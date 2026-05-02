De autosportwereld heeft afscheid moeten nemen van een icoon. Alessandro Zanardi is op 59-jarige leeftijd overleden, bijna zes jaar na zijn zware handbike-ongeval in Toscane. Met zijn dood verliest de sport niet alleen een kampioen, maar vooral een man die symbool stond voor veerkracht en pure passie.

Zanardi groeide uit tot een van de meest inspirerende figuren binnen én buiten de autosport. De Italiaan maakte naam in de Verenigde Staten, waar hij twee CART-titels veroverde en uitgroeide tot een publiekslieveling. Maar zijn levensverhaal kreeg pas echt wereldwijde betekenis na het drama dat zijn carrière abrupt leek te beëindigen.

Van tragedie naar inspiratiebron

In 2001 sloeg het noodlot toe tijdens een race op de Lausitzring. Na een zware crash verloor Zanardi beide benen en vocht hij voor zijn leven. Tegen alle verwachtingen in overleefde hij het ongeval, waarna een lange en zware revalidatie volgde.

Wat volgde, was een indrukwekkend herstelverhaal. Zanardi gaf niet op en wist zichzelf stap voor stap opnieuw uit te vinden, met een ongekende mentale kracht die hem wereldwijd respect opleverde.

Nieuwe successen na ongekende tegenslag

Na zijn herstel keerde Zanardi nog kort terug in de autosport, maar zijn grootste successen boekte hij in de handbikesport. Daar groeide hij uit tot een paralympische grootheid, met onder meer twee gouden medailles en een zilveren plak op de Spelen van Londen.

Ook na een nieuw zwaar ongeval in 2020 bleef hij strijden. Uiteindelijk overleed hij in alle rust, omringd door zijn familie. Zanardi laat een nalatenschap achter die veel verder reikt dan titels en medailles: die van een man die telkens weer opstond en een inspiratiebron werd voor de hele sportwereld.