari valt me eerlijk gezegd tegen. De starts ogen vaak veelbelovend, maar daarna missen ze simpelweg het tempo”, aldus Dekker in de F1-podcast van de NOS. “Aan het begin van het jaar leek dit hét team dat alles had opgeofferd om nu toe te slaan, maar inmiddels lijkt McLaren alweer een stap verder. Dat zegt genoeg.”

Daarnaast ziet Dekker ook hoe Hamilton steeds vaker tekortkomt ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc. De Brit moet het in races en kwalificaties regelmatig afleggen tegen de Monegask, waardoor de vraag steeds nadrukkelijker wordt gesteld of Hamilton nog op zijn absolute topniveau zit.

Dekker verwacht groot Hamilton-nieuws in Silverstone

Dekker denkt zelfs dat Ferrari zich moet voorbereiden op een vertrek van de Brit. De NOS-verslaggever deed daarbij een opvallende voorspelling over het iconische raceweekend in Groot-Brittannië. “Ik durf er wel iets op in te zetten: volgens mij gaat Hamilton in Silverstone aankondigen dat hij stopt. Hij maakt het seizoen nog af, maar daarna is het klaar”, voorspelde hij.

Ook autocoureur en analist Jeroen Bleekemolen sluit een afscheid niet uit. Volgens hem lijkt het moment van de waarheid dichtbij. “Hij moet ergens een beslissing nemen. Misschien heeft hij die keuze zelfs al gemaakt”, klonk het instemmend.

Posts: 696

Dekker verwacht..... lezer trekkertje

  • 10 mei 2026 - 10:12
Reacties (9)

  • snailer

    Posts: 32.760

    Dat is al een tijdje, zeg een aantal jaren, dat wordt geroepen.

    Mogelijk stopt hij als Ferrari besluit een andere rijder te kiezen naast Leclerc. Anders zal hij waarschijnlijk gewoon doorgaan.

    • 10 mei 2026 - 09:45
    • F1jos

      Posts: 5.222

      Alles heeft een einde, alleen een worst heeft er twee!

      • 10 mei 2026 - 10:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.209

      'N stok ook.

      • 10 mei 2026 - 11:10
  • Schaik

    Posts: 261

    Tenzij Lewis een of andere magische opleving heeft en anders Bearman naar Ferrari dan💪🏻

    • 10 mei 2026 - 10:05
    • Rimmer

      Posts: 13.281

      Want Bearman is de verlosser die titels naar Maranello gaat brengen?
      Hoe komen mensen toch altijd op dit soort onzin uit. Ferrari lacht Bearman gewoon uit. Hij doet het aardig naast een totaal door de mand gevallen en uitgebluste Ocon maar is dat het zitje van Lewis waardig? Tuurlijk niet.
      Als Lewis stopt, en dat betwijfel ik, dan moet je minimaal Piastri halen, of Kimi of Max of Lando. Zelfs met het terughalen van Alonso doe je meer recht aan dat zitje dan Bearman erin zetten.
      Als we het over talenten hebben dan eerder Bortoleto en Antonelli. Die gok zie ik Ferrari nog wel maken hoewel Antonelli niet beschikbaar is want Toto laat hem vandaag of morgen een dik vast contract tekenen waarmee mogelijk ook Russell beschikbaar komt voor Ferrari.

      • 10 mei 2026 - 10:26
    • racepace1

      Posts: 696

      Het is voor een Italiaan natuurlijk wel de grootste droom in racen in een Ferrari als Italiaan kampioen worden....

      • 10 mei 2026 - 10:42
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.336

      Ik denk ook dat als we de naam Hamilton schrappen en hadden vervangen door inderdaad Bearman, Piastri, Sainz, wie dan ook de commentaren een stuk genuanceerder zouden zijn. Daar bedoel ik mee te zeggen dat de (publieke) lat voor Hamilton hoger ligt dan bij andere coureurs.

      Dat is opzich logisch gezien zijn prestaties en kunde uit het verleden, maar ergens niet eerlijk daar de beste man 41 jaar is.

      Stoppen in 2027 lijkt mij niet realistisch en staat haaks op zijn eigen uitspraken. Hij hoeft ook helemaal niet te stoppen zolang hij de punten binnen haalt.

      • 10 mei 2026 - 10:51
  • racepace1

    Posts: 696

    Dekker verwacht..... lezer trekkertje

    • 10 mei 2026 - 10:12
  • schwantz34

    Posts: 41.989

    Het zwarte gat is nabij voor Lewis, en als die relatie met Kim tegen die tijd nog niet voorbij is heeft hij er zelfs twee!

    • 10 mei 2026 - 10:52

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

