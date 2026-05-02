Triest nieuws: Racelegende Zanardi (59) overleden

Triest nieuws: Racelegende Zanardi (59) overleden

De autosportwereld heeft afscheid moeten nemen van een icoon. Alessandro Zanardi is op 59-jarige leeftijd overleden, bijna zes jaar na zijn zware handbike-ongeval in Toscane. Met zijn dood verliest de sport niet alleen een kampioen, maar vooral een man die symbool stond voor veerkracht en pure passie.

Zanardi groeide uit tot een van de meest inspirerende figuren binnen én buiten de autosport. De Italiaan maakte naam in de Verenigde Staten, waar hij twee CART-titels veroverde en uitgroeide tot een publiekslieveling. Maar zijn levensverhaal kreeg pas echt wereldwijde betekenis na het drama dat zijn carrière abrupt leek te beëindigen.

Van tragedie naar inspiratiebron

In 2001 sloeg het noodlot toe tijdens een race op de Lausitzring. Na een zware crash verloor Zanardi beide benen en vocht hij voor zijn leven. Tegen alle verwachtingen in overleefde hij het ongeval, waarna een lange en zware revalidatie volgde.

Wat volgde, was een indrukwekkend herstelverhaal. Zanardi gaf niet op en wist zichzelf stap voor stap opnieuw uit te vinden, met een ongekende mentale kracht die hem wereldwijd respect opleverde.

Nieuwe successen na ongekende tegenslag

Na zijn herstel keerde Zanardi nog kort terug in de autosport, maar zijn grootste successen boekte hij in de handbikesport. Daar groeide hij uit tot een paralympische grootheid, met onder meer twee gouden medailles en een zilveren plak op de Spelen van Londen.

Ook na een nieuw zwaar ongeval in 2020 bleef hij strijden. Uiteindelijk overleed hij in alle rust, omringd door zijn familie. Zanardi laat een nalatenschap achter die veel verder reikt dan titels en medailles: die van een man die telkens weer opstond en een inspiratiebron werd voor de hele sportwereld.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Alex Zanardi

Reacties (20)

  • beerkuh

    Posts: 3.806

    RIP zanardi , you are a true legend

    • + 17
    • 2 mei 2026 - 11:24
    • AUDI_F1

      Posts: 3.727

      RIP Alex. Het was inderdaad een legende die nog lang als voorbeeld voor velen zal zijn.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 12:15
  • benettonB187

    Posts: 541

    Ewn groot mens is heengegaan. Een voorbeeld voor velen

    • + 4
    • 2 mei 2026 - 11:24
  • HoekieWoutstra

    Posts: 2.198

    Voor mij echt een held en een inspiratiebron van nooit opgeven. Riposa in pace, Signor Zanardi.

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 11:25
  • Dale U

    Posts: 1.896

    Mijn oudste zoon is naar genoemd, dat ter info, wat een doorzetter die Alex, chapeau..
    veel sterkte familie.

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 11:25
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.151

    De strijd tegen zijn handicap is indrukwekkender dan zijn F1 carrière.
    Wat 'n doorzettingsvermogen had Alessandro zeg...

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 11:33
  • Patrace

    Posts: 6.679

    Wow, wat een verdrietig nieuws.
    Geweldige coureur, vooral in IndyCar. En daarna een geweldige atleet op de handbike.
    Deze man was echt een inspiratie en zijn overlijden is een groot verlies voor velen.

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 11:38
  • DutchTifosi

    Posts: 2.850

    Een strijder op de baan als buiten de baan.

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 11:40
  • TylaHunter

    Posts: 10.639

    Top atleet, maar vooral een inspirerend mens en daarom een echte legende.

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 11:50
  • Pietje Bell

    Posts: 34.563

    Zelden iemand met zo'n doorzettingsvermogen meegemaakt.
    Schrok hier wel van, want na dat vrachtwagen ongeluk nog weinig van hem gehoord.
    Een legend is veel te vroeg heengegaan. R.I.P. meneer Zanardi.

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 11:53
    • Lulham

      Posts: 715

      Na dat ongeluk heeft hij veel operaties moeten ondergaan, het was een wonder dat hij het überhaupt heeft overleefd. Maar de kwaliteit van leven was ver te zoeken.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 12:09
    • Pietje Bell

      Posts: 34.563

      Ik heb alleen een paar maanden na het vreselijke ongeluk nog dingen van hem gehoord. Alleen maar dit wat ook in Wiki staat:

      " Hij werd opgenomen op de intensive care waar hij drie operaties aan
      hersenen en schedel onderging en in een kunstmatig coma werd gebracht.
      Op 21 juli 2020 werd hij overgebracht naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum in Lecco.
      Drie dagen later moest hij wegens complicaties worden overgebracht naar de intensive care van het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan.
      Op 20 augustus 2020 mocht hij het ziekenhuis verlaten."

      Zeer triest nieuws.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 12:24
    • Elektropunkz

      Posts: 981

      Kloppen die data wel Pietje

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 13:02
    • Patrace

      Posts: 6.679

      @Elektro: ik heb de data niet gecontroleerd, maar dit gaat over zijn handbike ongeluk waarbij hij tegen een vrachtwagen knalde en dat was in 2020. Dit gaat niet over het ongeluk waarbij hij zijn beide benen verloor, want dat was in 2001.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 13:36
  • Kampsie

    Posts: 1.643

    Rust in vrede, grote held.

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 11:58
  • racepace1

    Posts: 677

    Ik hoop ten zeerste dat zondag hiervoor respect wordt getoond voor de start van de race, wat een voorbeeld voor iedereen die tegenslag krijgt te verwerken in zijn leven, dan is Allessandro Zanardi een voorbeeld dat doorzettingsvermogen en positiviteit je alsnog veel kan brengen!!!
    Race In peace Alessandro

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 12:07
    • Drunt

      Posts: 611

      Eens rp1, respect voor deze held

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 12:50
  • Snork

    Posts: 22.447

    Heel jammer en veel te jong…
    Hij was een zeer inspirerende man die ondanks al zijn tegenslagen een doel zocht, en zeer succesvol ook vond in wat nog wél kan.
    Rust zacht.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 12:13
  • Kennie

    Posts: 2.728

    RIP Alex Zanardi. Held en inspiratiebron <3

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 12:33
  • Di Stefano

    Posts: 362

    Overleden op 1 mei in Bologna....voor de autosportfan heeft dat nu wel extra lading. 2 helden, 2 inspiratiebronnen.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 13:02

