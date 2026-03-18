Carlos Sainz heeft stevige kritiek geuit op de nieuwe Formule 1-auto’s van 2026. De Williams-coureur vreest dat het huidige reglement op sommige circuits simpelweg niet goed werkt en dat er mogelijk zelfs aanpassingen nodig zijn aan bepaalde banen.

De nieuwe generatie F1-wagens zorgt voor veel discussie in de paddock. Door de gewijzigde krachtbronnen speelt energiebeheer een grotere rol dan ooit, waardoor inhaalacties vaak afhangen van wie nog batterijvermogen over heeft.

Sainz vreest problemen op klassieke circuits

Volgens Sainz functioneren de nieuwe auto’s op sommige circuits nog redelijk, maar ziet hij grote vraagtekens bij andere banen op de kalender. Vooral circuits met lange rechte stukken en minder mogelijkheden om energie terug te winnen zouden problematisch kunnen worden.

“Ik denk dat circuits zoals Albert Park Circuit, Autodromo Nazionale Monza en Circuit de Spa-Francorchamps misschien wel opnieuw bekeken moeten worden”, stelde Sainz bij onder meer Motorsport.com.

De Spanjaard vindt dat de huidige richting van de Formule 1 niet overeenkomt met zijn idee van de sport. “Dit is niet de Formule 1 zoals ik die wil zien. Ik ben er vrij zeker van dat de mensen aan de top dat zelf ook beseffen. Soms lijkt het alsof er met grafieken en presentaties geprobeerd wordt om iets te verkopen waarvan iedereen eigenlijk weet dat het niet de juiste formule is.”

Zorgen over betrouwbaarheid en veiligheid

De discussie werd in China nog eens aangewakkerd toen meerdere auto’s al voor de start uitvielen. Onder meer Lando Norris, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto en Alexander Albon konden niet eens aan de race beginnen door problemen met de krachtbron.

Volgens Sainz toont dat aan hoe complex de nieuwe technologie is geworden. “Het feit dat twee McLarens, een Williams en een Audi niet eens op de grid stonden, laat zien hoe ingewikkeld we het hebben gemaakt. Met extreem complexe motoren, software en batterijbeheer wordt het steeds moeilijker om iets betrouwbaars te bouwen.”

Ook over de zogenaamde Straight Mode heeft Sainz zijn twijfels. “Met open vleugels 340 kilometer per uur rijden zonder downforce voelt gewoon niet goed”, waarschuwde hij. “Op circuits met kleine knikken of snelle secties, zoals bijvoorbeeld Jeddah Corniche Circuit, kan dat vroeg of laat fout gaan. Voor mij voelt het als een pleister op een pleister: een noodoplossing voor een systeem dat eigenlijk niet goed past bij de auto’s en circuits die we nu hebben.”