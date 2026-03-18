Sainz draait bij en staat pal achter Verstappen: "Circuits moeten heroverwegen"

Carlos Sainz heeft stevige kritiek geuit op de nieuwe Formule 1-auto’s van 2026. De Williams-coureur vreest dat het huidige reglement op sommige circuits simpelweg niet goed werkt en dat er mogelijk zelfs aanpassingen nodig zijn aan bepaalde banen.

De nieuwe generatie F1-wagens zorgt voor veel discussie in de paddock. Door de gewijzigde krachtbronnen speelt energiebeheer een grotere rol dan ooit, waardoor inhaalacties vaak afhangen van wie nog batterijvermogen over heeft.

Sainz vreest problemen op klassieke circuits

Volgens Sainz functioneren de nieuwe auto’s op sommige circuits nog redelijk, maar ziet hij grote vraagtekens bij andere banen op de kalender. Vooral circuits met lange rechte stukken en minder mogelijkheden om energie terug te winnen zouden problematisch kunnen worden.

“Ik denk dat circuits zoals Albert Park Circuit, Autodromo Nazionale Monza en Circuit de Spa-Francorchamps misschien wel opnieuw bekeken moeten worden”, stelde Sainz bij onder meer Motorsport.com.

De Spanjaard vindt dat de huidige richting van de Formule 1 niet overeenkomt met zijn idee van de sport. “Dit is niet de Formule 1 zoals ik die wil zien. Ik ben er vrij zeker van dat de mensen aan de top dat zelf ook beseffen. Soms lijkt het alsof er met grafieken en presentaties geprobeerd wordt om iets te verkopen waarvan iedereen eigenlijk weet dat het niet de juiste formule is.”

Zorgen over betrouwbaarheid en veiligheid

De discussie werd in China nog eens aangewakkerd toen meerdere auto’s al voor de start uitvielen. Onder meer Lando Norris, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto en Alexander Albon konden niet eens aan de race beginnen door problemen met de krachtbron.

Volgens Sainz toont dat aan hoe complex de nieuwe technologie is geworden. “Het feit dat twee McLarens, een Williams en een Audi niet eens op de grid stonden, laat zien hoe ingewikkeld we het hebben gemaakt. Met extreem complexe motoren, software en batterijbeheer wordt het steeds moeilijker om iets betrouwbaars te bouwen.”

Ook over de zogenaamde Straight Mode heeft Sainz zijn twijfels. “Met open vleugels 340 kilometer per uur rijden zonder downforce voelt gewoon niet goed”, waarschuwde hij. “Op circuits met kleine knikken of snelle secties, zoals bijvoorbeeld Jeddah Corniche Circuit, kan dat vroeg of laat fout gaan. Voor mij voelt het als een pleister op een pleister: een noodoplossing voor een systeem dat eigenlijk niet goed past bij de auto’s en circuits die we nu hebben.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (31)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 898

    Veiligheid ok, maar betrouwbaarheid?

    Ik vond de afgelopen jaren de betrouwbaarheid zelfs 'te hoog'. Voor mij moet F1 gaan om het uiterste uit man en machine halen en daar horen rijdersfouten en technische mankementen gewoon bij. Anders is het niet mee "on the edge"

    • + 3
    • 18 maa 2026 - 08:16
    • iOosterbaan

      Posts: 2.125

      they're slapping lipstick on a pig man!

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 11:21
  • f(1)orum

    Posts: 9.726

    Pas op, Carlos, want voordat je het weet komt vriend Steiner aanzetten met de uitspraak dat je een kleuter bent ;-)

    • + 11
    • 18 maa 2026 - 08:16
    • Need5Speed

      Posts: 3.588

      Steiner is nooit in de buurt van de nieuwe auto's geweest, maar noemt toch een viervoudig wereldkampioen die met die auto's moet rijden en er net als bijna al zijn collega's over klaagt een kleuter. Hij takelt af...

      • + 5
      • 18 maa 2026 - 08:43
    • NicoS

      Posts: 20.384

      Zal wel door de meute afgedaan worden omdat hij niet kan winnen en dat Williams geen goede auto heeft….;)
      Andere coureurs vinden het allemaal fantastisch…..

      • + 5
      • 18 maa 2026 - 09:44
    • Robin

      Posts: 3.102

      Maar het was toch volgens de meute hier zo dat coureurs van Domenicali niks meer mogen zeggen en daarom allemaal plots positief zijn?

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 11:09
    • NicoS

      Posts: 20.384

      Sommige trekken zich daar niets van aan @Robin, die geven gewoon hun mening.
      Waaronder Sainz ook in dit geval, niet iedereen laat zich ( gelukkig) de mond snoeren….
      Niet elke coureur is een trekpop die z’n mond maar houd.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 11:14
    • Pietje Bell

      Posts: 33.723

      Klopt @Robin. Domenicali heeft de criticasters gesommeerd positiever te gaan praten. Max trekt zich daar echter terecht niets van aan.

      Hoor ik nou ook bij de "meute" zoals je de forumleden hier noemt?

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 11:15
  • Freek-Willem

    Posts: 6.655

    Toch van de gekke dat circuits aangepast moeten worden omdat de regelgeving voor de auto's ruk is. Dan pas je de regels aan zodat het veld makkelijker competitief wordt en minder afhankelijk van alleen de beste techniek. Over 5 jaar kan de coureur eruit en rijden de wagens zelf. Dan zit de teamleider in de auto als 'ballast' . En dan wint het 'taxibedrijf' nog steeds omdat die het ook dan het beste voor elkaar hebben

    • + 4
    • 18 maa 2026 - 08:27
    • The Wolf

      Posts: 361

      Ach dan wordt het tijd om de kalender te voorzien van andere circuits, die wél bij de huidige F1 wagens passen. Voor de Dutch grand prix bijvoorbeeld Outdoor Karting Vaals ofzo...

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 08:31
    • f(1)orum

      Posts: 9.726

      Yep, it's all a matter of common sainz

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 08:34
  • The Wolf

    Posts: 361

    1 september.....

    Sainz Dag....

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 08:27
  • Larry Perkins

    Posts: 63.581

    Hoe ver is Lewis' vader Anthony Hamilton met zijn plan voor een nieuwe raceklasse?

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 08:36
  • Rimmer

    Posts: 13.198

    Allemaal onzin. Lewis heeft zelf gezegd dat het allemaal hartstikke leuk is, de leukste auto’s ooit.
    Dit verhaal wordt ondersteund door Sjors dus als Sjors en Sjimmie het zeggen is het gewoon waar. Discussie gesloten.
    Sjors wordt kampioen en de rest moet maar gewoon genieten van deze twee geweldige stripfiguren en de blik op 2028 richten want dan zou het misschien weer interessant kunnen worden.
    Dat Sainz nu, zoals belooft, als allereerste opstaat Max gelijk te geven kan niet serieus genomen worden. DIT ZIJN GEWOON HELE LEUKE AUTO’S MET HELE LEUKE RACES! BEGREPEN?!

    • + 5
    • 18 maa 2026 - 08:47
    • The Wolf

      Posts: 361

      Goed betoog! Ik ben om. Weet je wat het is? Die zelfverklaarde zeurderige 'puristen' verrekken het om met de tijd mee te gaan, dát is het probleem. Alsmaar zagen en ziften over vroeger. Dat terwijl het spektakel van het scherm spat. Een aaneenschakeling van inhaalacties en strijd. Afgemaakt met een sausje van controverses die je nu al doet verlangen naar het volgende seizoen van DTS om te zien hoe het er achter de schermen aan toe ging. Als Max het allemaal niet meer ziet zitten dan verkast hij toch voorgoed naar de GT wagens, neem je oranje fan brigade mee, en belangrijkste: trek de deur goed achter je dicht, stoken niet voor de kat z'n k..t

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 09:07
    • WickieDeViking

      Posts: 774

      The Wolf, je verwart “met de tijd meegaan” met “alles maar goed vinden”.

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 09:44
    • WickieDeViking

      Posts: 774

      En trouwens, kritiek hebben op de richting van de sport betekent niet dat je moet opstappen. Zo werkt discussie niet echt.

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 09:45
    • Pietje Bell

      Posts: 33.723

      @Vicking, wel eens van satire gehoord?

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 09:58
    • WickieDeViking

      Posts: 774

      Had het even totaal niet door. :)

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 10:06
    • f(1)orum

      Posts: 9.726

      @Wickie heeft misschien geen neus voor satire?

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 10:56
    • WickieDeViking

      Posts: 774

      Ik had er even jeuk aan.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 10:57
    • f(1)orum

      Posts: 9.726

      Mooi, da's meestal een goede basis voor een briljant idee ;-)

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 11:01
  • NicoS

    Posts: 20.384

    De F1 gaat op een circuit als Spa volledig af, dat kan ik nu al voorspellen….
    Zoals ik al eerder zei is het mazzel dat Jedda geschrapt is.

    • + 3
    • 18 maa 2026 - 09:01
    • The Wolf

      Posts: 361

      Hoezo? Als de rijders halverwege rechte stuk toch al van het gas af moeten vanwege drone inslagen is er ook niks aan de hand

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 09:17
  • shakedown

    Posts: 1.741

    Denk dat Baku en Spa op de rechte stukken wat extra chicanes gaan krijgen. super mooi toch? Eau Rouge mooi om zeep helpen. Monza met wat extra bochten... pfff

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 09:03
  • John6

    Posts: 11.521

    Hoe meer mensen erover klagen des te beter, ziet er toch niet uit in een race die stekkerauto's.

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 09:31
    • f(1)orum

      Posts: 9.726

      Vandaar dat menig fan baalt als een stekker

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 09:46
    • schwantz34

      Posts: 41.850

      Ik heb de stekker er na die wanstaltige sh.it show in Melbourne al uitgetrokken.

      • + 4
      • 18 maa 2026 - 09:56
    • Pietje Bell

      Posts: 33.723

      Ja, je bijdrages werden hier al gemist @Schwantz.

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 10:00
    • The Wolf

      Posts: 361

      @schwantz34, dan hoef je toch ook niet gelijk de stekker uit gpvandaag te trekken, je kunt hier toch iedere dag komen om te vloeken en te tieren op de F1 (net als The Wolf)

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 10:37
  • Tifoso-01

    Posts: 3.839

    Lees net dat de Saudi's geprobeerd hebben om de GP toch door te laten gaan door raketafweersystemen te laten plaatsen.
    Trouwens Baku, Qatar en Abu Dhabi zouden ook nog in de problemen kunnen komen als dit langer duurt.

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 10:45

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

