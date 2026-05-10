Lewis Hamilton staat mogelijk voor zijn laatste seizoen in de Formule 1. Althans, als het aan NOS-verslaggever Louis Dekker ligt. De F1-watcher verwacht namelijk dat de zevenvoudig wereldkampioen tijdens het raceweekend op Silverstone bekendmaakt dat hij na dit seizoen een punt zet achter zijn carrière op het hoogste niveau.

Hamilton geldt nog altijd als één van de grootste namen in de sport, maar sportief gezien zit de Brit al langer in zwaar weer. Sinds het verloren titelduel met Max Verstappen in 2021 wist Mercedes nooit meer structureel mee te doen om de wereldtitel. De overstap naar Ferrari eind 2024 moest nieuw vuur brengen, maar ook bij de Italiaanse renstal lijkt een recordbrekende achtste wereldtitel voorlopig buiten bereik.

‘Ferrari stelt teleur en Hamilton raakt achterop’

In de NOS Formule 1-podcast spaarde Dekker Ferrari niet in zijn analyse. Volgens de verslaggever blijft de Italiaanse renstal achter bij de verwachtingen, zeker gezien de ambities waarmee het seizoen werd gestart. “Ferrari valt me eerlijk gezegd tegen. De starts ogen vaak veelbelovend, maar daarna missen ze simpelweg het tempo”, aldus Dekker in de F1-podcast van de NOS. “Aan het begin van het jaar leek dit hét team dat alles had opgeofferd om nu toe te slaan, maar inmiddels lijkt McLaren alweer een stap verder. Dat zegt genoeg.”

Daarnaast ziet Dekker ook hoe Hamilton steeds vaker tekortkomt ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc. De Brit moet het in races en kwalificaties regelmatig afleggen tegen de Monegask, waardoor de vraag steeds nadrukkelijker wordt gesteld of Hamilton nog op zijn absolute topniveau zit.

Dekker verwacht groot Hamilton-nieuws in Silverstone

Dekker denkt zelfs dat Ferrari zich moet voorbereiden op een vertrek van de Brit. De NOS-verslaggever deed daarbij een opvallende voorspelling over het iconische raceweekend in Groot-Brittannië. “Ik durf er wel iets op in te zetten: volgens mij gaat Hamilton in Silverstone aankondigen dat hij stopt. Hij maakt het seizoen nog af, maar daarna is het klaar”, voorspelde hij.

Ook autocoureur en analist Jeroen Bleekemolen sluit een afscheid niet uit. Volgens hem lijkt het moment van de waarheid dichtbij. “Hij moet ergens een beslissing nemen. Misschien heeft hij die keuze zelfs al gemaakt”, klonk het instemmend.